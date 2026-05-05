Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο: Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο που θεωρούσε υπαίτιο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Πυροβολισμοί Δυστύχημα

Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο: Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο που θεωρούσε υπαίτιο

Ο Κώστας Παρασύρης (δεξιά στη φωτό) δεν ξεπέρασε ποτέ την απώλεια του γιου του, Γιώργου - Το περιβάλλον του θύματος Νικήτα Γεμιστού (αριστερά στη φωτό), μιλά για απειλές που δεχόταν, ακόμη και με όπλο

Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο: Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο που θεωρούσε υπαίτιο
125 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκ και θλίψη προκαλεί στην Κρήτη η φονική ενέδρα  την οποία έστησε 54χρονος στον οδηγό που θεωρούσε ότι ευθύνεται για τον θάνατο του γιου του, τρία χρόνια πριν.

Ο δράστης, Κώστας Παρασύρης πυροβόλησε σήμερα τέσσερις φορές τον Νικήτα Γεμιστό, 21 ετών, και τον τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε και ομολόγησε την πράξη του.
Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο: Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο που θεωρούσε υπαίτιο
Το θύμα, Νικήτας Γεμιστός
Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο: Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο που θεωρούσε υπαίτιο
Ο δράστης του φονικού, Κώστας Παρασύρης με την γυναίκα του


Δεν είχε ξεπεράσει ποτέ την απώλεια του γιου του, Γιώργου, φαίνεται μάλιστα ότι είχε κινηθεί κατά του οδηγού και σε άλλες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Ήταν το μοναδικό του παιδί (η σύζυγός του είχε παιδιά και από άλλο γάμο).

Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο: Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο που θεωρούσε υπαίτιο
Ο αδικοχαμένος Γιώργος Παρασύρης που σκοτώθηκε στο μοιραίο τροχαίο προ τριετίας
Κλείσιμο


Η φονική ενέδρα

Το φονικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Ηράκλειο.

Ο 54χρονος δράστης έκλεισε τον δρόμο αυτοκίνητο του θύματος προκαλώντας σύγκρουση για να το ακινητοποιήσει. Αμέσως βγήκαν και οι δύο από τα οχήματά τους και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση.

Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο: Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο που θεωρούσε υπαίτιο
Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο: Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο που θεωρούσε υπαίτιο


Ο δράστης τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τον 21χρονο τουλάχιστον τέσσερις φορές από πίσω ενώ δέχτηκε σφαίρες και στον θώρακα.

Ο νεαρός επιχείρησε να διαφύγει, βρίσκοντας προσωρινά καταφύγιο σε κοντινό κατάλυμα, ωστόσο ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ, αναφέρει το neakriti.gr. Η χαριστική βολή δόθηκε στο οδόστρωμα, όπου και κατέρρευσε.

Τους πυροβολισμούς κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που ήταν στο σημείο, μετέδωσε το Κρήτη TV. 

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-diawzj1tthtt)

Το θύμα μεταφέρθηκε στο όπου ΠΑΓΝΗ όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-diaw66w3ktvl)


Μετά το έγκλημα ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα και μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου όπου παραδόθηκε, γύρω στις 7 το απόγευμα, ενώ παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε. Οδηγήθηκε στη συνέχεια στην Ασφάλεια Ηρακλείου για τα περαιτέρω.

Δείτε το όπλο του εγκλήματος:

Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο: Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο που θεωρούσε υπαίτιο

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες, μία γυναίκα που είδε όσα συνέβαιναν λιποθύμησε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Το χρονικό ενός εγκλήματος που συγκλονίζει την Κρήτη


Το δυστύχημα που έγινε αφορμή για το φονικό

Ένα τραγικό περιστατικό τον Νοέμβριο του 2023 συνέδεε τις δύο οικογένειες.

Ο 17χρονος τότε Γιώργος Παρασύρης τραυματίστηκε βαρύτατα όταν το αυτοκίνητο με οδηγό το θύμα του φονικού προσέκρουσε σε στύλο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο νεαρός νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Βενιζελείου και εξέπνευσε 19 ημέρες αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου.

Ο πατέρας του 17χρονου πάντα θεωρούσε τον 21χρονο υπαίτιο για το δυστύχημα.

Δείτε το βίντεο από το μνημόσυνο του 17χρονου Γιώργου, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του.  Στο ίδιο σημείο όπου σκοτώθηκε ο Γιώργος είχε χαθεί με τον ίδιο τρόπο και ο εξάδελφος του το 2016.

Οι γονείς του νεαρού, αντί για άλλο μνημόσυνο, οργάνωσαν συγκέντρωση στη μνήμη του παιδιού τους, ζητώντας παράλληλα πραγματικά μέτρα για τη μάστιγα των τροχαίων. Αργότερα δώρισε στο Μαλεβίζι μια στάση λεωφορείου αφιερωμένη στο παιδί του.

«Μνημόσυνο στη μνήμη του αδικοχαμένου 17χρονου Παρασύρη» 2


Το neakriti.gr μεταφέρει πάντως πληροφορίες από το περιβάλλον του θύματος ότι δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη ακόμη και με όπλο, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει και σε μήνυση.

Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υποβάλλει και μήνυση, καθώς τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει.

Φέρεται μάλιστα να είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει ξανά τα Χριστούγεννα του 2024. Τότε τον είχε κατονομάσει η αδελφή του 21χρονου θύματος.
125 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης