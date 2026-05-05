Ο θάνατος του γιου του στοίχειωνε τον 54χρονο: Το μοιραίο τροχαίο και η ενέδρα θανάτου που έστησε στον 21χρονο που θεωρούσε υπαίτιο

Το θύμα, Νικήτας Γεμιστός

Ο δράστης του φονικού, Κώστας Παρασύρης με την γυναίκα του

Ο αδικοχαμένος Γιώργος Παρασύρης που σκοτώθηκε στο μοιραίο τροχαίο προ τριετίας

Κλείσιμο

Η φονική ενέδρα

Σοκ και θλίψη προκαλεί στην Κρήτη η φονική ενέδρα την οποία έστησε 54χρονος στον οδηγό που θεωρούσε ότι ευθύνεται για τον θάνατο του γιου του, τρία χρόνια πριν.Ο δράστης,πυροβόλησε σήμερα τέσσερις φορές τον, 21 ετών, και τον τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ λίγο αργότερα παραδόθηκε και ομολόγησε την πράξη του.Δεν είχε ξεπεράσει ποτέ την απώλεια του γιου του, Γιώργου, φαίνεται μάλιστα ότι είχε κινηθεί κατά του οδηγού και σε άλλες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Ήταν το μοναδικό του παιδί (η σύζυγός του είχε παιδιά και από άλλο γάμο).Το φονικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Ηράκλειο.Ο 54χρονος δράστης έκλεισε τον δρόμο αυτοκίνητο του θύματος προκαλώντας σύγκρουση για να το ακινητοποιήσει. Αμέσως βγήκαν και οι δύο από τα οχήματά τους και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση.