Ηράκλειο: Η στιγμή που η μάνα του 21χρονου σπαράζει και καταρρέει μπροστά στο νεκρό παιδί της
Η γυναίκα έχει σπεύσει στο σημείο του εγκλήματος και ακούγεται να ουρλιάζει εμφανώς συντετριμμένη «το παιδί μου» και «ποιος το πυροβόλησε»
Ανατριχίλα προκαλεί η στιγμή, η οποία η μητέρα του 21χρονου ξεσπάει σε σπαραγμούς όταν αντικρίζει το νεκρό παιδί της, που έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, η γυναίκα έσπευσε στο σημείο του εγκλήματος και ούρλιαζε εμφανώς συντετριμμένη «το παιδί μου» και «ποιος το πυροβόλησε». Παράλληλα, αστυνομικοί και πολίτες προσπάθησαν να τη συγκρατήσουν.
Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 54χρονος πατέρας τράκαρε επίτηδες με το ΙΧ του το θύμα προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Μόλις το κατάφερε, βγήκαν και οι δύο από τα οχήματά τους, οπλοφορώντας, με τον 21χρονο να προσπαθεί να διαφύγει. Ο 54χρονος πυροβόλησε τέσσερις φορές τον νεαρό με αποτέλεσμα να τον σωριάσει στο έδαφος.
Αμέσως μετά το έγκλημα ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα και διέφυγε του σημείου, ωστόσο στη συνέχεια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Δείτε φωτογραφία, το όπλο του εγκλήματος:
Πώς έγινε το περιστατικόΟι πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο, είχε στοχοποιήσει τον 21χρονο θεωρώντας τον υπαίτιο για το δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν από τρία χρόνια μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του τον 21χρονο και σήμερα τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου.
