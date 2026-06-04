Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών στον 42χρονο που απειλούσε με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι οικογένειας στη Θεσσαλονίκη
Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών στον 42χρονο που απειλούσε με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι οικογένειας στη Θεσσαλονίκη
Ο δράστης φέρεται πως είχε οικονομικές διαφορές με έναν 49χρονο που συνδέονταν με παλαιότερο τροχαίο ατύχημα - Υποστήριξε ότι το αλυσοπρίονο και το μαχαίρι που είχε πάνω του αποτελούσαν σύνεργα της εργασίας του
Σε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών καταδικάστηκε ο 42χρονος που πριν από λίγες ημέρες απειλούσε με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι οικογένειας, με την οποία φέρεται να είχε διαφορές, στο Δρυμό Θεσσαλονίκη.
Κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενο για απειλή, οπλοφορία και παράνομη παραμονή, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 42χρονος μετέβη το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (31/5) έξω από το σπίτι 49χρονου, με τον οποίο φαίνεται πως είχε οικονομικές διαφορές που συνδέονταν με παλαιότερο τροχαίο ατύχημα. Εκείνη την ώρα στο σπίτι βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, με τον κατηγορούμενο να φωνάζει και να βρίζει, κρατώντας στα χέρια του ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, το οποίο, όμως, δεν έθεσε σε λειτουργία. Κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι κατείχε και ένα μαχαίρι.
Στην απολογία του, ο ίδιος υποστήριξε ότι το αλυσοπρίονο και το μαχαίρι αποτελούσαν σύνεργα της εργασίας του και ότι δεν υπήρχε πρόθεση εκφοβισμού ή άσκησης βίας. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος γι' αυτήν την υπόθεση, κρατήθηκε, ωστόσο, για διοικητικούς λόγους.
Κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενο για απειλή, οπλοφορία και παράνομη παραμονή, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 42χρονος μετέβη το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (31/5) έξω από το σπίτι 49χρονου, με τον οποίο φαίνεται πως είχε οικονομικές διαφορές που συνδέονταν με παλαιότερο τροχαίο ατύχημα. Εκείνη την ώρα στο σπίτι βρισκόταν η σύζυγος του 49χρονου, με τον κατηγορούμενο να φωνάζει και να βρίζει, κρατώντας στα χέρια του ένα ηλεκτρικό αλυσοπρίονο, το οποίο, όμως, δεν έθεσε σε λειτουργία. Κατά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι κατείχε και ένα μαχαίρι.
Στην απολογία του, ο ίδιος υποστήριξε ότι το αλυσοπρίονο και το μαχαίρι αποτελούσαν σύνεργα της εργασίας του και ότι δεν υπήρχε πρόθεση εκφοβισμού ή άσκησης βίας. Κατά της απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος γι' αυτήν την υπόθεση, κρατήθηκε, ωστόσο, για διοικητικούς λόγους.
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