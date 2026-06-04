Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών στον 42χρονο που απειλούσε με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι οικογένειας στη Θεσσαλονίκη

Ο δράστης φέρεται πως είχε οικονομικές διαφορές με έναν 49χρονο που συνδέονταν με παλαιότερο τροχαίο ατύχημα - Υποστήριξε ότι το αλυσοπρίονο και το μαχαίρι που είχε πάνω του αποτελούσαν σύνεργα της εργασίας του