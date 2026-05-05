Έγκλημα στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο και παραδόθηκε

Έγκλημα με πυροβολισμούς και έναν 21χρονο άνδρα νεκρό, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.



Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο, είχε στοχοποιήσει τον 20χρονο θεωρώντας τον υπαίτιο για το δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν από τρία χρόνια μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του τον 20χρονο και σήμερα τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου.





Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 54χρονος πατέρας τράκαρε επίτηδες με το ΙΧ του το θύμα προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Μόλις το κατάφερε, βγήκαν και οι δύο από τα οχήματά τους, οπλοφορώντας, με τον 21χρονο να προσπαθεί να διαφύγει. Ο 54χρονος πυροβόλησε τέσσερις φορές τον νεαρό με αποτέλεσμα να τον σωριάσει στο έδαφος.Αμέσως μετά το έγκλημα ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα και διέφυγε του σημείου, ωστόσο στην συνέχεια μετέβη στοκαι παραδόθηκε παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος.Το θύμα μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.