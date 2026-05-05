Έγκλημα στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο και παραδόθηκε
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Δολοφονία Ηράκλειο Έγκλημα

Έγκλημα στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο και παραδόθηκε

Ο δράστης πυροβόλησε τον 21χρονο τέσσερις φορές, τράκαρε επίτηδες το όχημά του προκειμένου να τον ακινητοποιήσει - Εβγαλαν και οι δύο όπλο - Φόβοι για βεντέτα, συγγενείς του θύματος έχουν συγκεντρωθεί έξω από το ΠΑΓΝΗ όπου μεταφέρθηκε η σορός του θύματος

Έγκλημα στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο και παραδόθηκε
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
423 ΣΧΟΛΙΑ

Έγκλημα με πυροβολισμούς και έναν 21χρονο άνδρα νεκρό, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο, είχε στοχοποιήσει τον 20χρονο θεωρώντας τον υπαίτιο για το δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν από τρία χρόνια μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός.  Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του τον 20χρονο και σήμερα τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 54χρονος πατέρας τράκαρε επίτηδες με το ΙΧ του το θύμα προκειμένου να τον ακινητοποιήσει. Μόλις το κατάφερε, βγήκαν και οι δύο από τα οχήματά τους, οπλοφορώντας, με τον 21χρονο να προσπαθεί να διαφύγει. Ο 54χρονος πυροβόλησε τέσσερις φορές τον νεαρό με αποτέλεσμα να τον σωριάσει στο έδαφος.  

Δείτε φωτογραφία, το όπλο του εγκλήματος:

Έγκλημα στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο και παραδόθηκε

oplo2

Κλείσιμο
Αμέσως μετά το έγκλημα ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα και διέφυγε του σημείου, ωστόσο στην συνέχεια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.


Έγκλημα στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο και παραδόθηκε
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
423 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης