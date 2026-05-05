Έγκλημα στην Κρήτη: Δολοφόνησε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο και παραδόθηκε
Ο δράστης πυροβόλησε τον 21χρονο τέσσερις φορές, τράκαρε επίτηδες το όχημά του προκειμένου να τον ακινητοποιήσει - Εβγαλαν και οι δύο όπλο - Φόβοι για βεντέτα, συγγενείς του θύματος έχουν συγκεντρωθεί έξω από το ΠΑΓΝΗ όπου μεταφέρθηκε η σορός του θύματος
Έγκλημα με πυροβολισμούς και έναν 21χρονο άνδρα νεκρό, σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο, είχε στοχοποιήσει τον 20χρονο θεωρώντας τον υπαίτιο για το δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν από τρία χρόνια μιας και ο γιος του ήταν συνοδηγός. Ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του τον 20χρονο και σήμερα τον πυροβόλησε τέσσερις φορές και τον σκότωσε στη μέση του δρόμου.
Δείτε φωτογραφία, το όπλο του εγκλήματος:
Αμέσως μετά το έγκλημα ο 54χρονος επιβιβάστηκε στο αγροτικό του όχημα και διέφυγε του σημείου, ωστόσο στην συνέχεια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε παραδίδοντας και το όπλο του εγκλήματος.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
