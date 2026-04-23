Προσήχθη 20χρονος για την δολοφονία του γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο - Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο

Το θύμα είχε σχέση με μια κοπέλα, χώρισαν και η κοπέλα βρήκε νέο σύντροφο - Οι δυο νεαροί άνδρες (πρώην και νυν) ήρθαν σε επικοινωνία και έδωσαν ραντεβού στο σημείο, πιάστηκαν στα χέρια και ο δράστης, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, έβγαλε μαχαίρι