Νεκρός 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Τον κάρφωσαν με μαχαίρι στην καρδιά»



Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου: Το πάρκο είναι προς ανάπλαση, έχει παραχωρηθεί σε εργολάβο και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας



Στο σημείο έχει μεταβεί κι ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, που επιβεβαίωσε ότι ο 25χρονος βρέθηκε με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για τραγικό περιστατικό και επιεβαίωσε το ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στον χώρο.Όπως είπε το πάρκο είναι παραχωρημένο σε εργολάβο εδώ και πολύ καιρό καθώς είναι προς ανάπλαση.«Οι κάτοικοι έχουν δίκιο για το θέμα των καμερών, καθώς πρόκειται για περιοχή με υψηλό δείκτη παραβατικότητας. Περιπολεί μια ομάδα ΔΙΑΣ αλλά ο χώρος είναι συνολικής έκτασης 72 στρεμμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμαλάκης.Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να έχει τραυματιστεί αλλού και να μεταφέρθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου όπου κι εντοπίστηκε από την Αστυνομία.Κάτοικος της περιοχής δηλώνει ότι συμμορίες από ανήλικους έχουν κατακλύσει το Πάρκο Ασυρμάτου και καθημερινά γίνονται φασαρίες.«Ήταν θέμα χρόνου να σκάσει αυτό, ο Ασύρματος ήταν συνέχεια από συμμορίες κατακλυσμένος. Πιτσιρικάδες, που καθημερινά έκαναν φασαρίες. Έχουν ξαναγίνει διάφορα όχι μόνο εδώ και σε άλλες πλατείες της περιοχής», δηλώνει.Ένας άλλος κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε περιστατικό όπου ο ίδιος κινδύνευσε από συμμορία.«Είναι αφώτιστο, έχω ακούσει ότι έχουν κάνει παράπονα στον δήμο για τον φωτισμό. Εγώ μια φορά πέρναγα από το σημείο κι αν δεν είχα τον σκύλο μαζί μου θα μου είχαν επιτεθεί», λέει χαρακτηριστικά.Μάλιστα, η σορός βρέθηκε κοντά σε σουβλατζίδικο της περιοχής, όπου τον Γενάρη υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς.