Νεκρός 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ - «Τον κάρφωσαν με μαχαίρι στην καρδιά»
Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα περπάτησε μερικά μέτρα κι έπεσε, πέθανε, δηλώνει κάτοικος της περιοχής
Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα στο Πάρκο Ασυρμάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Έλληνα 25 ετών που φέρει θανάσιμο τραύμα στην καρδιά από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι. Πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν ότι το θύμα είναι γιος ανώτερου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο
Αυτόπτης μάρτυρας και γνωστός της οικογένειας του θύματος δήλωσε ότι προηγήθηκε τσακωμός και το θύμα χτυπήθηκε με μαχαίρι στην καρδιά, ενώ όπως είπε καθημερινά υπάρχουν πολλά περιστατικά στην περιοχή.
«Έγινε τσακωμός μέσα, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά» δήλωσε ένας περιοίκος που γνωρίζει την οικογένεια, εμφανώς φορτισμένος καθώς όπως είπε «είναι μικρό παιδί, 25 ετών».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο
«Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά»
Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου: Το πάρκο είναι προς ανάπλαση, έχει παραχωρηθεί σε εργολάβο και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας
Στο σημείο έχει μεταβεί κι ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, που επιβεβαίωσε ότι ο 25χρονος βρέθηκε με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για τραγικό περιστατικό και επιεβαίωσε το ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας στον χώρο.
Όπως είπε το πάρκο είναι παραχωρημένο σε εργολάβο εδώ και πολύ καιρό καθώς είναι προς ανάπλαση.
«Οι κάτοικοι έχουν δίκιο για το θέμα των καμερών, καθώς πρόκειται για περιοχή με υψηλό δείκτη παραβατικότητας. Περιπολεί μια ομάδα ΔΙΑΣ αλλά ο χώρος είναι συνολικής έκτασης 72 στρεμμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαμαλάκης.
Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το θύμα να έχει τραυματιστεί αλλού και να μεταφέρθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου όπου κι εντοπίστηκε από την Αστυνομία.
Κάτοικος της περιοχής δηλώνει ότι συμμορίες από ανήλικους έχουν κατακλύσει το Πάρκο Ασυρμάτου και καθημερινά γίνονται φασαρίες.
«Ήταν θέμα χρόνου να σκάσει αυτό»
«Ήταν θέμα χρόνου να σκάσει αυτό, ο Ασύρματος ήταν συνέχεια από συμμορίες κατακλυσμένος. Πιτσιρικάδες, που καθημερινά έκαναν φασαρίες. Έχουν ξαναγίνει διάφορα όχι μόνο εδώ και σε άλλες πλατείες της περιοχής», δηλώνει.
Ένας άλλος κάτοικος της περιοχής, περιέγραψε περιστατικό όπου ο ίδιος κινδύνευσε από συμμορία.
«Είναι αφώτιστο, έχω ακούσει ότι έχουν κάνει παράπονα στον δήμο για τον φωτισμό. Εγώ μια φορά πέρναγα από το σημείο κι αν δεν είχα τον σκύλο μαζί μου θα μου είχαν επιτεθεί», λέει χαρακτηριστικά.
Δείτε βίντεο από τις έρευνες στο σημείο
Μάλιστα, η σορός βρέθηκε κοντά σε σουβλατζίδικο της περιοχής, όπου τον Γενάρη υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα