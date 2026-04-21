To σχέδιο για τριπλό bypass στον Κηφισό μέσω Σκαραμαγκά για να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό της Αθήνας
Ανισόπεδοι κόμβοι σε Σκαραμαγκά, Σχιστό και Ναυπηγεία, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω θα δώσουν «ανάσες» στο... ποτάμι - Τρίτη πιο αγχωτική πόλη για οδήγηση στην Ευρώπη η Αθήνα
Μια σειρά από έργα, τα οποία εστιάζουν αρχικά στην αποφόρτιση του λεγόμενου και… ποταμού του μαρτυρίου, του Κηφισού, από την κίνηση των φορτηγών, υπόσχονται να ελαφρύνουν τον τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο της πρωτεύουσας. Η αρχή γίνεται με τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, ο οποίος παίρνει προτεραιότητα μετά την κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για το κέντρο logistics στη Φυλή.
Το νέο έργο έρχεται να δώσει ελπίδα για να μπει τέλος στον κυκλοφοριακό εφιάλτη της Αθήνας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο προκαλείται, δηλαδή ως συγκοινωνούν δοχείο. Η αποσυμφόρηση της λεωφόρου Κηφισού θα ελαφρύνει αρχικά την Αττική οδό και μετά θα αφαιρέσει κίνηση ως και από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και τους βασικούς οδικούς άξονες. Πώς;
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων με την κοινοπραξία που κατέθεσε την καλύτερη προσφορά, θα ξεκινήσει το έργο σύνδεσης της δυτικής περιφερειακής Αιγάλεω με τη λεωφόρο Σχιστού και την ευρύτερη βιομηχανική περιοχή του Σκαραμαγκά, το οποίο θα αποσυμφορήσει τη δυτική Αττική σε μεγάλο βαθμό, αλλά και τον Κηφισό σε έναν βαθμό, χωρίς ωστόσο να τον απελευθερώσει πλήρως. Μπορεί όμως να δώσει ανάσα;
Η εικόνα είναι πολύ συνηθισμένη για όσους οδηγούν στην Αθήνα και έχουν την… ατυχία να διασχίζουν τη λεωφόρο Κηφισού, ειδικά τα πρωινά (και τα μεσημέρια, αλλά και τα απογεύματα, όπως έχει απλωθεί χρονικά η κίνηση): στην έξοδο προς Κόρινθο τα… πάντα είναι ακινητοποιημένα.
Η ουρά είναι τεράστια και μεταδίδεται από την Αθηνών - Κορίνθου στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας το φαινόμενο του μποτιλιαρίσματος (bottle neck - λαιμός μπουκαλιού), καθώς τουλάχιστον μια λωρίδα μπλοκάρεται από τα ακινητοποιημένα οχήματα. Όσο περνά η ώρα, η κίνηση απλώνει και, συνδυαστικά με τα άλλα σημεία, φτάνει να κάνει τον Κηφισό να ακινητοποιείται.
Σαν μια αρτηρία ενός σώματος που έχει βουλώσει, ο Κηφισός μεταδίδει ταχύτατα το πρόβλημα σε κάθε οδικό άξονα -μικρό ή μεγάλο- της Αττικής. Οι οδηγοί προσπαθούν να ξεφύγουν μέσω της Αττικής οδού, προκαλώντας και εκεί καθυστερήσεις. Και η συμφόρηση μεταδίδεται όλο και μακρύτερα.
Περισσότερα από 130.000 οχήματα - ένα μεγάλο μέρος των οποίων είναι βαρέα, δηλαδή φορτηγά - περνούν καθημερινά την Αθηνών - Κορίνθου, στο σημείο που τέμνεται με τη λεωφόρο Σχιστού.
Εκεί, το σχέδιο θέλει να κατασκευάζονται τρεις κόμβοι. Του Σχιστού, των Ναυπηγείων και του Σκαραμαγκά, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνεται και το τελευταίο τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω (έχει απομείνει ένα κομμάτι μήκους 1,5 χιλιομέτρου), η οποία ενώνεται με τη λεωφόρο Αθηνών και τη λεωφόρο Σχιστού.
Με την κατασκευή του τριπλού κόμβου, η βαριά κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω του Σκαραμαγκά, περιορίζοντας αισθητά την ανάγκη διέλευσης των φορτηγών, αλλά και όσων κινούνται και εργάζονται στα δυτικά προάστια και το λιμάνι, από τον Κηφισό, ο οποίος θα αποφεύγεται και ως ήδη κορεσμένος. Κυρίως στα δυτικά του τμήματα, λένε οι συγκοινωνιολόγοι, αναμένεται να επέλθει σημαντική αποσυμφόρηση που θα βοηθήσει συνολικά στη ροή της κίνησης στον Κηφισό και, κατ’ επέκταση, σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
Σαν βουλωμένη αρτηρίαΎστερα από το ναυάγιο του διαγωνισμού για το μεγάλο logistics park στη Φυλή (κηρύχθηκε άγονος), ο οποίος αφορούσε τη μετακόμιση των πρακτορείων μεταφορικών εταιρειών από τον Ελαιώνα στη Φυλή, φάνηκε ότι πάει πίσω η αποσυμφόρηση του Κηφισού από τα φορτηγά. Ως δεύτερη λύση (η οποία προωθείτο ούτως ή άλλως ως παράλληλη λύση) φαίνεται να προκρίνεται ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά.
■ Ανισόπεδος Σκαραμαγκά: πρόκειται για έναν μίνι κόμβο ο οποίος θα συνδέει απευθείας τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεω με την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου και τη λεωφόρο Σχιστού.
■ Νέος, αναβαθμισμένος ανισόπεδος κόμβος Σχιστού: η υπάρχουσα παλιά γέφυρα (Αθηνών - Κορίνθου και δυτική περιφερειακή) θα ανακατασκευαστεί, ενώ θα σηκωθεί και δεύτερη γέφυρα άνω διάβασης για την κίνηση από Αθήνα προς Σχιστό.
■ Νέος ανισόπεδος κόμβος Ναυπηγείων: είναι ένας κόμβος ο οποίος θα κατασκευαστεί εκ του μηδενός, στη θέση του σηματοδοτούμενου κόμβου στη διασταύρωση της λεωφόρου Σχιστού με την οδό Παλάσκα. Ο υπό κατάργηση κόμβος είναι από τους πλέον προβληματικούς της χώρας, με ουρές χιλιομέτρων μετά το φανάρι.
Το έργο, στο οποίο έχει κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος η κοινοπραξία των ΜΕΤΚΑ/Δομική Κρήτης, έχει προϋπολογισμό ύψους 70 εκατ. ευρώ και μετά την υπογραφή των συμβάσεων (η οποία αναμένεται σύντομα) έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης περίπου 3 ετών. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί το έργο θα δημιουργήσει έναν νέο αντι-Κηφισό. Μια παράλληλη εναλλακτική διαδρομή, δηλαδή έναν ενιαίο οδικό άξονα ο οποίος συνδέει τη λεωφ.
Σχιστού με τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω, ώστε να ανακατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης, ειδικά των βαρέων οχημάτων από και προς τον Πειραιά, αποσυμφορώντας τον Κηφισό και τη λεωφόρο Αθηνών. Προβλέπεται επίσης η κατάργηση του… πιο μισητού φαναριού της δυτικής Αττικής, του φαναριού του Σκαραμαγκά, στην έξοδο των Ναυπηγείων και η προσθήκη μιας νέας, επιπλέον λωρίδας κυκλοφορίας στη γέφυρα Σχιστού, κινήσεις που θα εκμηδενίσουν τις καθυστερήσεις. Επίσης, προβλέπονται εκτεταμένες παρεμβάσεις και προσθήκη λωρίδων στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου (από Χαϊδάρι προς Σκαραμαγκά).
Το έργο αυτό λοιπόν, αναμένεται να λειτουργήσει ως παράλληλος Κηφισός, ως κυκλοφοριακός… παραπόταμος. Ο σχεδιασμός ήθελε να γίνει παράλληλα με τον νέο σταθμό logistics στη Φυλή, μεγάλο έργο που είναι στα χαρτιά από τα 90s, όμως και πάλι δεν φαίνεται να προχωρά.
Ο διαγωνισμός για το επιχειρηματικό πάρκο στη Φυλή, έργο κομβικής σημασίας με προϋπολογισμό ύψους 250 εκατ. ευρώ, κηρύχθηκε άγονος, αφού η προθεσμία υποβολής προσφορών εξέπνευσε χωρίς να εμφανιστεί υποψήφιος επενδυτής.
Ο διαγωνισμός οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο μετά τη διαφωνία του Υπερταμείου με τον Δήμο Φυλής (στον οποίο ανήκει η έκταση των 437 στρεμμάτων) σχετικά με την αποτίμηση των οικονομικών απαιτήσεων του τελευταίου.
Με τον δήμο να εκτιμά ότι το ακίνητο έχει αξία ύψους 100 εκατ. ευρώ και να διαμηνύει ότι «ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είναι να χαρίζει εκτάσεις», ζητήθηκε:
■ Εφάπαξ upfront fee 8.900.000 ευρώ, καταβλητέο πριν καν την έναρξη της παραχώρησης.
■ Εγγυημένο Ετήσιο Μίσθωμα (Ground Rent) 2.500.000 ευρώ από το 2ο έτος, με ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή.
■ Revenue sharing 6% επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων του αναδόχου από τον 2ο χρόνο λειτουργίας του πάρκου.
Αυτές οι οικονομικές απαιτήσεις κρίθηκαν -όπως φαίνεται και από το αποτέλεσμα του άγονου διαγωνισμού- μη βιώσιμες από τους επενδυτές, οι οποίοι είχαν να σκεφτούν και τις μειωμένες αποδόσεις που θα είχαν τα πρώτα χρόνια λόγω των αυστηρών περιορισμών στις τιμές μίσθωσης.
«Ναι», απαντούν οι συγκοινωνιολόγοι, οι οποίοι τονίζουν ότι το μεγάλο ζήτημα είναι ο φόρτος που προκαλούν τα βαρέα οχήματα που κινούνται στον βασικό οδικό άξονα της Αττικής. Ο Κηφισός δέχεται τον μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο καθημερινά, μεγαλύτερο από τη φέρουσα μεταφορική ικανότητά του, κάτι που σημαίνει ότι ο άξονας έχει ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου φορτίου του.
Στη λεωφόρο Κηφισού καταγράφονται περισσότερες από 260.000 διελεύσεις την ημέρα, με τα φορτηγά να έχουν δυσανάλογη επιρροή στη ροή της κυκλοφορίας ακόμα και στις ώρες αιχμής. Τα περισσότερα από αυτά ακινητοποιούνται κάποια στιγμή στη διάρκεια της κίνησής τους στον οδικό άξονα, καθώς πέφτουν σε μποτιλιάρισμα, στο οποίο οι οδηγοί ή και επιβάτες τους θα χάσουν ως και περισσότερη από μια ώρα για να κάνουν μια διαδρομή που θα χρειάζονταν περίπου ένα εικοσάλεπτο με συνθήκες κανονικής κίνησης.
Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, μεγάλο μερίδιο της ευθύνης στην ασφυξία που καταγράφεται καθημερινά στον Κηφισό έχουν οι επιχειρήσεις και τα κέντρα logistics, με τα οποία σχετίζονται περισσότερες από 20.000 διελεύσεις την ημέρα - αριθμός που αυξάνεται όσο αυξάνεται η οικονομική υγεία της χώρας. Πρόκειται για οχήματα που εξυπηρετούν το λιμάνι του Πειραιά και τις βιομηχανικές ζώνες -Ελευσίνα, Θριάσιο, Ασπρόπυργο-, μεταφέροντας πρώτες ύλες και κινώντας την οικονομία μας.
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι για κάθε 2.000 οχήματα που διέρχονται κάθε ώρα από μια λωρίδα, τουλάχιστον 400 είναι φορτηγά. Το ποσοστό αυτό (20%) φαίνεται αμελητέο, αλλά είναι τεράστιο αν αναλογιστεί κανείς ότι τα αντίστοιχα ποσοστά στους άλλους μεγαλύτερους και μικρότερους άξονες της Αττικής κινούνται κοντά στο 3%.
Πρόκειται για μια… πολύπλευρη καταστροφή, την οποία μάλιστα έχει ποσοτικοποιήσει, μιλώντας στο «ΘΕΜΑ», ο πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, ο οποίος έχει υπολογίσει ότι οι καθυστερήσεις στον Κηφισό προκαλούν οικονομική ζημιά που προσεγγίζει τα 90 εκατ. ευρώ ετησίως. Το ποσό δεν είναι μικρό, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό αφορά έναν και μόνο άξονα.
Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τον οδικό άξονα που διασχίζουν καθημερινά τα περισσότερα αυτοκίνητα που κινούνται στην Αττική χαρακτηρίζει η αλλαγή στις ταχύτητες σε όλο του το μήκος. Υπάρχουν κομμάτια του που στενεύουν απότομα, υποβαθμίζοντας τη ροή οχημάτων και κομμάτια του που παρατηρείται το φαινόμενο του «λαιμού μπουκαλιού», με κάποια να μην έχουν ποτέ κίνηση και κάποια άλλα να μπλοκάρουν.
Κάπως έτσι, από το 2024 ως και σήμερα εκτιμάται ότι οι οδηγοί της Αττικής έχουν χάσει περισσότερες από 14-15 εκατομμύρια ώρες απλά… περιμένοντας μέσα στα οχήματά τους ή κινούμενοι με ταχύτητες που δεν ξεπερνούν τα 5 χ.α.ώ, ιδιαίτερα αν τη διασχίζουν -όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Περιφέρειας Αττικής- από Τετάρτη έως Παρασκευή, 15.00-18.00, αν και η κατάσταση μεταβάλλεται ανά σημείο, λωρίδα και κατεύθυνση.
Η μελέτη της αυστραλιανής εταιρείας, η οποία συντάσσει μια βαθμολογία από την οποία προκύπτει η κατάταξη που βασίζεται σε ένα σύνολο παραγόντων που καθορίζουν την εμπειρία οδήγησης (επίπεδα συμφόρησης, ώρες χαμένες στην κίνηση, πυκνότητα οχημάτων, οδική ασφάλεια και ποιότητα οδικού δικτύου) δίνει στην ελληνική πρωτεύουσα σκορ 58,45/100.
Μεγαλύτερο αρνητικό σκορ έχουν μόνο το Δουβλίνο (63,07) και το Βουκουρέστι (59,14), αφήνοντας την Αθήνα να καταλαμβάνει την 3η θέση στις πιο αγχωτικές πόλεις της Ευρώπης. Η απόσταση δεν είναι μεγάλη από τις πιο αγχωτικές πόλεις του πλανήτη, όπως είναι η Νότια Αυστραλία (64,19), το Κουίνσλαντ της Αυστραλίας (64,19) και η Βικτόρια (επίσης στην Αυστραλία, με 62,20) και το Νάσβιλ του Τενεσί στις ΗΠΑ (64,82), το Χιούστον (63,26) και το Σιάτλ (63,06).
Σύμφωνα με τη μελέτη της Compare the Market, η Αθήνα καταγράφει κυκλοφοριακή συμφόρηση 54,7%, με μέσες ταχύτητες 19 χλμ./ώρα. Υπολογίζει δε ότι οι οδηγοί χάνουμε 143 ώρες τον χρόνο ακινητοποιημένοι στην κίνηση.
«Παράλληλος Κηφισός»Μέσω των δικαιωμάτων προαίρεσης, δρομολογείται η δημιουργία ανισόπεδου νέου κόμβου στον Ασπρόπυργο για τη σύνδεση της Περιφερειακής Αιγάλεω με την εθνική οδό. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένει ότι η υλοποίηση του έργου δεν θα λύσει μόνο το τοπικό πρόβλημα, αλλά θα δημιουργήσει έναν ενιαίο οδικό άξονα που θα προσφέρει εναλλακτική διαδρομή από την Αττική οδό προς τον Πειραιά, αδειάζοντας τη λεωφόρο Κηφισού από τον σημερινό τεράστιο φόρτο βαρέων, κυρίως, οχημάτων. Ταυτόχρονα, δρομολογούνται εκτεταμένα αντιπλημμυρικά έργα (δίκτυο συλλεκτήρων ομβρίων) που θα θωρακίσουν την περιοχή.
Η λύσηΗ εστίαση όλων των προσπαθειών της κυβέρνησης να απελευθερώσει τον Κηφισό από τον τεράστιο κυκλοφοριακό φόρτο που δέχεται καθημερινά, προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Μπορεί να σώσει την Αθήνα από το χάος της κίνησης το ελάφρωμα της λεωφόρου Κηφισού;
Έρευνα για το άγχοςΜ’ αυτά και μ’ αυτά, το πρόβλημα (ή καλύτερα, ο εφιάλτης) της κίνησης παραμένει, κάνοντας την Αθήνα την τρίτη πιο αγχωτική πόλη της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο, σύμφωνα με έρευνα της Compare the Market.
