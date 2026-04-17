Τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν πεθάνει η Μυρτώ: Τα SMS με τον 66χρονο, ο ρόλος του 23χρονου φίλου της και η απότομη διακοπή βιντεοκλήσης
Η ώρα των εξηγήσεων για τους τρεις συλληφθέντες που την εγκατέλειψαν αβοήθητη - Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς αποχαιρετά σήμερα τη 19χρονη Μυρτώ
Σήμερα πρόκειται να πουν το τελευταίο αντίο γονείς, συγγενείς και φίλοι, στη 19χρονη Μυρτώ που έφυγε τόσο αδόκητα από τη ζωή το βράδυ της περασμένης Δευτέρας όταν εγκαταλείφθηκε αβοήθητη από τους τρεις συλληφθέντες σε πλατεία στο Αργοστόλι μετά από χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο ξενοδοχείου.
Η κηδεία της κοπέλας θα τελεστεί στην Κεφαλονιά με τους κατοίκους του νησιού να είναι ακόμα συγκλονισμένοι από τον τραγικό χαμό της.
Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τη 19χρονη μέσω βιντεοκλήσης περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της κρίσιμης ημέρας, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ίδιος.
Κατά την κατάθεσή του, ανέφερε ότι γνώρισε τη Μυρτώ μέσω του 23χρονου φίλου της (ο οποίος συγκαταλέγεται στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση) καθώς εκείνος τον πρόσθεσε σε ομαδική συνομιλία, στην οποία συμμετείχε και η 19χρονη, εννέα ημέρες πριν από το μοιραίο περιστατικό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρεται να κατέθεσε: «Στις 13/04 και περίπου στις 23:38 δέχθηκα βιντεοκλήση διάρκειας περίπου τριών λεπτών. Κατά τη διάρκεια της κλήσης μου ανέφερε ότι βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, είχε φύγει από το σπίτι της και σκόπευε να διανυκτερεύσει σε παγκάκι, καθώς δεν είχε χρήματα μαζί της. Της πρότεινα να επιστρέψει στο σπίτι της ή να μεταβεί σε φιλικό πρόσωπο, ωστόσο μου απάντησε ότι δεν είχε κανέναν.
Εγώ πρότεινα να της στείλω χρήματα ώστε να μπορέσει να διανυκτερεύσει σε κατάλυμα και να είναι ασφαλής. Εκείνη μου υπέδειξε να της αποστείλω το ποσό μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς, κάτι που έκανα άμεσα, αποστέλλοντας 220 ευρώ.
Η τελευταία επικοινωνία που είχα μαζί της πραγματοποιήθηκε στις 04:02 τα ξημερώματα μέσω βιντεοκλήσης διάρκειας περίπου δύο λεπτών. Κατά τη διάρκεια της κλήσης διαπίστωσα ότι βρισκόταν ξαπλωμένη σε δωμάτιο και έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την προηγούμενη επικοινωνία. Η κλήση διακόπηκε απότομα, καθώς φάνηκε να εισέρχεται κάποιο άτομο στον χώρο».
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του ανέφερε ότι λίγο μετά τις 05:00 το πρωί δέχθηκε κλήση από τον 23χρονο που βρισκόταν με την 19χρονη και του είπε ότι η Μυρτώ βρισκόταν στο νοσοκομείο. Μάλιστα όπως είπε τον ρώτησε τι να κάνει με το κινητό της που βρισκόταν στην κατοχή του.
Όπως φέρεται να κατέθεσε του πρότεινε να το παραδώσει στην ίδια, ωστόσο όταν τον ενημέρωσε ότι ανησυχούσε καθώς έξω από το νοσοκομείο βρισκόταν και η Αστυνομία του είπε να κρατήσει το τηλέφωνο και να το παραδώσει την επόμενη ημέρα.
«Σε επόμενη επικοινωνία με ενημέρωσε ότι άφησε το κινητό σε καφετέρια και ειδοποίησε φίλη της γυναίκας να το παραλάβει. Την ίδια ημέρα, το μεσημέρι, επικοινώνησα εκ νέου για να μάθω αν υπήρχε κάποιο νεότερο και ενημερώθηκα ότι η γυναίκα είχε πεθάνει», φέρεται να υποστήριξε.
Άλλωστε, σχετικά «δείγματα γραφής» έδειξε και ο 23χρονος φίλος της κοπέλας ο οποίος, στην κατάθεσή του που παρουσίασε το protothema.gr, ουσιαστικά τα «έριξε» όλα πάνω της ισχυριζόμενος πως η Μυρτώ ζητούσε επίμονα κοκαΐνη και πως ο ίδιος της έλεγε να σταματήσει να κάνει χρήση.
Όπως ωστόσο ξεκαθάρισε ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στην ΕΡΤ, η Μυρτώ δεν υπήρξε ποτέ χρήστης ναρκωτικών.
«Επιδιώκουμε να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια», ανέφερε. «Και εκτιμούμε ότι θα γίνει αυτό στις επόμενες ημέρες. Στα πλαίσια της ανάκρισης θα αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια και αφού αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια, να αποδοθεί δικαιοσύνη και να αποδοθούν οι ευθύνες σε καθέναν ακριβώς για αυτό το οποίο έκανε, για αυτό το οποίο όφειλε να κάνει και δεν έκανε», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Η τελευταία επικοινωνίας της Μυρτώς με 66χρονο - Έψαχναν τι θα κάνουν με το κινητό τηςΤην ίδια ώρα, νέα δεδομένα προστίθενται σταδιακά στο παζλ της υπόθεσης θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, με τις αρμόδιες Αρχές να διερευνούν κάθε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στη διαλεύκανση των συνθηκών.
Απολογούνται οι συλληφθέντεςΣημειώνεται πως σήμερα το κατώφλι της ανακρίτριας αναμένεται να περάσουν προκειμένου να απολογηθούν, οι τρεις άνδρες (22, 23 και 26 ετών) που συνελήφθησαν μετά το τραγικό περιστατικό. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι κατηγορούμενοι θα αρνηθούν τις κατηγορίες και θα ισχυριστούν πως η 19χρονη ζήτησε κοκαΐνη και, ως εκ τούτου, δεν έχουν ευθύνη αυτοί για τον θάνατό της.
Το χρονικόΣύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη μετέβη το βράδυ της Δευτέρας, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε ξενοδοχείο στο Αργοστόλι μαζί με τον 23χρονο φίλο της. Περίπου δύο ώρες αργότερα, ο νεαρός φέρεται να πρότεινε να κάνουν χρήση κοκαΐνης.
Στο δωμάτιο κλήθηκε ο 26χρονος, πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες και φέρεται να έκανε χρήση μαζί τους. Περίπου μία ώρα αργότερα αποχώρησε, ωστόσο επέστρεψε εκ νέου φέρνοντας επιπλέον ποσότητα κοκαΐνης. Τη δεύτερη φορά συνοδευόταν από έναν 22χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν συμμετείχε στη χρήση.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο δωμάτιο, η 19χρονη φέρεται να έχασε τις αισθήσεις της, χωρίς να καταφέρει να επανέλθει. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι τρεις άνδρες φέρονται να τη μετέφεραν σε κεντρικό σημείο της πόλης και να την εγκατέλειψαν εκεί. Λίγο αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις της και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Αναλυτικά:
- Στις 00:27 περίπου η Μυρτώ εισήλθε στην πολυκατοικία όπου βρίσκεται το ενοικιαζόμενο δωμάτιο μαζί με έναν φίλο της (τον 23χρονο).
- Στις 2:21 εισήλθε στην πολυκατοικία ο πρώην αρσιβαρίστας και ανέβηκε τα σκαλιά.
- Στις 2.52 περίπου ο πρώην αθλητής εξήλθε της πολυκατοικίας και επέστρεψε στις 3:11.
- Στις 3:27 περίπου εισήλθε στην πολυκατοικία ο 22χρονος Αλβανικής καταγωγής κρατώντας στο χέρι του μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.
- Στις 4:31 εμφανίζεται να κατεβαίνει τη σκάλα ο 22χρονος από την Αλβανία και ακολουθεί ο πρώην αρσιβαρίστας κρατώντας στα χέρια του την Μυρτώ.
- Στις 4.46 εμφανίζεται και πάλι ο πρώην αθλητής να εξέρχεται από την πολυκατοικία, δίχως να έχει καταγραφεί η είσοδός του.
- Στις 5.14 βγαίνει από την πολυκατοικία ο φίλος της Μυρτώς (τρίτος εκ των συλληφθέντων) που, όπως αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα, παρέμεινε στο δωμάτιο προκειμένου, μαζί με τον πρώην αρσιβαρίστα, να το καθαρίσουν και να κρύψουν το κινητό της 19χρονης.
