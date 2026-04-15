Η στιγμή που ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας μεταφέρει αναίσθητη την 19χρονη Μυρτώ έξω από το ξενοδοχείο, δείτε βίντεο
Οπτικό υλικό που απεικονίζει τις τελευταίες κινήσεις πριν τον εντοπισμό της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr. Στα βίντεο καταγράφεται μεταξύ άλλων η στιγμή που φτάνει στο ξενοδοχείο η νεαρή γυναίκα αλλά και η στιγμή που μεταφέρεται έξω από αυτό, ενώ εμφανίζεται να μην έχει τις αισθήσεις της.
Στο πρώτο βίντεο, στις 04:31, αποτυπώνεται καρέ καρέ ο πρώην πρωταθλητής άρσης βαρών να μεταφέρει την κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της, από το ξενοδοχείο προς την πλατεία της περιοχής, όπου στη συνέχεια την εγκατέλειψαν.
Σε άλλο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, η 19χρονη φαίνεται, νωρίτερα, να φτάνει στο ξενοδοχείο στις 00:27 τα ξημερώματα της 14ης Απριλίου και μαζί με έναν άνδρα που φοράει γκρι ζακέτα ανεβαίνουν τις σκάλες.
Όσον αφορά στα όσα προηγήθηκαν πριν τελικά οι συλληφθέντες παρατήσουν τη Μυρτώ στην πλατεία, στη δικογραφία περιγράφονται όλα καρέ καρέ.
Συγκεκριμένα:
- Στις 00:27 περίπου η Μυρτώ εισήλθε στην πολυκατοικία όπου βρίσκεται το ενοικιαζόμενο δωμάτιο μαζί με έναν φίλο της (τον τρίτο εκ των συλληφθέντων).
- Στις 2:21 εισήλθε στην πολυκατοικία ο πρώην αρσιβαρίστας και ανέβηκε τα σκαλιά.
- Στις 2.52 περίπου ο πρώην αθλητής εξήλθε της πολυκατοικίας και επέστρεψε στις 3:11.
- Στις 3:27 περίπου εισήλθε στην πολυκατοικία ο 22χρονος Αλβανός κρατώντας στο χέρι του μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.
- Στις 4:31 εμφανίζεται να κατεβαίνει τη σκάλα ο 22χρονος από την Αλβανία και ακολουθεί ο πρώην αρσιβαρίστας κρατώντας στα χέρια του την Μυρτώ.
- Στις 4.46 εμφανίζεται και πάλι ο πρώην αθλητής να εξέρχεται από την πολυκατοικία, δίχως να έχει καταγραφεί η είσοδός του.
- Στις 5.14 βγαίνει από την πολυκατοικία ο φίλος της Μυρτώς (τρίτος εκ των συλληφθέντων) που, όπως αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα, παρέμεινε στο δωμάτιο προκειμένου, μαζί με τον πρώην αρσιβαρίστα, να το καθαρίσουν και να κρύψουν το κινητό της 19χρονης.
Ο 26χρονος και ο 22χρονος που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, ήταν στο σημείο και είπαν στους διασώστες ότι περνούσαν τυχαία από το σημείο και βρήκαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.
Ο 23χρονος, είχε επιστρέψει στο ξενοδοχείο ώστε να καθαρίσει τον χώρο όπου έγινε χρήση κοκαΐνης ενώ έκρυψε και το κινητό της τηλέφωνο μέσα σε ένα κατάστημα της περιοχής.
Έκαναν τους ανήξερους οι συλληφθέντεςΌπως προκύπτει από τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση και η οποία βρίσκεται στη διάθεση του protothema.gr, οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφθασαν στην πλατεία στις 4.35 τα ξημερώματα και εντόπισαν την κοπέλα πάνω σε ένα τοιχίο επί του πεζοδρομίου. Στο σημείο βρίσκονταν και οι παραπάνω δύο νεαροί (έχουν συλληφθεί) οι οποίοι ανέφεραν ότι βρήκαν την 19χρονη πριν από λίγο στο οδόστρωμα και ότι δεν την γνωρίζουν.
Ισχυρίστηκαν στο ΕΚΑΒ ότι περνούσαν τυχαία από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 19χρονηΣύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασε το ασθενοφόρο για να παραλάβει τη Μυρτώ, τα ξημερώματα, οι διασώστες βρήκαν την κοπέλα ντυμένη και χωρίς να έχει κάποιον τραυματισμό.
Δύο φορές φέρεται να έκανε χρήση κοκαΐνης η ΜυρτώΗ άτυχη Μυρτώ, φέρεται να έκανε χρήση κοκαΐνης έπειτα από παρότρυνση του 23χρονου με τον οποίο είχε πάει στο ξενοδοχείο.
Ποινική δίωξη για τους συλληφθέντεςΣήμερα το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια όπου πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την σύλληψή τουςΗ ανακοίνωση για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς και την σύλληψη των νεαρών κατηγορουμένων αναφέρει: «Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (14/4) 19χρονη ημεδαπή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ε.Κ.ΑΒ. από κεντρική πλατεία του Αργοστολίου Κεφαλονιάς σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα