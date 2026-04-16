Το χρονικό του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στην Μυρτώ ο 23χρονος, τα αναπάντητα ερωτήματα
Το χρονικό του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά: Τα ρίχνει όλα στην Μυρτώ ο 23χρονος, τα αναπάντητα ερωτήματα
Οι τρεις νεαροί που εμπλέκονται στην υπόθεση αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή - Ισχυρίστηκαν στο ΕΚΑΒ ότι δεν γνώριζαν το άτυχο κορίτσι - Γνώριμοι των Αρχών τόσο ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, όσο και ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής
Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα, όταν η 19χρονη Μυρτώ έμπαινε στο αυτοκίνητο του 23χρονου φίλου της κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι ξεκινούσε όχι για μια βραδιά διασκέδασης, όπως αξίζει σε δυο νέα παιδιά, αλλά πως ξεκινούσε η αντίστροφη μέτρηση για την (σύντομη) ζωή της.
Οσο συμπληρώνεται το παζλ του τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ ώστε μέσα σε λιγότερο από πέντε ώρες το κορίτσι να βρεθεί αναίσθητο στην πλατεία του Αργοστολίου, τόσο τα ερωτήματα που προκύπτουν μένουν αναπάντητα:
-Ποια ήταν η ψυχολογική κατάσταση του κοριτσιού και γιατί ζήτησε να «πιει», να κάνει, δηλαδή, χρήση κοκαϊνης, σύμφωνα με τα λεγόμενα του 23χρονου φίλου της;
-Ηταν η πρώτη φορά που η Μυρτώ, η οποία τον Αύγουστο θα γινόταν 19 χρονών, έκανε χρήση ουσιών;
- Πώς το «άραγμα» στο airbnb με μουσική και κουβέντα, έγινε πάρτι ναρκωτικών;
-Πώς οι τρεις νεαροί που είδαν την Μυρτώ να ψυχορραγεί επέλεξαν να την αφήσουν στο δρόμο, αντί να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, το οποίο απέχει περίπου 500 μέτρα από το σημείο που την παρέλαβε το ΕΚΑΒ;
Οι τρεις νεαροί που εμπλέκονται στην υπόθεση αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.
Η αρχική δικογραφία που είχε σχηματισθεί σε βάρος τους αφορούσε την κακουργηματική κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, ωστόσο, η εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο και άσκησε σε βάρος τους δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως, καθώς και δια ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή η Μυρτώ πέθανε από ανακοπή καρδιάς και πλέον είναι γνωστό από τις μαρτυρίες των συλληφθέντων ότι είχε προηγηθεί χρήση κοκαϊνης, πράγμα που αναμένεται να επιβεβαιωθεί και τυπικά από τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα περιληφθούν στην σε βάρος τους δικογραφία.
Σημειώνεται ότι τόσο ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, όσο και ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για διάφορα αδικήματα.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει πει στην προανακριτική του απολογία ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς με τον οποίο είχε μεταβεί στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο, το οποίο είχε πληρώσει μέσω IRIS η κοπέλα, ο νεαρός «δείχνει» ουσιαστικά το νεκρό κορίτσι ως υπεύθυνο για την τροπή που πήραν τα πράγματα, αφού στη δική του εκδοχή, ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα είχαν κανονίσει να «αράξουν» σε ένα Airbnb για να ακούσουν μουσική και να μιλήσουν, όταν η 19χρονη ζήτησε «να πιει».
Όταν, ωστόσο, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα εκείνη ζήτησε κοκαϊνη, για τον 23χρονο η εξασφάλιση των ναρκωτικών ήταν εύκολη υπόθεση.
«Της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τέτοια πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον ... (σ.σ. τον πρώην αρσιβαρίστα) και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι. Αυτός ήρθε στο διαμέρισμα, μετά από περίπου 15 λεπτά, αφότου τον πήραμε τηλέφωνο και μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Δεν γνωρίζω πόσα χρήματα του έδωσε. Αυτός έκατσε περίπου μισή ώρα μαζί μας, όπου μιλάγαμε και γελάγαμε. Η Μυρτώ είχε κάνει ήδη κόκα όσο είμασταν οι τρεις μας. Ο ... (σ.σ. ο πρώην αρσιβαρίστας) έφυγε και γύρισε μετά από λίγη ώρα και έφερε και άλλη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία ζήταγε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε ο... (... ο 22χρονος από την Αλβανία), τον οποίο κάλεσε ο πρώην αρσιβαρίστας και ήρθε και έκατσε μαζί μας», είπε στην προανακριτική του απολογία ο 23χρονος κατηγορούμενος.
Οσο συμπληρώνεται το παζλ του τι συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ ώστε μέσα σε λιγότερο από πέντε ώρες το κορίτσι να βρεθεί αναίσθητο στην πλατεία του Αργοστολίου, τόσο τα ερωτήματα που προκύπτουν μένουν αναπάντητα:
-Ποια ήταν η ψυχολογική κατάσταση του κοριτσιού και γιατί ζήτησε να «πιει», να κάνει, δηλαδή, χρήση κοκαϊνης, σύμφωνα με τα λεγόμενα του 23χρονου φίλου της;
-Ηταν η πρώτη φορά που η Μυρτώ, η οποία τον Αύγουστο θα γινόταν 19 χρονών, έκανε χρήση ουσιών;
- Πώς το «άραγμα» στο airbnb με μουσική και κουβέντα, έγινε πάρτι ναρκωτικών;
-Πώς οι τρεις νεαροί που είδαν την Μυρτώ να ψυχορραγεί επέλεξαν να την αφήσουν στο δρόμο, αντί να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο, το οποίο απέχει περίπου 500 μέτρα από το σημείο που την παρέλαβε το ΕΚΑΒ;
Οι τρεις νεαροί που εμπλέκονται στην υπόθεση αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.
Η αρχική δικογραφία που είχε σχηματισθεί σε βάρος τους αφορούσε την κακουργηματική κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, ωστόσο, η εισαγγελέας αναβάθμισε το κατηγορητήριο και άσκησε σε βάρος τους δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως, καθώς και δια ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση κατοχής και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή η Μυρτώ πέθανε από ανακοπή καρδιάς και πλέον είναι γνωστό από τις μαρτυρίες των συλληφθέντων ότι είχε προηγηθεί χρήση κοκαϊνης, πράγμα που αναμένεται να επιβεβαιωθεί και τυπικά από τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα περιληφθούν στην σε βάρος τους δικογραφία.
Σημειώνεται ότι τόσο ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, όσο και ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενος έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για διάφορα αδικήματα.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει πει στην προανακριτική του απολογία ο 23χρονος φίλος της Μυρτώς με τον οποίο είχε μεταβεί στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο, το οποίο είχε πληρώσει μέσω IRIS η κοπέλα, ο νεαρός «δείχνει» ουσιαστικά το νεκρό κορίτσι ως υπεύθυνο για την τροπή που πήραν τα πράγματα, αφού στη δική του εκδοχή, ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα είχαν κανονίσει να «αράξουν» σε ένα Airbnb για να ακούσουν μουσική και να μιλήσουν, όταν η 19χρονη ζήτησε «να πιει».
Όταν, ωστόσο, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα εκείνη ζήτησε κοκαϊνη, για τον 23χρονο η εξασφάλιση των ναρκωτικών ήταν εύκολη υπόθεση.
«Της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τέτοια πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον ... (σ.σ. τον πρώην αρσιβαρίστα) και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι. Αυτός ήρθε στο διαμέρισμα, μετά από περίπου 15 λεπτά, αφότου τον πήραμε τηλέφωνο και μας έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Δεν γνωρίζω πόσα χρήματα του έδωσε. Αυτός έκατσε περίπου μισή ώρα μαζί μας, όπου μιλάγαμε και γελάγαμε. Η Μυρτώ είχε κάνει ήδη κόκα όσο είμασταν οι τρεις μας. Ο ... (σ.σ. ο πρώην αρσιβαρίστας) έφυγε και γύρισε μετά από λίγη ώρα και έφερε και άλλη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία ζήταγε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε ο... (... ο 22χρονος από την Αλβανία), τον οποίο κάλεσε ο πρώην αρσιβαρίστας και ήρθε και έκατσε μαζί μας», είπε στην προανακριτική του απολογία ο 23χρονος κατηγορούμενος.
Η κοπέλα σύντομα φάνηκε ότι δεν ήταν καλά, πράγμα που αντιλήφθηκαν οι τρεις νεαροί, όπως εμμέσως πλην σαφώς φέρεται να παραδέχεται απολογούμενος ενώπιον των αστυνομικών αρχών, ο 23χρονος κατηγορούμενος, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, είπε:
«Κάποια στιγμή, εγώ έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μη ξανακάνει άλλη κόκα, γιατί της είπα ότι την βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Εγώ νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. (...) Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω ασθενοφόρο και οι άλλοι δύο μου είπαν ότι φοβόμαστε να πάρουμε το ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. (...) Αυτοί τότε μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι την βρήκαν στον δρόμο. Ο πρώην αρσιβαρίστας την πήρε στα χέρια του αναίσθητη και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από εκεί πέρα στο διαμέρισμα, καθώς είχαμε μια σαμπάνια, χυμούς και άλλα πράγματα».
«Κάποια στιγμή ο (αθλητής) ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε το ασθενοφόρο και είναι καλά. (...) Εγώ πήρα το κινητό της, πήγα με τα πόδια μέχρι το νοσοκομείο, όπου είδα τους γονείς της και την Αστυνομία και φοβήθηκα να πάω να το αφήσω, μην βρω τον μπελά μου. Με τα πόδια πήγα στην καφετέρια... όπου τους είπα ότι θα έρθει να το πάρει αργότερα μια κοπέλα που λέγεται Μυρτώ», είπε στις Αρχές.
Μετά τη διαπίστωση του θανάτου της Μυρτώς, που κατέληξε παρά τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ τόσο των διασωστών του ΕΚΑΒ, όσο και των γιατρών στο νοσοκομείο στη συνέχεια, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όταν εντοπίστηκε, το κορίτσι φορούσε τα ρούχα του και δεν είχε κακώσεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.
Ο πατέρας της, που απέκτησε τη Μυρτώ στα 62 του χρόνια και έζησε όχι για να τη δει να μεγαλώνει, να παίρνει τη ζωή της στα χέρια της, αλλά για να τη δει στο παγωμένο κρεβάτι του νεκροτομείου, προσπαθεί να κατανοήσει πώς η όμορφη Μυρτώ του, «η θεά», η «κουκλάρα», όπως την έλεγε, έφυγε μ' αυτό τον τρόπο. Πόσο δε, μάλλον, όταν εκείνος, για να την προστατεύσει την είχε προτρέψει να παρακολουθήσει τη σχολή Νοσηλευτικής στο Αργοστόλι και να μην φύγει για την Αθήνα και τους κινδύνους που φοβόταν. Και ήταν ο ίδιος, ο πατέρας, που την προειδοποιούσε για τους «δαίμονες με τα αγγελικά πρόσωπα» τους οποίους έπρεπε να προσέχει.
Η μάνα της Μυρτώς, ράκος μετά τον τραγικό θάνατο του κοριτσιού της, δεν κατάφερε να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές για τις τελευταίες επικοινωνίες με το κορίτσι της.
Η αστυνομία, αφότου ειδοποιήθηκε από το νοσοκομείο για τον θάνατο του 19χρονου κοριτσιού, ακολούθησε τα ίχνη των τελευταίων του διαδρομών. Πολύ γρήγορα, από τις κάμερες καταστημάτων στο σημείο που βρέθηκε αναίσθητη η Μυρτώ το κουβάρι ξετυλίχτηκε. Εφτασαν στο ενοικιαζόμενο και το βιντεοληπτικό υλικό ξεκαθάρισε ότι οι τρεις νεαροί είχαν εγκαταλείψει τη Μυρτώ στο δρόμο, στερώντας της την τελευταία ευκαιρία να κρατηθεί στη ζωή.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, το χρονικό του θανάτου έχει ως εξής:
- Στις 2:21 εισήλθε στην πολυκατοικία ο πρώην αρσιβαρίστας και ανέβηκε τα σκαλιά.
- Στις 2.52 περίπου ο πρώην αθλητής εξήλθε της πολυκατοικίας και επέστρεψε στις 3:11.
- Στις 3:27 περίπου εισήλθε στην πολυκατοικία ο 22χρονος Αλβανικής καταγωγής κρατώντας στο χέρι του μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.
- Στις 4:31 εμφανίζεται να κατεβαίνει τη σκάλα ο 22χρονος από την Αλβανία και ακολουθεί ο πρώην αρσιβαρίστας κρατώντας στα χέρια του την Μυρτώ.
- Στις 4.46 εμφανίζεται και πάλι ο πρώην αθλητής να εξέρχεται από την πολυκατοικία, δίχως να έχει καταγραφεί η είσοδός του.
- Στις 5.14 βγαίνει από την πολυκατοικία ο φίλος της Μυρτώς (τρίτος εκ των συλληφθέντων) που, όπως αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα, παρέμεινε στο δωμάτιο προκειμένου, μαζί με τον πρώην αρσιβαρίστα, να το καθαρίσουν και να κρύψουν το κινητό της 19χρονης.
Πρέπει να σημεωθεί ότι οι τρεις νεαροί ισχυρίστηκαν στο ΕΚΑΒ ότι δεν γνώριζαν το άτυχο κορίτσι. Πλέον, καλούνται να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους βαρύνουν.
«Κάποια στιγμή, εγώ έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μη ξανακάνει άλλη κόκα, γιατί της είπα ότι την βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Εγώ νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. (...) Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω ασθενοφόρο και οι άλλοι δύο μου είπαν ότι φοβόμαστε να πάρουμε το ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. (...) Αυτοί τότε μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι την βρήκαν στον δρόμο. Ο πρώην αρσιβαρίστας την πήρε στα χέρια του αναίσθητη και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από εκεί πέρα στο διαμέρισμα, καθώς είχαμε μια σαμπάνια, χυμούς και άλλα πράγματα».
«Κάποια στιγμή ο (αθλητής) ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρε το ασθενοφόρο και είναι καλά. (...) Εγώ πήρα το κινητό της, πήγα με τα πόδια μέχρι το νοσοκομείο, όπου είδα τους γονείς της και την Αστυνομία και φοβήθηκα να πάω να το αφήσω, μην βρω τον μπελά μου. Με τα πόδια πήγα στην καφετέρια... όπου τους είπα ότι θα έρθει να το πάρει αργότερα μια κοπέλα που λέγεται Μυρτώ», είπε στις Αρχές.
Μετά τη διαπίστωση του θανάτου της Μυρτώς, που κατέληξε παρά τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ τόσο των διασωστών του ΕΚΑΒ, όσο και των γιατρών στο νοσοκομείο στη συνέχεια, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Όταν εντοπίστηκε, το κορίτσι φορούσε τα ρούχα του και δεν είχε κακώσεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.
Ο πατέρας της, που απέκτησε τη Μυρτώ στα 62 του χρόνια και έζησε όχι για να τη δει να μεγαλώνει, να παίρνει τη ζωή της στα χέρια της, αλλά για να τη δει στο παγωμένο κρεβάτι του νεκροτομείου, προσπαθεί να κατανοήσει πώς η όμορφη Μυρτώ του, «η θεά», η «κουκλάρα», όπως την έλεγε, έφυγε μ' αυτό τον τρόπο. Πόσο δε, μάλλον, όταν εκείνος, για να την προστατεύσει την είχε προτρέψει να παρακολουθήσει τη σχολή Νοσηλευτικής στο Αργοστόλι και να μην φύγει για την Αθήνα και τους κινδύνους που φοβόταν. Και ήταν ο ίδιος, ο πατέρας, που την προειδοποιούσε για τους «δαίμονες με τα αγγελικά πρόσωπα» τους οποίους έπρεπε να προσέχει.
Η μάνα της Μυρτώς, ράκος μετά τον τραγικό θάνατο του κοριτσιού της, δεν κατάφερε να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές για τις τελευταίες επικοινωνίες με το κορίτσι της.
Η αστυνομία, αφότου ειδοποιήθηκε από το νοσοκομείο για τον θάνατο του 19χρονου κοριτσιού, ακολούθησε τα ίχνη των τελευταίων του διαδρομών. Πολύ γρήγορα, από τις κάμερες καταστημάτων στο σημείο που βρέθηκε αναίσθητη η Μυρτώ το κουβάρι ξετυλίχτηκε. Εφτασαν στο ενοικιαζόμενο και το βιντεοληπτικό υλικό ξεκαθάρισε ότι οι τρεις νεαροί είχαν εγκαταλείψει τη Μυρτώ στο δρόμο, στερώντας της την τελευταία ευκαιρία να κρατηθεί στη ζωή.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, το χρονικό του θανάτου έχει ως εξής:
Συγκεκριμένα:- Στις 00:27 περίπου η Μυρτώ εισήλθε στην πολυκατοικία όπου βρίσκεται το ενοικιαζόμενο δωμάτιο μαζί με έναν φίλο της (τον 23χρονο).
- Στις 2:21 εισήλθε στην πολυκατοικία ο πρώην αρσιβαρίστας και ανέβηκε τα σκαλιά.
- Στις 2.52 περίπου ο πρώην αθλητής εξήλθε της πολυκατοικίας και επέστρεψε στις 3:11.
- Στις 3:27 περίπου εισήλθε στην πολυκατοικία ο 22χρονος Αλβανικής καταγωγής κρατώντας στο χέρι του μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.
- Στις 4:31 εμφανίζεται να κατεβαίνει τη σκάλα ο 22χρονος από την Αλβανία και ακολουθεί ο πρώην αρσιβαρίστας κρατώντας στα χέρια του την Μυρτώ.
- Στις 4.46 εμφανίζεται και πάλι ο πρώην αθλητής να εξέρχεται από την πολυκατοικία, δίχως να έχει καταγραφεί η είσοδός του.
- Στις 5.14 βγαίνει από την πολυκατοικία ο φίλος της Μυρτώς (τρίτος εκ των συλληφθέντων) που, όπως αποδείχθηκε από την αστυνομική έρευνα, παρέμεινε στο δωμάτιο προκειμένου, μαζί με τον πρώην αρσιβαρίστα, να το καθαρίσουν και να κρύψουν το κινητό της 19χρονης.
Πρέπει να σημεωθεί ότι οι τρεις νεαροί ισχυρίστηκαν στο ΕΚΑΒ ότι δεν γνώριζαν το άτυχο κορίτσι. Πλέον, καλούνται να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους βαρύνουν.
