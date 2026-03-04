Αύριο συνεχίζεται το δικαστήριο για τους 42 κατηγορούμενους στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής: Θα αγορεύσουν για ελαφρυντικά οι συνήγοροι υπεράσπισης
Αύριο συνεχίζεται το δικαστήριο για τους 42 κατηγορούμενους στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής: Θα αγορεύσουν για ελαφρυντικά οι συνήγοροι υπεράσπισης
Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων το δικαστήριο αναμένεται να μπει σε «τροχιά» έκδοσης της απόφασής του επί των ποινών
Αύριο θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, μετά τη σημερινή απόφαση των δικαστών του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να κηρύξουν ενόχους όπως και πρωτόδικα τους 42 κατηγορούμενους.
Κατά την αυριανή διαδικασία θα συνεχίσουν να αγορεύουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων για την αναγνώριση ελαφρυντικών στους εντολείς τους και μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων το δικαστήριο αναμένεται να μπει σε «τροχιά» έκδοσης της απόφασής του επί των ποινών.
Οι συνήγοροι υπεράσπισης που αγόρευσαν σήμερα ζήτησαν πάντως από το δικαστήριο να αναγνωρίσει στους εντολείς τους, κατά περίπτωση, τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, των μη ταπεινών αιτίων, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης και της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας.
