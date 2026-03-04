Αύριο συνεχίζεται το δικαστήριο για τους 42 κατηγορούμενους στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής: Θα αγορεύσουν για ελαφρυντικά οι συνήγοροι υπεράσπισης
ΕΛΛΑΔΑ
Χρυσή Αυγή Δίκη Χρυσής Αυγής Δικαστήριο

Αύριο συνεχίζεται το δικαστήριο για τους 42 κατηγορούμενους στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής: Θα αγορεύσουν για ελαφρυντικά οι συνήγοροι υπεράσπισης

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων το δικαστήριο αναμένεται να μπει σε «τροχιά» έκδοσης της απόφασής του επί των ποινών

Αύριο συνεχίζεται το δικαστήριο για τους 42 κατηγορούμενους στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής: Θα αγορεύσουν για ελαφρυντικά οι συνήγοροι υπεράσπισης
Βασιλική Κόκκαλη
8 ΣΧΟΛΙΑ
Αύριο θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, μετά τη σημερινή απόφαση των δικαστών του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου να κηρύξουν ενόχους όπως και πρωτόδικα τους 42 κατηγορούμενους.

Κατά την αυριανή διαδικασία θα συνεχίσουν να αγορεύουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων για την αναγνώριση ελαφρυντικών στους εντολείς τους και μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων το δικαστήριο αναμένεται να μπει σε «τροχιά» έκδοσης της απόφασής του επί των ποινών.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης που αγόρευσαν σήμερα ζήτησαν πάντως από το δικαστήριο να αναγνωρίσει στους εντολείς τους, κατά περίπτωση, τα ελαφρυντικά του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, των μη ταπεινών αιτίων, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης και της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας.
Βασιλική Κόκκαλη
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης