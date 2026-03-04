Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ένοχοι από το Εφετείο όπως και πρωτοδίκως οι 42 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής
Ένοχοι από το Εφετείο όπως και πρωτοδίκως οι 42 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής
Εγκληματική οργάνωση και στο Εφετείο η Χρυσή Αυγή - Στη σημερινή δίκη προσήλθαν μόνο ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Ιωάννης Λαγός - «Είναι μία ιστορική ημέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία» τόνισε η Μάγδα Φύσσα - Παρούσα στη δίκη και η Μπέττυ Μπαζιάνα
Ένοχοι όπως και πρωτόδικα κρίθηκαν σήμερα από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας οι 42 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Ωστόσο, κάνεις τους, πλην των Ηλία Κασιδιάρη και Ιωάννη Λαγού, δεν βρέθηκε σήμερα στη δικαστική αίθουσα του Εφετείου για να ακούσει την τελική ετυμηγορία των δικαστών του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Με βάση τη σημερινή απόφαση επί της ενοχής οι καταδικασθέντες πρώην βουλευτές Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχάλης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Δημήτρης Κουκούτσης και Αντώνης Γρέγος, βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μπουν στην φυλακή, καθώς σε πρώτο βαθμό τους είχε δοθεί αναστολή στην έφεση, μέχρι την έκδοση απόφασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Ακόμη, αντιμέτωποι με μεγαλύτερες ποινές βρίσκονται και οι επτά πρώην βουλευτές καταδικασθέντες ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής καθώς και οι πέντε που καταδικάστηκαν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012, στο Ικόνιο Περάματος.
Η απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής εκφωνήθηκε έπειτα από μαραθώνια αποδεικτική διαδικασία που άρχισε τον Ιούνιο του 2022.
Με βάση τη σημερινή απόφαση επί της ενοχής οι καταδικασθέντες πρώην βουλευτές Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχάλης Αρβανίτης, Ελένη Ζαρούλια, Δημήτρης Κουκούτσης και Αντώνης Γρέγος, βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μπουν στην φυλακή, καθώς σε πρώτο βαθμό τους είχε δοθεί αναστολή στην έφεση, μέχρι την έκδοση απόφασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Ακόμη, αντιμέτωποι με μεγαλύτερες ποινές βρίσκονται και οι επτά πρώην βουλευτές καταδικασθέντες ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής καθώς και οι πέντε που καταδικάστηκαν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουσίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012, στο Ικόνιο Περάματος.
Η απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής εκφωνήθηκε έπειτα από μαραθώνια αποδεικτική διαδικασία που άρχισε τον Ιούνιο του 2022.
Αγκαλιές στο ακροατήριο του ΕφετείουΣτο μεταξύ, με διαφορετικά συναισθήματα υποδέχθηκαν οι διάδικοι εντός της αίθουσας την απόφαση του Εφετείου για τη Χρυσή Αυγή.
Η Μάγδα Φύσσα, συγκινημένη με την ανακοίνωση της ενοχής και σε δεύτερο βαθμό, αγκαλιάστηκε με συνηγόρους και άλλους υποστηρικτές. Την ίδια στιγμή, Κασιδιάρης και Λαγός έδειχναν απογοητευμένοι από την έκβαση της δίκης.
«Είναι μία ιστορική ημέρα, μία μεγάλη νίκη για την κοινωνία της χώρας μας ευχαριστούμε όλο τον κόσμο όλους όσους συνέβαλαν σε αυτόν τον αγώνα 11,5 χρόνια μέσα σε μία δικαστική αίθουσα για τα αυτονόητα. Σήμερα καταδικάστηκαν τελεσίδικα ότι πρόκειται για εγκληματική οργάνωση για άλλη μία φορά ευχαριστώ όλο τον κόσμο και την πολιτική αγωγή που ήταν βράχος σε αυτή την κόλαση», δήλωσε η Μάγδα Φύσσα.
«Από την στιγμή που αθώωσαν την εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, των υποκλοπών, της Siemens και όλων των σκανδάλων, η σημερινή απόφαση ήταν αναμενόμενη. Θα ασκήσω άμεσα αναίρεση, θα κάνω χρήση κάθε ένδικου μέσου και θα δικαιωθώ στα διεθνή δικαστήρια», δήλωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης.
Από την στιγμή που αθώωσαν την εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, των υποκλοπών, της Siemens και όλων των σκανδάλων, η σημερινή απόφαση ήταν αναμενόμενη. Θα ασκήσω άμεσα αναίρεση, θα κάνω χρήση κάθε ένδικου μέσου και θα δικαιωθώ στα διεθνή δικαστήρια.#Εφετείο pic.twitter.com/6VVZ08QaoH— Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) March 4, 2026
Νωρίτερα, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε έξω από το Εφετείο με αποτέλεσμα να κλείσει η λεωφόρος Αλεξάνδρας.
Τα μέλη του Εφετείου υιοθετήσουν την πρόταση που είχε κάνει τον περασμένο Δεκέμβριο η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου.
Να σημειωθεί ότι σήμερα οι μοναδικοί κρατούμενοι για την Χρυσή Αυγή είναι ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του μουσικού Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο Γιάννης Λαγός και ο Ηλίας Κασιδιάρης.
Συγκεκριμένα με την σημερινή απόφαση για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ένοχοι κρίθηκαν οι: Νίκος Μιχαλολίακος, Ηλίας Κασιδιάρης, Ιωάννης Λαγός, Χρήστος Παπάς, Ηλίας Παναγιώταρος, Γιώργος Γερμενής και Αρτέμης Ματθαιόπουλος.
Ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση κρίθηκαν οι υπόλοιποι 11 πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής και συγκεκριμένα οι: Αντώνιος Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, Νίκος Κούζηλος, Δημήτρης Κουκούτσης, Νίκος Μίχος, Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, Στάθης Μπούκουρας, Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Μιχαλης Αρβανίτης.
Μεταξύ των υπολοίπων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση είναι ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής και ο πυρηνάρχης Νίκαιας Γιώργος Πατέλης.
Για τη δολοφονία Παύλου Φύσσα ένοχος όπως και πρωτοδίκως για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος του μουσικού κρίθηκε ο Γιώργος Ρούπακιας. Την ενοχή του αποφάσισε το δικαστήριο και για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ενώ έχουν παραγραφεί τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, της οπλοφορίας και οπλοχρησίας, για τα οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως.
Για συνεργεία στην ανθρωποκτονία Φύσσα κρίθηκαν ένοχοι οι 15 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για τους Ιωάννη Άγγο, Μάριο Αναδιώτη, Γιώργο Δήμου, Ιωάννη Καζατζόγλου, Ελπιδοφόρο Καλαρρύτικο, Ιωάννη Κομιανό, Κωνσταντίνο Κορκοβίλη, Αναστάσιο Μιχάλαρο, Γιώργο Πατέλη, Γιώργο Σκάλκο, Γιώργο Σταμπέλο, Λέοντα Τσαλίκη, Νικόλαο Τσόρβα.
Για την επίθεση σε βάρος των αλιεργατών στο Κερατσίνι ένοχοι κρίθηκαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας οι Δημήτρης Αγριογιάννης, Μάρκος Ευγενικός, Θωμάς Μαρίας, Αναστάσιος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Πλέον αναμένεται η απόφαση για τις ποινές.
Παρούσα στη δίκη ήταν και η Μπέττυ Μπαζιάνα.
Μάγδα Φύσσα: «Το παιδί μου πήγε να δει μπάλα και το σκότωσαν
Εμφανώς συγκινημένη και ικανοποιημένη από την τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση βγήκε από το Εφετείο η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου από τη Χρυσή Αυγή Παύλου Φύσσα.
Απευθυνόμενη στο πλήθος που την υποδέχτηκε με χειροκροτήματα, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη και την ανακούφισή της για την τελεσίδικη καταδίκη των στελεχών της Χρυσής Αυγής.
«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ για άλλη μια φορά δίπλα μας. Σήμερα κέρδισε η αλληλεγγύη, κέρδισε η αγάπη, κέρδισε η ειρήνη. Δεν δικαιώνονται μόνο τα θύματα αυτά της Χρυσής Αυγής σήμερα. Δικαιώνονται και όλα τα θύματα του φασισμού και ειδικά τα θύματα που πήγαν για εκτέλεση», τόνισε στην έναρξη της δήλωσής της. Η ίδια δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις συγκλονιστικές εικόνες που ήρθαν στο φως τις προηγούμενες ημέρες, αφιερώνοντας τη νίκη σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία.
«Ακριβώς το ίδιο έκανε και το δικό μου παιδί. Βέβαια, τότε είχαμε κατοχή. Τώρα ήταν σε καιρό ειρήνης και είχε πάει για να δει την μπάλα. Κι όμως το ναζιστικό αυτό μόρφωμα βγήκε στο δρόμο και σκότωσε. Καταδικάστηκε όμως σήμερα για τελεσίδικα πια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, η Μάγδα Φύσσα εξομολογήθηκε την προσωπική της ανάγκη να αφήσει πίσω της αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αλληλεγγύης για τις άλλες μεγάλες μάχες που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι φεύγω με μια ανακούφιση ότι δεν θα τους ξανακούσω και τους ξαναδώ στη ζωή μου. Δε θέλω να τους ξαναδώ. Εύχομαι λοιπόν οι δίκες που είναι στο προσκήνιο να έχουν αυτό το αίσιο τέλος, μια δικαιοσύνη για όλο τον κόσμο. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο παιδιά μου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα