Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό - Αύριο η νεκροτομή στην άτυχη γυναίκα
ΕΛΛΑΔΑ
Κολωνός έγκυος Νεκροτομή Αστυνομία

Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου στον Κολωνό - Αύριο η νεκροτομή στην άτυχη γυναίκα

Η νεκροτομή θα δείξει τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της κοπέλας και τον βαθμό ευθύνης του 38χρονου συντρόφου της

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
UPD: 30 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛΑΣ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή η 31χρονη έγκυος στον Κολωνό.

Ο σύντροφος της γυναίκας έχει προσαχθεί και πριν από λίγο η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη. Ο άνδρας  επιμένει πως πρόκειται για δυστύχημα, ωστόσο τα χτυπήματα που φέρει η γυναίκα στο κεφάλι και στην πλάτη μαρτυρούν, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, πως πιθανόν κάτι άλλο συνέβη.
Θρίλερ στον Κολωνό: Σε εξέλιξη οι έρευνες στο σπίτι της 31χρονης εγκύου (2)


Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τον αδερφό και τον πατέρα του 38χρονου προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεκροτομή θα γίνει αύριο το πρωί ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί και η περεταίρω ποινική μεταχείριση του άνδρα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύντροφό της. Ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα.

Κλείσιμο
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο άνδρας εμφανίστηκε σοκαρισμένος μετά το περιστατικό.
