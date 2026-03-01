Θρίλερ στον Κολωνό: Σε εξέλιξη οι έρευνες στο σπίτι της 31χρονης εγκύου, το έχουν κάνει φύλλο και φτερό οι αστυνομικοί
Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τον αδερφό και τον πατερα του 38χρονου
Συναγερμός έχει σημάνει από το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Κολωνού, όπου οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 31χρονη έγκυος γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από τον σύντροφό της μέσα στο σπίτι της.
Η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ, με τους άνδρες της αστυνομίας να βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Κυριακής στο σπίτι του ζευγαριού, πραγματοποιώντας εξονυχιστική έρευνα. Το διαμέρισμα έχει αποκλειστεί, ενώ οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις, επιχειρώντας να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου της γυναίκας.
Ο σύντροφος της 31χρονης προσήχθη και βρίσκεται υπό εξέταση από τις Αρχές από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το συμβάν, ενώ ανακρίνεται. Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από τον αδερφό και τον πατερα του 38χρονου προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών πριν από την τραγωδία.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύντροφό της. Ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα.
Σοκαρισμένος εμφανίστηκε ο σύντροφος της 31χρονης, σύμφωνα με όσα περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας για τη στιγμή της άφιξης του ΕΚΑΒ. Τη σκηνή που εκτυλίχθηκε έξω από το σπίτι του ζευγαριού περιέγραψε γείτονας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο λίγο μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ. Όπως ανέφερε, είδε συγκεντρωμένο κόσμο και δύο μηχανές διασωστών, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα βγήκε από το σπίτι ο σύντροφος της 38χρονης.
Δείτε την μαρτυρία του γείτονα
«Περνώντας από εδώ, είδα κόσμο μαζεμένο, δύο μηχανές του ΕΚΑΒ απ' έξω, διασώστες. Και μετά από ένα λεπτό βγήκε ο σύζυγος, κρατώντας το κεφάλι του. Του λέω μετά "τι έγινε;", λέει "χτύπησε στο κεφάλι" Συνέχισα, δεν ήξερα βέβαια τι έχει γίνει, νόμιζα κάποιος χτύπησε και ήρθε το ΕΚΑΒ. Συνέχισα, πήγα προς τα κάτω, τον ρωτούσαν διάφορα, έλεγε διάφορα. Βγαίνει ο αστυνομικός έξω και του λέει: "Έλα μέσα εσύ, παρακαλώ".
Τον πήρανε μέσα πάλι. Στρίβοντας την Αλαμάνας, βλέπω και το περιπολικό που είχε έρθει και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Φαινόταν σοκαρισμένος. Κράταγε, σου λέω, το κεφάλι του ο άνθρωπος. Δεν άκουσα αν έλεγε κάτι, γιατί ήμουν δύο μέτρα πίσω, μονολογούσε μόνος του.
Δεν μπορώ να ξέρω τι γινόταν εκείνη την ώρα. Ήταν μεσημέρι, 14:30 με 15:00. Δεν έχω καμία σχέση με το ζευγάρι. Ούτε είχαν ακουστεί, ούτε εγώ είχα ακούσει τίποτα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έμεναν εδώ. Βλέπω κόσμο να μπαίνει και να βγαίνει εκεί πέρα 40 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν παλιοί ή καινούργιοι, δεν ξέρω» .
Το σπίτι που σημειώθηκε η τραγωδία
«Ήταν αγαπημένοι, δεν πιστεύω ότι ο 38χρονος την έχει πειράξει. Ήταν μαζί συνέχεια», τόνισε γειτόνισσα του ζευγαριού.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο
