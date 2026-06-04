Συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 3χρονη στο Μενίδι, δεν την έχει επισκεφθεί κανείς ένα 48ωρο μετά το τροχαίο

Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν σε ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι και δίνει μάχη για τη ζωή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:



📌 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε ανώνυμη αναφορά, βάσει… pic.twitter.com/8m0xJ2kqy2