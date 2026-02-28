Θρίλερ στον Κολωνό: 31χρονη έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, προσήχθη ο σύζυγός της
Θρίλερ στον Κολωνό: 31χρονη έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, προσήχθη ο σύζυγός της

Η γυναίκα, η οποία ήταν 4,5 μηνών έγκυος, έφερε τραύμα στο κεφάλι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

Θρίλερ στον Κολωνό: 31χρονη έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, προσήχθη ο σύζυγός της
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια 31χρονη έγκυος μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή του Κολωνού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 38χρονος σύζυγός της τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα, η οποία ήταν 4,5 μηνών έγκυος, έφερε τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, ενώ, παράλληλα, προσήχθη ο σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση από τις Αρχές.

Ήταν αγαπημένοι, δεν πιστεύω ότι ο 38χρονος την έχει πειράξει. Ήταν μαζί συνέχεια, τόνισε γειτόνισσα του ζευγαριού.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:

Γειτόνισσα του ζευγαριού στον Κολωνό


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο

