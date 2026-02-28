Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Θρίλερ στον Κολωνό: 31χρονη έγκυος εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, προσήχθη ο σύζυγός της
Η γυναίκα, η οποία ήταν 4,5 μηνών έγκυος, έφερε τραύμα στο κεφάλι - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) καθώς εντοπίστηκε νεκρή μια 31χρονη έγκυος μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή του Κολωνού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 38χρονος σύζυγός της τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα, η οποία ήταν 4,5 μηνών έγκυος, έφερε τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, ενώ, παράλληλα, προσήχθη ο σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται υπό εξέταση από τις Αρχές.
Ήταν αγαπημένοι, δεν πιστεύω ότι ο 38χρονος την έχει πειράξει. Ήταν μαζί συνέχεια, τόνισε γειτόνισσα του ζευγαριού.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο
