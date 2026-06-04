Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Συναγερμός στην Πάτρα για 16χρονη μαθήτρια που δεν επέστρεψε στο σπίτι της μετά το σχολείο
Συναγερμός στην Πάτρα για 16χρονη μαθήτρια που δεν επέστρεψε στο σπίτι της μετά το σχολείο
Ο πατέρας δήλωσε την εξαφάνιση στην Ασφάλεια Πατρών
Αναστάτωση έχει προκληθεί στην τοπική κοινωνία της Πάτρας μετά την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από το πρωί της Πέμπτης (04.06.2026).
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη το μεσημέρι στην Ασφάλεια Πατρών και δήλωσε την εξαφάνισή της, καθώς η κόρη του δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ούτε είχε δώσει κανένα σημείο ζωής μετά το τέλος των σχολικών της υποχρεώσεων.
Όπως ανέφερε στις αρχές, η 16χρονη έφυγε νωρίς το πρωί από την οικία της με προορισμό το λύκειο όπου φοιτά, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενδοσχολικές – προαγωγικές εξετάσεις. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της.
Οι οικείοι της επιχείρησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί της χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα την αστυνομία. Από την πρώτη στιγμή έχει κινητοποιηθεί η Ασφάλεια Πατρών, η οποία διερευνά όλες τις πιθανές εκδοχές της υπόθεσης και πραγματοποιεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό της ανήλικης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη το μεσημέρι στην Ασφάλεια Πατρών και δήλωσε την εξαφάνισή της, καθώς η κόρη του δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ούτε είχε δώσει κανένα σημείο ζωής μετά το τέλος των σχολικών της υποχρεώσεων.
Όπως ανέφερε στις αρχές, η 16χρονη έφυγε νωρίς το πρωί από την οικία της με προορισμό το λύκειο όπου φοιτά, προκειμένου να συμμετάσχει στις ενδοσχολικές – προαγωγικές εξετάσεις. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της.
Οι οικείοι της επιχείρησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί της χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα την αστυνομία. Από την πρώτη στιγμή έχει κινητοποιηθεί η Ασφάλεια Πατρών, η οποία διερευνά όλες τις πιθανές εκδοχές της υπόθεσης και πραγματοποιεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό της ανήλικης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα