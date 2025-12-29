Οι αγρότες κλείνουν σήμερα στις 16:00 και παρακαμπτήριους, ταξιδιώτες χρειάστηκαν έως και 12 ώρες για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Οι αγρότες κλείνουν σήμερα στις 16:00 και παρακαμπτήριους, ταξιδιώτες χρειάστηκαν έως και 12 ώρες για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα
Σε Νίκαια και Μπράλο θα κόψουν πλήρως την κυκλοφορία οι αγρότες - Ετοιμάζονται για νέα κλιμάκωση που θα αποφασιστεί το Σάββατο σε πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων
Αποφασισμένοι να συνεχίσουν στα μπλόκα με δράσεις που περιλαμβάνουν και αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων είναι οι αγρότες που δήλωσαν την αντίθεσή τους με την πρόθεση συναδέλφων τους από αρκετά μπλόκα να συναντηθούν με την κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα στις 4 μετά το μεσημέρι οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων.
Δύο ώρες νωρίτερα, από τις 14:00 (έως τις 16:00), θα κλείσουν τον παράδρομο οι αγρότες στο ύψος του Μπράλου. Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.
Από την πλευρά τους οι συνάδελφοί τους στα Μάλγαρα που χθες, Κυριακή, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα (και προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα), σήμερα αναμένεται να κάνουν το ίδιο διατηρώντας την κυκλοφορία ανοιχτή
Στην Αχαΐα, από το Σάββατο το απόγευμα έχει κλείσει και πάλι η Περιμετρική οδός της Πάτρας, που είχε ανοίξει για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων και πλέον η κίνηση διεξάγεται μέσα από την πόλη.
Στην Αιτωλοακαρνανία, σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα κλείσουν και πάλι την Ιόνια Οδό (12:00 μ.μ) στο ύψος των διοδίων του Αγγελόκαστρου, όπου είχαν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Στο σημείο είναι παραταγμένα περισσότερα από 300 τρακτέρ.
Στην Ηλεία, από τις 8:00 περίπου χθες βράδυ, ισχυρές δυνάμεις των αγροτών βρέθηκαν στον κόμβο του Πύργου, αποκλείοντας για περίπου δύο ώρες όπως είχαν ανακοινώσει τόσο την Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, όσο και την Ολυμπία Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, μπλόκο στήθηκε και στα Λεχαινά, με τον δρόμο να κλείνει επίσης στην Πατρών–Πύργου, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Παράλληλα από τους «σκληρούς» των μπλόκων σχεδιάζεται και νέα κλιμάκωση για μετά την Πρωτοχρονιά με πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου.
Οι αγρότες λένε, ωστόσο, ότι αύριο, Τρίτη, θα δώσουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας όπως έγινε και τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, για να βοηθήσουν όσους θελήσουν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα, εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125 χλμ της ΠΑΘΕ, όπου από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (28/12) σχηματίστηκαν ουρές περίπου 10 χιλιομέτρων καθώς το μποτιλιάρισμα ξεκινούσε λίγο μετά τα διόδια της Τραγάνας.
Λίγα χιλιόμετρα μετά τα διόδια, τα οχήματα που κινούνταν στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονταν να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνταν στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο και την εθνική οδό για να συνεχίσουν προς Αθήνα.
Συγκεκριμένα στις 4 μετά το μεσημέρι οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων.
Δύο ώρες νωρίτερα, από τις 14:00 (έως τις 16:00), θα κλείσουν τον παράδρομο οι αγρότες στο ύψος του Μπράλου. Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.
Από την πλευρά τους οι συνάδελφοί τους στα Μάλγαρα που χθες, Κυριακή, άνοιξαν και τα δύο ρεύματα (και προς Θεσσαλονίκη και προς Αθήνα), σήμερα αναμένεται να κάνουν το ίδιο διατηρώντας την κυκλοφορία ανοιχτή
Στην Αχαΐα, από το Σάββατο το απόγευμα έχει κλείσει και πάλι η Περιμετρική οδός της Πάτρας, που είχε ανοίξει για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων και πλέον η κίνηση διεξάγεται μέσα από την πόλη.
Στην Αιτωλοακαρνανία, σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα κλείσουν και πάλι την Ιόνια Οδό (12:00 μ.μ) στο ύψος των διοδίων του Αγγελόκαστρου, όπου είχαν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Στο σημείο είναι παραταγμένα περισσότερα από 300 τρακτέρ.
Στην Ηλεία, από τις 8:00 περίπου χθες βράδυ, ισχυρές δυνάμεις των αγροτών βρέθηκαν στον κόμβο του Πύργου, αποκλείοντας για περίπου δύο ώρες όπως είχαν ανακοινώσει τόσο την Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, όσο και την Ολυμπία Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, μπλόκο στήθηκε και στα Λεχαινά, με τον δρόμο να κλείνει επίσης στην Πατρών–Πύργου, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Παράλληλα από τους «σκληρούς» των μπλόκων σχεδιάζεται και νέα κλιμάκωση για μετά την Πρωτοχρονιά με πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου.
Οι αγρότες λένε, ωστόσο, ότι αύριο, Τρίτη, θα δώσουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας όπως έγινε και τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, για να βοηθήσουν όσους θελήσουν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά.
Ο γολγοθάς της επιστροφής στην ΑθήναΗ επιστροφή των εκδρομέων, πάντως, την Κυριακή μέσω της Αθηνών-Λαμίας εξελίχθηκε σε Γολγοθά, με τους ταξιδιώτες να χρειάζονται για τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς την πρωτεύουσα ακόμη και 12 ώρες.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα, εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125 χλμ της ΠΑΘΕ, όπου από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (28/12) σχηματίστηκαν ουρές περίπου 10 χιλιομέτρων καθώς το μποτιλιάρισμα ξεκινούσε λίγο μετά τα διόδια της Τραγάνας.
Λίγα χιλιόμετρα μετά τα διόδια, τα οχήματα που κινούνταν στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονταν να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνταν στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο και την εθνική οδό για να συνεχίσουν προς Αθήνα.
Η ταλαιπωρία για αρκετούς εκδρομείς συνεχιζόταν και μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Οικογένεια που ξεκίνησε 2 το μεσημέρι από Θεσσαλονίκη στις 11 το βράδυ ήταν στη Θήβα και τελικά χρειάστηκε πάνω από 12 ώρες για να μπει Αθήνα.
Δείτε βίντεο από τη Θήβα λίγο πριν τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
Βίντεο από την Αθηνών - Λαμίας:
Δείτε βίντεο από το απόγευμα της Κυριακής με τις ουρές χιλιομέτρων μετά τα διόδια της Τραγάνας:
Η κίνηση στις παρακάμψεις γινόταν σημειωτόν, ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε μποτιλιάρισμα με αποτέλεσμα ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.
Την ίδια ώρα το ρήγμα στις τάξεις των αγροτών που καταγράφηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο με την διακηρυγμένη πρόθεση 18 μπλόκων να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ήταν το έναυσμα που περίμενε το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να απευθύνει ξανά προσκλητήριο συζήτησης προς τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Και βεβαίως να εκθέσει στην κοινή γνώμη τους εκπροσώπους των μπλόκων που παραμένουν στην σκληρή γραμμή.
Η ανακοίνωση των εκπροσώπων από 18 μπλόκα προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει στο παρασκήνιο δίαυλος επικοινωνίας κυβερνητικών αξιωματούχων με εκπροσώπους των αγροτών. Κατά πληροφορίες βασικός ενδιάμεσος είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος είναι μεμονωμένα σε επαφή με εκπροσώπους πολλών μπλόκων. Τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όμως, η προοπτική μίας συνάντησης με παραγωγούς από διαφορετικά μπλόκα της χώρας αποτράπηκε από τους σκληρούς των αγροτικών κινητοποιήσεων που δεν ήθελαν να δοθεί εικόνα διάρρηξης του κοινού μετώπου.
«Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας», τόνισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παίρνοντας…πάσα από τη διάρρηξη της κοινής αγροτικής γραμμής. «Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατά πληροφορίες σε αυτό το μήκος κύματος θα κινηθεί ο πρωθυπουργός στην τελευταία για φέτος τηλεοπτική συνέντευξη που θα παραχωρήσει απόψε στο Action24.
Όσο πάντως ο διάλογος δεν έχει χαρακτηριστικά συνολικής εκπροσώπησης των παραγωγών, τόσο πιο δύσκολη είναι η απομάκρυνση των μπλόκων από τις εθνικές οδούς. Ακόμα κι αν σε κάποια σημεία της χώρας υπάρξουν προοδευτικά αποχωρήσεις παραγωγών από τις διαμαρτυρίες.
Σημειωτέον, οι πιο σκληροί εκπρόσωποι των αγροτών θεωρούν ότι η ανακοίνωση των 18 μπλόκων, τα οποία δεν την έχουν υπογράψει ονομαστικά, αποτελεί δούρειο ίππο της κυβέρνησης σε μία προσπάθεια να διασπάσει εκ των έσω τις τάξεις των παραγωγών, αφού δεν πέρασε η γραμμή του κοινωνικού αυτοματισμού με την ταλαιπωρία των εκδρομέων πριν και μετά τα Χριστούγεννα.
Πάντως το ρήγμα στα μπλόκα και το κάλεσμα διαλόγου από αγρότες ανά τη χώρα δίνουν παράταση στις πιο σκληρές εισηγήσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της ΝΔ. Για παράδειγμα, κυβερνητική πηγή ήταν της άποψης ότι θα έπρεπε να κόβονται πρόστιμα στα τρακτέρ που παραμένουν σε εθνικούς δρόμους. Άλλος βουλευτής της Ν.Δ. είναι της άποψης ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να πηγαίνει σε μετωπική αντιπαράθεση με συγκεκριμένους συνδικαλιστές, αποκαλύπτοντας την κομματική τους τοποθέτηση.
Δείτε βίντεο από τη Θήβα λίγο πριν τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
Βίντεο από την Αθηνών - Λαμίας:
Δείτε βίντεο από το απόγευμα της Κυριακής με τις ουρές χιλιομέτρων μετά τα διόδια της Τραγάνας:
Η κίνηση στις παρακάμψεις γινόταν σημειωτόν, ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε μποτιλιάρισμα με αποτέλεσμα ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.
Νέα πρόσκληση σε διάλογο από την κυβέρνηση
Την ίδια ώρα το ρήγμα στις τάξεις των αγροτών που καταγράφηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο με την διακηρυγμένη πρόθεση 18 μπλόκων να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ήταν το έναυσμα που περίμενε το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να απευθύνει ξανά προσκλητήριο συζήτησης προς τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Και βεβαίως να εκθέσει στην κοινή γνώμη τους εκπροσώπους των μπλόκων που παραμένουν στην σκληρή γραμμή.
Η ανακοίνωση των εκπροσώπων από 18 μπλόκα προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει στο παρασκήνιο δίαυλος επικοινωνίας κυβερνητικών αξιωματούχων με εκπροσώπους των αγροτών. Κατά πληροφορίες βασικός ενδιάμεσος είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος είναι μεμονωμένα σε επαφή με εκπροσώπους πολλών μπλόκων. Τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όμως, η προοπτική μίας συνάντησης με παραγωγούς από διαφορετικά μπλόκα της χώρας αποτράπηκε από τους σκληρούς των αγροτικών κινητοποιήσεων που δεν ήθελαν να δοθεί εικόνα διάρρηξης του κοινού μετώπου.
«Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας», τόνισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παίρνοντας…πάσα από τη διάρρηξη της κοινής αγροτικής γραμμής. «Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατά πληροφορίες σε αυτό το μήκος κύματος θα κινηθεί ο πρωθυπουργός στην τελευταία για φέτος τηλεοπτική συνέντευξη που θα παραχωρήσει απόψε στο Action24.
Δυσκολίες και σκληρές απόψειςΤο σπάσιμο της κοινής γραμμής βεβαίως δεν προοιωνίζεται άμεσα εξελίξεις που θα δεσμεύουν το σύνολο των μπλόκων της χώρας. Κατά πληροφορίες δεν είναι απίθανο να γίνει τις επόμενες μέρες κάποια συνάντηση παραγωγών με τον Κώστα Τσιάρα, όμως δεν φαίνεται αυτή την ώρα η προοπτική ενός οργανωμένου διαλόγου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παίρνει σάρκα και οστά. Τουλάχιστον πριν το γύρισμα του χρόνου.
Όσο πάντως ο διάλογος δεν έχει χαρακτηριστικά συνολικής εκπροσώπησης των παραγωγών, τόσο πιο δύσκολη είναι η απομάκρυνση των μπλόκων από τις εθνικές οδούς. Ακόμα κι αν σε κάποια σημεία της χώρας υπάρξουν προοδευτικά αποχωρήσεις παραγωγών από τις διαμαρτυρίες.
Σημειωτέον, οι πιο σκληροί εκπρόσωποι των αγροτών θεωρούν ότι η ανακοίνωση των 18 μπλόκων, τα οποία δεν την έχουν υπογράψει ονομαστικά, αποτελεί δούρειο ίππο της κυβέρνησης σε μία προσπάθεια να διασπάσει εκ των έσω τις τάξεις των παραγωγών, αφού δεν πέρασε η γραμμή του κοινωνικού αυτοματισμού με την ταλαιπωρία των εκδρομέων πριν και μετά τα Χριστούγεννα.
Πάντως το ρήγμα στα μπλόκα και το κάλεσμα διαλόγου από αγρότες ανά τη χώρα δίνουν παράταση στις πιο σκληρές εισηγήσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της ΝΔ. Για παράδειγμα, κυβερνητική πηγή ήταν της άποψης ότι θα έπρεπε να κόβονται πρόστιμα στα τρακτέρ που παραμένουν σε εθνικούς δρόμους. Άλλος βουλευτής της Ν.Δ. είναι της άποψης ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να πηγαίνει σε μετωπική αντιπαράθεση με συγκεκριμένους συνδικαλιστές, αποκαλύπτοντας την κομματική τους τοποθέτηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα