Οι αγρότες κλείνουν σήμερα στις 16:00 και παρακαμπτήριους, ταξιδιώτες χρειάστηκαν έως και 12 ώρες για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα

Σε Νίκαια και Μπράλο θα κόψουν πλήρως την κυκλοφορία οι αγρότες - Ετοιμάζονται για νέα κλιμάκωση που θα αποφασιστεί το Σάββατο σε πανελλαδική συνάντηση των μπλόκων