Διχασμός στο ενιαίο μέτωπο των αγροτών: Ποια μπλόκα καλούν σε σύμπλευση για διάλογο με την κυβέρνηση, τι δηλώνουν οι συνδικαλιστές - Βίντεο

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, οι αγρότες τονίζουν ότι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», επισημαίνοντας πως πρέπει να τεθούν άμεσα επί τάπητος, όπως ακριβώς έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση. Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη ενός γόνιμου διαλόγου, απορρίπτοντας «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την κυβερνητική πλευρά.Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώνεται η θέση ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. «Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς» αναφέρουν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους αγρότες για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.Τη γραμμή υπέρ του διαλόγου επιβεβαιώνει και η λίστα των μπλόκων που, σύμφωνα με τον Δημήτρη Τσίλια, αγρότη από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής, δηλώνουν έτοιμα να συμμετάσχουν σε συνάντηση με την κυβέρνηση. Πρόκειται για τα μπλόκα Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας - Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.Την ίδια ώρα, ωστόσο, η εικόνα στα μπλόκα παραμένει τεταμένη. Οι αγρότες έχουν επιστρέψει δυναμικά στους δρόμους, προχωρώντας σε νέους αποκλεισμούς και προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά, οπότε και προγραμματίζεται πανελλαδική σύσκεψη.Στη Νίκαια, η αερογέφυρα έκλεισε σήμερα, με στόχο να ανοίξει εκ νέου την Τρίτη για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Κατά τη σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας αποφασίστηκε αύριο να ανοίξουν τα διόδια του Μακρυχωρίου από τις 12:00 έως τις 17:00, ενώ τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών από τις 17:00 έως τις 19:00 και πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας. Την Τρίτη προβλέπονται εκ νέου κυκλοφοριακές διευκολύνσεις, μεταξύ των οποίων και η λειτουργία της αερογέφυρας.Για το βράδυ της Τετάρτης, παραμονή Πρωτοχρονιάς, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη Νίκαια με τη συμμετοχή των οικογενειών των αγροτών, σε μια συμβολική κίνηση ανταλλαγής ευχών.Παράλληλα, αποκλεισμοί καταγράφονται σε κομβικά σημεία. Στα Μάλγαρα, έκλεισε το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, με την κυκλοφορία να διακόπτεται το μεσημέρι και τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται σε νέα σύσκεψη.Το τελωνείο των Ευζώνων παραμένει κλειστό σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για όλα τα οχήματα, ενώ το τελωνείο του Προμαχώνα έχει κλείσει επ’ αόριστον και στα δύο ρεύματα, με τους αγρότες να συνεδριάζουν για τα επόμενα βήματά τους. Στο μπλόκο του Κάστρου, καταγράφεται μερικός αποκλεισμός της Εθνικής Οδού, με καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τη μία ώρα.Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι, παρά τις προσωρινές διευκολύνσεις λόγω των εορτών, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις και ικανοποίηση των αιτημάτων τους, προειδοποιώντας ότι μετά τις γιορτές εξετάζονται ακόμη και επ’ αόριστον αποκλεισμοί.Το ζήτημα ωστόσο είναι ότι πλέον δεν εμφανίζονται με ενιαία γραμμή και μένει να φανεί εάν το κάλεσμα των μπλόκων που συνεδρίασαν στην Επανομή θα έχει συνέχεια, οδηγώντας σε διάλογο με την κυβέρνηση επί των αιτημάτων που έχουν ήδη διατυπωθεί τις προηγούμενες ημέρες, ή αν θα επικρατήσει η γραμμή των «σκληρών» αγροτοσυνδικαλιστών.