Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Επίθεση σε ανήλικη στην Ηγουμενίτσα από άνδρα που είχε συλληφθεί πριν δύο μέρες
Επίθεση σε ανήλικη στην Ηγουμενίτσα από άνδρα που είχε συλληφθεί πριν δύο μέρες
Το κορίτσι έβαλε τις φωνές και ο δράστης απομακρύνθηκε, ενώ αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα στην περιοχή – Στην κατοχή του βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μαχαίρι
Νέο περιστατικό επίθεσης σε βάρος ανήλικου κοριτσιού σημειώθηκε σήμερα, 6 Ιουνίου, στην Ηγουμενίτσα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, το περιστατικό έγινε κοντά στην πλατεία Ηγουμενίτσας, όταν ο ίδιος άνδρας που είχε συλληφθεί για την προχθεσινή επίθεση σε άλλη ανήλικη φέρεται να επιτέθηκε ξανά σε ανήλικο κορίτσι.
Το κορίτσι αντέδρασε άμεσα και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο φερόμενος ως δράστης να απομακρυνθεί από το σημείο. Περίοικοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Άνδρες της Ασφάλειας Ηγουμενίτσας κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον άνδρα κοντά στο σημείο της νέας επίθεσης και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκε και πάλι μαχαίρι.
Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος άνδρας είχε συλληφθεί για περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Ιουνίου, όταν, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, κατηγορήθηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης, καθώς και για απειλή με μαχαίρι σε βάρος του πατέρα της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, το περιστατικό έγινε κοντά στην πλατεία Ηγουμενίτσας, όταν ο ίδιος άνδρας που είχε συλληφθεί για την προχθεσινή επίθεση σε άλλη ανήλικη φέρεται να επιτέθηκε ξανά σε ανήλικο κορίτσι.
Το κορίτσι αντέδρασε άμεσα και άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο φερόμενος ως δράστης να απομακρυνθεί από το σημείο. Περίοικοι που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Άνδρες της Ασφάλειας Ηγουμενίτσας κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον άνδρα κοντά στο σημείο της νέας επίθεσης και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκε και πάλι μαχαίρι.
Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος άνδρας είχε συλληφθεί για περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Ιουνίου, όταν, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, κατηγορήθηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης, καθώς και για απειλή με μαχαίρι σε βάρος του πατέρα της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα