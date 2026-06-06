Επίθεση σε ανήλικη στην Ηγουμενίτσα από άνδρα που είχε συλληφθεί πριν δύο μέρες

Το κορίτσι έβαλε τις φωνές και ο δράστης απομακρύνθηκε, ενώ αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα στην περιοχή – Στην κατοχή του βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μαχαίρι