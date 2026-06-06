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Κως: Κατασχέθηκε δέμα με περισσότερο από ένα κιλό χασίς σε εταιρεία μεταφορών, δεν εμφανίστηκε ο παραλήπτης
Κως: Κατασχέθηκε δέμα με περισσότερο από ένα κιλό χασίς σε εταιρεία μεταφορών, δεν εμφανίστηκε ο παραλήπτης
Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν επί ημέρες την αποστολή μετά από πληροφορίες - Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.
Στην κατάσχεση ενός δέματος, που είχε αποσταλεί μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών στο νησί της Κω προχώρησαν χθες, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων του νησιού.
Οι αστυνομικοί είχαν εδώ και μέρες πληροφορίες για το συγκεκριμένο δέμα, το οποίο περιείχε 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς, και παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο, χωρίς ωστόσο ο παραλήπτης (τα στοιχεία του οποίου ελέγχονται αν είναι αληθινά) να εμφανιστεί.
Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που διαθέτει η αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
Οι αστυνομικοί είχαν εδώ και μέρες πληροφορίες για το συγκεκριμένο δέμα, το οποίο περιείχε 1 κιλό και 55 γραμμάρια χασίς, και παρακολουθούσαν διακριτικά το σημείο, χωρίς ωστόσο ο παραλήπτης (τα στοιχεία του οποίου ελέγχονται αν είναι αληθινά) να εμφανιστεί.
Η έρευνα συνεχίζεται με την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που διαθέτει η αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστούν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
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