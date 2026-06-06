Ξήλωναν μετασχηματιστές από αιολικά πάρκα: Έξι συλλήψεις από την ΕΛΑΣ

Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών - Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των 110.000 ευρώ

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε Εύβοια και Αττική.



Για την υπόθεση, συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της ανωτέρω Υπηρεσίας, την 1 και 2 Ιουνίου 2026, σε συνεργασία και με αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας και του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου, -6- μέλη της οργάνωσης (-4- αλλοδαποί και -2- ημεδαποί) ηλικίας 18, 19, 29, 38 και 43 ετών.







Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμα -4- μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.



Σημειώνεται ότι λίγο πριν τη σύλληψή τους, πρώτες πρωινές ώρες της 1-6-2026, -3- κατηγορούμενοι εισήλθαν σε εγκαταστάσεις αιολικού πάρκου σε οικισμό της Εύβοιας, με σκοπό την αφαίρεση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.







Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους (τσιλιαδόροι, οδηγοί) και διαρκή δράση, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.



Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με τον επιχειρησιακό συντονισμό και την καθοδήγηση των μελών της.



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Στη συνέχεια, τα κλοπιμαία, μεταφέρονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επεξεργασίας και τεμαχισμού «κοφτήριο» στην περιοχή του Ασπροπύργου, τον οποίο λειτουργούσαν έτερα μέλη της οργάνωσης, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και εκμετάλλευσή τους.



Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων και το «κοφτήριο» βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:



μεγάλος όγκος καλωδιώσεων,

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές μετασχηματιστών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αιολικά πάρκα και εγκαταστάσεις τουσεκαιΓια την υπόθεση, συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της ανωτέρω Υπηρεσίας, την 1 και 2 Ιουνίου 2026, σε συνεργασία και με αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Εύβοιας και του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου, -6- μέλη της οργάνωσης (-4- αλλοδαποί και -2- ημεδαποί) ηλικίας 18, 19, 29, 38 και 43 ετών.Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και ακόμα -4- μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.Σημειώνεται ότι λίγο πριν τη σύλληψή τους, πρώτες πρωινές ώρες της 1-6-2026, -3- κατηγορούμενοι εισήλθαν σε εγκαταστάσεις αιολικού πάρκου σε οικισμό της Εύβοιας, με σκοπό την αφαίρεση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.Εντός του οχήματος που χρησιμοποίησαν, βρέθηκε και κατασχέθηκε ζευγάρι γάντια, ενώ πλησίον του αιολικού πάρκου εντοπίστηκε πλήθος καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος που μόλις είχαν αφαιρέσει.Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους (τσιλιαδόροι, οδηγοί) και διαρκή δράση, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση διακεκριμένων κλοπών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε 38χρονος αλλοδαπός, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με τον επιχειρησιακό συντονισμό και την καθοδήγηση των μελών της.Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της οργάνωσης, δρώντας με διακριτούς ρόλους, κυρίως βραδινές ώρες, με προφανή σκοπό να δυσχεράνουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, εντόπιζαν αιολικά πάρκα και υποσταθμούς του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και αφαιρούσαν μετασχηματιστές και καλωδιώσεις τα οποία φόρτωναν σε οχήματα τύπου VAN.Στη συνέχεια, τα κλοπιμαία, μεταφέρονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επεξεργασίας και τεμαχισμού «κοφτήριο» στην περιοχή του Ασπροπύργου, τον οποίο λειτουργούσαν έτερα μέλη της οργάνωσης, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και εκμετάλλευσή τους.Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων και το «κοφτήριο» βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:μεγάλος όγκος καλωδιώσεων,

-5- κινητά τηλέφωνα,

μικροποσότητα κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., έχουν εξιχνιαστεί -11- περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών σε Εύβοια και Αττική, ενώ η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπερβαίνει το ποσό των -110.000- ευρώ.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.







