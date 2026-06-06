Γκάλοπ Marc για το Πρώτο ΘΕΜΑ: Ανατροπή στην αντιπολίτευση, καθαρά δεύτερος ο Τσίπρας με πολιτικό «χορηγό» το ΠΑΣΟΚ

Τη μεγάλη ανατροπή στον χώρο της αντιπολίτευσης καταγράφει η πρώτη μέτρηση της Marc, μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, που παρουσιάζει το «Πρώτο Θέμα»: το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της νεοσύστατης ΕΛΑΣ διαμορφώνεται στις 15,1 μονάδες, αλλά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ δίνει τώρα τη μάχη της τρίτης θέσης με την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού.Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 30,8%, με την ΕΛΑΣ στο 15,7%, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%, με απώλεια 3,2 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Σημαντικές απώλειες εμφανίζουν όλα τα «παλιά» κόμματα.ΟΛΗ Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ