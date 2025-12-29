Οι αγρότες επιμένουν στα μπλόκα και κλείνουν το μεσημέρι παρακαμπτηρίους, «το μπαλάκι του διαλόγου είναι στα χέρια τους» λέει ο Τσιάρας

Κλείσιμο

Κλείνουν και παρακαμπτηρίους

Καμία διάθεση υπαναχώρησης δεν δείχνουν οι «σκληροί» των μπλόκων που παραμένουν στη λογική της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων με μόνη παραχώρηση να ανοίξουν τους δρόμους για την έξοδο των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν χθες Κυριακή από οδηγούς που χρειάστηκαν έως και 12 ώρες για τη διαδρομή από Θεσσαλονίκη για Αθήνα.Επιχειρούν, μάλιστα, να εμφανίσουν ότι δεν υπάρχει ρήγμα στις τάξεις των αγροτών με τον Ρίζο Μαρούδα από το μπλόκο της Νίκαιας να υποστηρίζει ότι «υπάρχουν 11 μπλόκα που λένε ότι συνεχίζουν με την πανελλαδική επιτροπή».Κατηγόρησε, δε, τους συναδέλφους του που τα προηγούμενα 24ωρα φάνηκαν διαλλακτικότεροι υπέρ μια συνάντησης με την κυβέρνηση ότι «ρίχνουν αντικειμενικά νερό στο μύλο της κυβέρνησης, δεν έχουν πει που διαχωρίζουν τις θέσεις του και πού διαφωνούν με τα αιτήματα. Κανείς δεν μπορεί να παίζε με την επιβίωση αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων μελισσοκόμων».Την ίδια ώρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, με δηλώσεις του σήμερα το πρωί είπε ότι «το μπαλάκι του διαλόγου είναι στους αγρότες» προσθέτοντας με νόημα ότι «αν 18 αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο πιέσεων και χλευασμού. Η δημοκρατία έχει όρους και αυτοί πρέπει να τηρούνται από όλους. Δεν μπορεί κάποιοι να την επικαλούνται για τα αιτήματα τους και την ίδια ώρα να την καταλύουν με τη συμπεριφορά τους»Στις 14:00 οι αγρότες του Μπράλου θα κλείσουν για δύο ώρες και τον παράδρομο της ΠΑΘΕ σημειώνοντας ότι παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη και θα διευκολύνουν την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.Στις 16:00 παρόμοια κίνηση με αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών θα προχωρήσουν οι συνάδελφοί τους στο μπλόκο της Νίκαιας.Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων τωναποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.Στην, από το Σάββατο το απόγευμα έχει κλείσει και πάλι η, που είχε ανοίξει για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων και πλέον η κίνηση διεξάγεται μέσα από την πόλη.