Οι αγρότες επιμένουν στα μπλόκα και κλείνουν το μεσημέρι παρακαμπτηρίους, «το μπαλάκι του διαλόγου είναι στα χέρια τους» λέει ο Τσιάρας
Από τις 2 μετά το μεσημέρι οι σημερινοί αποκλεισμοί - Ανοιχτά τα Μάλγαρα ως την Πρωτοχρονιά - Τι είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για το αγροτικό ρεύμα και πετρέλαιο αλλά και τις πληρωμές
Καμία διάθεση υπαναχώρησης δεν δείχνουν οι «σκληροί» των μπλόκων που παραμένουν στη λογική της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων με μόνη παραχώρηση να ανοίξουν τους δρόμους για την έξοδο των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν χθες Κυριακή από οδηγούς που χρειάστηκαν έως και 12 ώρες για τη διαδρομή από Θεσσαλονίκη για Αθήνα.
Επιχειρούν, μάλιστα, να εμφανίσουν ότι δεν υπάρχει ρήγμα στις τάξεις των αγροτών με τον Ρίζο Μαρούδα από το μπλόκο της Νίκαιας να υποστηρίζει ότι «υπάρχουν 11 μπλόκα που λένε ότι συνεχίζουν με την πανελλαδική επιτροπή».
Κατηγόρησε, δε, τους συναδέλφους του που τα προηγούμενα 24ωρα φάνηκαν διαλλακτικότεροι υπέρ μια συνάντησης με την κυβέρνηση ότι «ρίχνουν αντικειμενικά νερό στο μύλο της κυβέρνησης, δεν έχουν πει που διαχωρίζουν τις θέσεις του και πού διαφωνούν με τα αιτήματα. Κανείς δεν μπορεί να παίζε με την επιβίωση αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων μελισσοκόμων».
Την ίδια ώρα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, με δηλώσεις του σήμερα το πρωί είπε ότι «το μπαλάκι του διαλόγου είναι στους αγρότες» προσθέτοντας με νόημα ότι «αν 18 αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο πιέσεων και χλευασμού. Η δημοκρατία έχει όρους και αυτοί πρέπει να τηρούνται από όλους. Δεν μπορεί κάποιοι να την επικαλούνται για τα αιτήματα τους και την ίδια ώρα να την καταλύουν με τη συμπεριφορά τους»
Στις 16:00 παρόμοια κίνηση με αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών θα προχωρήσουν οι συνάδελφοί τους στο μπλόκο της Νίκαιας.
Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.
Στην Αχαΐα, από το Σάββατο το απόγευμα έχει κλείσει και πάλι η Περιμετρική οδός της Πάτρας, που είχε ανοίξει για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων και πλέον η κίνηση διεξάγεται μέσα από την πόλη.
Κλείνουν και παρακαμπτηρίουςΣτις 14:00 οι αγρότες του Μπράλου θα κλείσουν για δύο ώρες και τον παράδρομο της ΠΑΘΕ σημειώνοντας ότι παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη και θα διευκολύνουν την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.
Στην Αιτωλοακαρνανία, σήμερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα κλείσουν και πάλι την Ιόνια Οδό (12:00 μ.μ) στο ύψος των διοδίων του Αγγελόκαστρου, όπου είχαν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Στο σημείο είναι παραταγμένα περισσότερα από 300 τρακτέρ.
Στην Ηλεία, από τις 8:00 περίπου χθες βράδυ, ισχυρές δυνάμεις των αγροτών βρέθηκαν στον κόμβο του Πύργου, αποκλείοντας για περίπου δύο ώρες όπως είχαν ανακοινώσει τόσο την Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, όσο και την Ολυμπία Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, μπλόκο στήθηκε και στα Λεχαινά, με τον δρόμο να κλείνει επίσης στην Πατρών–Πύργου, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι και σήμερα, από τις 12.00 έως και τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ).
Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις δύο μετά το μεσημέρι.
Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.
Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επειγόντων περιστατικών.
Παράλληλα από τους «σκληρούς» των μπλόκων σχεδιάζεται και νέα κλιμάκωση για μετά την Πρωτοχρονιά με πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου.
Το μπαλάκι του διαλόγου είναι στους αγρότες δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος παράλληλα σημείωσε πως «δεν μπορώ να κατανοήσω πώς με αυτά τα βήματα από την κυβέρνηση, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ένα μέρος των αγροτών ως μια ευκαιρία να λύσουμε τα διαχρονικά προβλήματα στον αγροτικό τομέα».
Ειδικά, δε, για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα είπε στον ΣΚΑΪ ότι «παρατείνουμε τη χαμηλή τιμή και τη χαμηλώνουμε ακόμα περισσότερο» ενώ για το αγροτικό πετρέλαιο τόνισε πως «οι αγρότες ζητάνε να μην παρακρατείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τη στιγμή που εφοδιάζονται στην αντλία και αυτό το ικανοποιούμε». Ο κ. Τσιάρα δήλωσε, επίσης, ότι πρέπει να γίνει επαναπροσδιορισμός για την κατανάλωση του πετρελαίου και πως είναι χωρίς πλαφόν η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
«Η κυβέρνηση έχει κάνει γενναία βήματα για την επίλυση του προβλήματος» είπε ακόμα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπενθυμίζοντας ότι «ο ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του διαλόγου». Παράλληλα είπε ότι «αν τα 18 από τα μπλόκα πήραν μια απόφαση για διάλογο δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο πιέσεων και χλευασμού».
Για τις πληρωμές ανέφερε πως υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω της προσπάθειας εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ελέγχων και πως το μεγάλο ζητούμενο είναι η κάθαρση του ΟΠΕΚΕΠΕ προσθέτοντας πως έχει καταβληθεί σχεδόν το σύνολο των πληρωμών.
«Είμαστε ανοιχτοί να δούμε ποια άλλα προϊόντα χρειάζονται στήριξη», σημείωσε, ακόμα ο κ. Τσιάρας, ο οποίος αναφερόμενος στην ευλογιά των προβάτων δήλωσε πως «η κυβέρνηση αποφάσισε και έδωσε γενναίες αποζημιώσεις για τα θανατοθέντα ζώα» και πως το θέμα του εμβολίου είναι απόφαση της επιστημονικής κοινότητας. «Δεν υπάρχει καμία χώρα στην ΕΕ που έχει κάνει το εμβόλιο για την ευλογιά», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας.
Ερωτηθείς, τέλος, αν θα πάει στα μπλόκα ο ίδιος, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε πως είναι διατεθειμένος να το κάνει «αρκεί να υπάρχει και η ίδια διάθεση από την άλλη πλευρά».
Τσιάρας: Τι είπε για αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, τις πληρωμές και τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
