Με εκσκαφέα έψαξε η αστυνομία τις χρυσές λίρες στη βίλα των Βιλανάκηδων στη Λάρισα, δείτε βίντεο

Ειδικότερα, εξιχνιάσθηκαν επιπλέον 9 περιπτώσεις απάτης, μία περίπτωση απάτης και εκβίασης, μία περίπτωση υπεξαίρεσης, δύο περιπτώσεις κλοπών, καθώς και μία ληστεία. Η οικονομική ζημιά σε βάρος των θυμάτων από τη δράση των κατηγορουμένων, ανέρχεται σε ποσό άνω των 777.500 ευρώ.Κατόπιν αυτού, πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (4/6) οργανώθηκε και υλοποιήθηκε νεότερη αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα και στην Κατερίνη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και της Ο.Π.Κ.Ε. Μαγνησίας.Κατά την επιχείρηση, εντοπίσθηκε και συνελήφθη το μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, καθώς στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 9 φυσίγγια.Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σχηματίστηκαν επιμέρους δικογραφίες σε βάρος δύο ακόμη ατόμων για κατά περίπτωση παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και για υπόθεση ρευματοκλοπής.Μετά από έρευνες σε σπίτια, οχήματα και χώρους κράτησης, με τη συνδρομή της Πολεοδομίας Λάρισας και του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:- πιστόλι με γεμιστήρα και 9 φυσίγγια,- ταχυγεμιστήρας πιστολιού,- 56 κυνηγετικά φυσίγγια,- 502 κροτίδες,- κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM,- μέσο ψηφιακής αποθήκευσης (USB),- ατζέντες και έγγραφα με χειρόγραφες σημειώσεις,- τραπεζικό βιβλιάριο,- 615 ευρώ,- 4 καταγραφικά μηχανήματα,- 14 συναλλαγματικές, καθώς και- 5 αυτοκίνητα.Υπενθυμίζεται ότι, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2007, προσέγγιζαν τα θύματά τους εμφανιζόμενα ως πρόσωπα ιδιαίτερης οικονομικής επιφάνειας και, με το πρόσχημα της πώλησης μεγάλων ποσοτήτων χρυσών λιρών σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, τα έπειθαν να καταβάλουν σημαντικά χρηματικά ποσά.Στη συνέχεια, χωρίς να εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους, χρησιμοποιούσαν διάφορα προσχήματα για να αποφύγουν την παράδοση των συμφωνηθέντων, ενώ σε περιπτώσεις που τα θύματα ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους προέβαιναν σε απειλές, εκφοβισμούς και, κατά περίπτωση, σε επίδειξη όπλων.Παράλληλα, από τη σε βάθος οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψαν στοιχεία που καταδεικνύουν σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ του δηλωθέντος οικονομικού προφίλ μέλους της οργάνωσης και του πραγματικού τρόπου διαβίωσής του.Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος των έτερων κατηγορουμένων θα υποβληθούν αρμοδίως.