Γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων: Έως και 12 ώρες το ταξίδι Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων: Έως και 12 ώρες το ταξίδι Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Στην Αθηνών - Λαμίας εντοπίστηκαν τα μεγαλύτερα προβλήματα - Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίστηκε και μετά τα μεσάνυχτα - Δείτε βίντεο
Σε Γολγοθά εξελίχθηκε η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων στην Αθηνών - Λαμίας, με τους ταξιδιώτες να χρειάζονται για τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς την πρωτεύουσα ακόμη και 10 ώρες.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα, εντοπίστηκαν στην περιοχή του Μαρτίνου, στο 125 χλμ της ΠΑΘΕ, όπου από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (28/12) σχηματίστηκαν ουρές περίπου 10 χιλιομέτρων καθώς το μποτιλιάρισμα ξεκινούσε λίγο μετά τα διόδια της Τραγάνας.
Λίγα χιλιόμετρα μετά τα διόδια, τα οχήματα που κινούνταν στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονταν να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνταν στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο και την εθνική οδό για να συνεχίσουν προς Αθήνα.
Η ταλαιπωρία για αρκετούς εκδρομείς συνεχιζόταν και μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Οικογένεια που ξεκίνησε 2 το μεσημέρι από Θεσσαλονίκη στις 11 το βράδυ ήταν στη Θήβα και τελικά χρειάστηκε πάνω από 12 ώρες για να μπει Αθήνα.
Δείτε βίντεο από τη Θήβα λίγο πριν τη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.
Βίντεο από την Αθηνών - Λαμίας:
Δείτε βίντεο από το απόγευμα της Κυριακής με τις ουρές χιλιομέτρων μετά τα διόδια της Τραγάνας:
Η κίνηση στις παρακάμψεις γινόταν σημειωτόν, ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε μποτιλιάρισμα με αποτέλεσμα ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.
Ποια μπλόκα διαχωρίζουν τη θέση τους και επιμένουν στο «όχι» στον διάλογο
Την ίδια ώρα, σε απόφαση για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων χωρίς άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση κατέληξε η Γενική Συνέλευση στο μπλόκο της διασταύρωσης Προσοτσάνης – Κοκκινογείων. Αγρότες από το σημείο τονίζουν ότι παραμένουν στην ενιαία γραμμή που αναδείχθηκε από τις γενικές συνελεύσεις της Νίκαιας και των Σερρών.
Ποια μπλόκα διαχωρίζουν τη θέση τους και επιμένουν στο «όχι» στον διάλογο
Την ίδια ώρα, σε απόφαση για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων χωρίς άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση κατέληξε η Γενική Συνέλευση στο μπλόκο της διασταύρωσης Προσοτσάνης – Κοκκινογείων. Αγρότες από το σημείο τονίζουν ότι παραμένουν στην ενιαία γραμμή που αναδείχθηκε από τις γενικές συνελεύσεις της Νίκαιας και των Σερρών.
Επιπλέον, την ίδια στάση κρατά και το μπλόκο του τελωνείου Ευζώνων, από το οποίο αγρότες τονίζουν πως «είμαστε εδώ, δεν πάμε σε καμία συνάντηση», επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε πανελλαδικό επίπεδο «και όχι απομονωμένα».
