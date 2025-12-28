Γολγοθάς η επιστροφή των εκδρομέων: Έως και 12 ώρες το ταξίδι Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Κλείσιμο

Σε Γολγοθά εξελίχθηκε η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων στην Αθηνών - Λαμίας, με τους ταξιδιώτες να χρειάζονται για τη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη προς την πρωτεύουσα ακόμη καιΤα μεγαλύτερα προβλήματα, εντοπίστηκαν στην περιοχή τουστο 125 χλμ της ΠΑΘΕ, όπου από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (28/12) σχηματίστηκαν ουρές περίπουκαθώς το μποτιλιάρισμα ξεκινούσε λίγο μετά τα διόδια της Τραγάνας.Λίγα χιλιόμετρα μετά τα διόδια, τα οχήματα που κινούνταν στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονταν να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας. Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνταν στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο και την εθνική οδό για να συνεχίσουν προς Αθήνα.Η ταλαιπωρία για αρκετούς εκδρομείς συνεχιζόταν και μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Οικογένεια που ξεκίνησε 2 το μεσημέρι από Θεσσαλονίκη στις 11 το βράδυ ήταν στη Θήβα και τελικά χρειάστηκε πάνω από 12 ώρες για να μπει Αθήνα.Η κίνηση στις παρακάμψεις γινόταν σημειωτόν, ενώ, σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχε μποτιλιάρισμα με αποτέλεσμα ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.Την ίδια ώρα, σε απόφαση για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων χωρίς άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση κατέληξε η Γενική Συνέλευση στο μπλόκο της διασταύρωσης. Αγρότες από το σημείο τονίζουν ότι παραμένουν στην ενιαία γραμμή που αναδείχθηκε από τις γενικές συνελεύσεις της Νίκαιας και των Σερρών.