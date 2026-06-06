Ουκρανική επίθεση στην Αγία Πετρούπολη, 1.000 χιλιόμετρα από το Κίεβο: Ο Ζελένσκι απάντησε με εκατοντάδες drones στο «όχι» του Πούτιν για τετ α τετ

Περισσότερα από 140 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τη Μόσχα – Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι στόχος ήταν ναυτική βάση και στρατιωτικά οπλοστάσια του ρωσικού στόλου στη Βαλτική