Συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών
ΕΛΛΑΔΑ
Παράνομοι μετανάστες Έβρος Ροδόπη Frontex

Συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

Τρεις συλληφθέντες, κατασχέθηκαν οχήματα και κινητά τηλέφωνα

Συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών
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Τρεις αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης, επειδή προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Ειδικότερα, στην Εγνατία οδό Κήπων-Αλεξανδρούπολης, άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, συνέλαβαν μία αλλοδαπή, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί ΙΧ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Λίγες ώρες αργότερα, στην Εθνική οδό Ορμενίου-Αρδανίου, άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος μετέφερε, με ΙΧ αυτοκίνητο, παράνομα στο εσωτερικό της χώρας έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Τέλος, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, ο οποίος μετέφερε, με ΙΧ αυτοκίνητο, παράνομα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών
Συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών
2 ΣΧΟΛΙΑ

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