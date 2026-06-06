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Αυτή είναι η τηλεόραση της Bugatti
Αυτή είναι η τηλεόραση της Bugatti
Γνωρίζουμε την Bugatti για τα εκρηκτικά hypercars που κατασκευάζει, όμως πρόσφατα η εταιρία παρουσίασε και την δική της τηλεόραση, αναφέροντας πως είναι εμπνευσμένη από την Tourbillon.
Η Bugatti επεκτείνει τη δραστηριότητά της πέρα από τα hypercar, παρουσιάζοντας μία εντυπωσιακή τηλεόραση που μεταμορφώνεται από έπιπλο σαλονιού σε γιγαντιαία οθόνη 137 ιντσών.
Η γαλλική εταιρεία μπορεί να είναι γνωστή για τις εξωτικές επιδόσεις και τις αστρονομικές τιμές των μοντέλων της, ωστόσο πλέον προσφέρει και ένα προϊόν που δεν προορίζεται για το γκαράζ, αλλά για το σαλόνι.
Σε συνεργασία με την αυστριακή εταιρεία C SEED, παρουσίασε τη νέα N1, μία υπερπολυτελή τηλεόραση MicroLED που αντλεί έμπνευση από τη σχεδίαση της νέας Tourbillon. Όταν δεν χρησιμοποιείται, η N1 θυμίζει ένα έπιπλο υψηλής αισθητικής. Με το πάτημα ενός κουμπιού, όμως, ο μηχανισμός της τίθεται σε λειτουργία και μέσα σε περίπου 45 δευτερόλεπτα η κατασκευή ξεδιπλώνεται αποκαλύπτοντας μία οθόνη 4K MicroLED διαγωνίου 110 ή 137 ιντσών.
Η σχεδίαση της N1 ακολουθεί τη φιλοσοφία που υιοθέτησε πρόσφατα η Bugatti με τη νέα Tourbillon, η οποία δίνει έμφαση στη διαχρονικότητα και περιορίζει την εξάρτηση από τις μεγάλες ψηφιακές οθόνες.
Η διαδικασία ανάπτυξης της οθόνης αποτελεί από μόνη της ένα μικρό τεχνολογικό επίτευγμα. Ένας πολύπλοκος μηχανισμός ολίσθησης και αναδίπλωσης ξεδιπλώνει σταδιακά τα πάνελ, ενώ η οθόνη μπορεί να περιστραφεί έως και 180 μοίρες ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές διαρρυθμίσεις χώρου.
Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, η N1 διαθέτει και κορυφαία τεχνολογία. Η οθόνη υποστηρίζει HDR10+, χρησιμοποιεί τεχνολογία MicroLED υψηλής ευκρίνειας και ενσωματώνει το σύστημα Adaptive Gap Calibration της C Seed, το οποίο περιορίζει στο ελάχιστο τα ορατά σημεία σύνδεσης μεταξύ των αναδιπλούμενων τμημάτων της οθόνης.
Η κατασκευή διακοσμείται με λεπτομέρειες από ανθρακονήματα και φινιρίσματα εμπνευσμένα από τη νέα Tourbillon, ενώ το ηχοσύστημα της αμερικανικής Wisdom Audio είναι ενσωματωμένο στη βάση. Τα ηχεία αποκαλύπτονται αυτόματα κατά τη λειτουργία και επανέρχονται στη θέση τους όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται.
Η Bugatti και η C Seed δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη την τιμή της N1, κάτι που συνήθως αποτελεί ένδειξη ότι απευθύνεται σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κοινό. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι αντίστοιχα προϊόντα της C Seed ξεκινούν από περίπου 200.000 δολάρια, ενώ προηγούμενη συνεργασία της με την Porsche Design κόστιζε περίπου 400.000 δολάρια, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η νέα πρόταση με το λογότυπο της Bugatti θα κινηθεί σε εξίσου εξωφρενικά επίπεδα.
Η γαλλική εταιρεία μπορεί να είναι γνωστή για τις εξωτικές επιδόσεις και τις αστρονομικές τιμές των μοντέλων της, ωστόσο πλέον προσφέρει και ένα προϊόν που δεν προορίζεται για το γκαράζ, αλλά για το σαλόνι.
Σε συνεργασία με την αυστριακή εταιρεία C SEED, παρουσίασε τη νέα N1, μία υπερπολυτελή τηλεόραση MicroLED που αντλεί έμπνευση από τη σχεδίαση της νέας Tourbillon. Όταν δεν χρησιμοποιείται, η N1 θυμίζει ένα έπιπλο υψηλής αισθητικής. Με το πάτημα ενός κουμπιού, όμως, ο μηχανισμός της τίθεται σε λειτουργία και μέσα σε περίπου 45 δευτερόλεπτα η κατασκευή ξεδιπλώνεται αποκαλύπτοντας μία οθόνη 4K MicroLED διαγωνίου 110 ή 137 ιντσών.
Η σχεδίαση της N1 ακολουθεί τη φιλοσοφία που υιοθέτησε πρόσφατα η Bugatti με τη νέα Tourbillon, η οποία δίνει έμφαση στη διαχρονικότητα και περιορίζει την εξάρτηση από τις μεγάλες ψηφιακές οθόνες.
Η διαδικασία ανάπτυξης της οθόνης αποτελεί από μόνη της ένα μικρό τεχνολογικό επίτευγμα. Ένας πολύπλοκος μηχανισμός ολίσθησης και αναδίπλωσης ξεδιπλώνει σταδιακά τα πάνελ, ενώ η οθόνη μπορεί να περιστραφεί έως και 180 μοίρες ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές διαρρυθμίσεις χώρου.
Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, η N1 διαθέτει και κορυφαία τεχνολογία. Η οθόνη υποστηρίζει HDR10+, χρησιμοποιεί τεχνολογία MicroLED υψηλής ευκρίνειας και ενσωματώνει το σύστημα Adaptive Gap Calibration της C Seed, το οποίο περιορίζει στο ελάχιστο τα ορατά σημεία σύνδεσης μεταξύ των αναδιπλούμενων τμημάτων της οθόνης.
Η κατασκευή διακοσμείται με λεπτομέρειες από ανθρακονήματα και φινιρίσματα εμπνευσμένα από τη νέα Tourbillon, ενώ το ηχοσύστημα της αμερικανικής Wisdom Audio είναι ενσωματωμένο στη βάση. Τα ηχεία αποκαλύπτονται αυτόματα κατά τη λειτουργία και επανέρχονται στη θέση τους όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται.
Η Bugatti και η C Seed δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη την τιμή της N1, κάτι που συνήθως αποτελεί ένδειξη ότι απευθύνεται σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κοινό. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι αντίστοιχα προϊόντα της C Seed ξεκινούν από περίπου 200.000 δολάρια, ενώ προηγούμενη συνεργασία της με την Porsche Design κόστιζε περίπου 400.000 δολάρια, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η νέα πρόταση με το λογότυπο της Bugatti θα κινηθεί σε εξίσου εξωφρενικά επίπεδα.
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