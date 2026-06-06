Αυτή είναι η τηλεόραση της Bugatti

Κλείσιμο

Η Bugatti επεκτείνει τη δραστηριότητά της πέρα από τα hypercar, παρουσιάζονταςπου μεταμορφώνεται από έπιπλο σαλονιού σεΗ γαλλική εταιρεία μπορεί να είναι γνωστή για τις εξωτικές επιδόσεις και τις αστρονομικές τιμές των μοντέλων της, ωστόσο πλέον προσφέρει και ένα προϊόν πουΣε συνεργασία με την, παρουσίασε τη νέα N1, μία υπερπολυτελή τηλεόραση MicroLED που. Όταν δεν χρησιμοποιείται, η N1Με το πάτημα ενός κουμπιού, όμως, ο μηχανισμός της τίθεται σε λειτουργία και μέσα σε περίπου 45 δευτερόλεπτα η κατασκευή ξεδιπλώνεταιΗ σχεδίαση της N1 ακολουθεί τη φιλοσοφία που υιοθέτησε πρόσφατα η Bugatti με τη νέα Tourbillon, η οποίακαι περιορίζει την εξάρτηση από τις μεγάλες ψηφιακές οθόνες.Η διαδικασία ανάπτυξης της οθόνης. Ένας πολύπλοκος μηχανισμός ολίσθησης και αναδίπλωσης ξεδιπλώνει σταδιακά τα πάνελ, ενώ η οθόνηώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές διαρρυθμίσεις χώρου.Πέρα από το εντυπωσιακό θέαμα, η N1 διαθέτει και κορυφαία τεχνολογία. Η οθόνη υποστηρίζει HDR10+,και ενσωματώνει το σύστημα Adaptive Gap Calibration της C Seed, το οποίο περιορίζει στο ελάχιστο τα ορατά σημεία σύνδεσης μεταξύ των αναδιπλούμενων τμημάτων της οθόνης.Η κατασκευή διακοσμείται μεκαι φινιρίσματα εμπνευσμένα από τη νέα Tourbillon, ενώ το ηχοσύστημα της αμερικανικής Wisdom Audio είναι ενσωματωμένο στη βάση. Τα ηχεία αποκαλύπτονται αυτόματα κατά τη λειτουργία και επανέρχονται στη θέση τους όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται.Η Bugatti και η C Seed, κάτι που συνήθως αποτελεί ένδειξη ότι απευθύνεται σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο κοινό. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ προηγούμενη συνεργασία της με την Porsche Design κόστιζε περίπου 400.000 δολάρια, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η νέα πρόταση με το λογότυπο της Bugatti θα κινηθεί σε εξίσου εξωφρενικά επίπεδα.