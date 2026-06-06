Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο η νεαρή γυναίκα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Λεωφορείο Ατύχημα

Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο η νεαρή γυναίκα

Η τραυματίας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας

Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο η νεαρή γυναίκα
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Μια γυναίκα τραυματίστηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν τη χτύπησε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 6.30 περίπου, στην οδό Κομνηνών 73, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 24χρονη επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο λεωφορείο.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η 24χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.
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