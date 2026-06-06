Η Ζέτα Δούκα ανέβασε φωτογραφία με μαγιό: Αυτό είναι το σώμα μου στα 52 χωρίς κανένα φίλτρο και καμία επεξεργασία

«Έχει περάσει διά πυρός και σιδήρου σε σχέση με την αποδοχή του, έχει νοσήσει από ανορεξία και βουλιμία, έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί πριν 10 χρόνια και πλέον φλερτάρει με την εμμηνόπαυση», έγραψε η ηθοποιός περνώντας ένα ηχηρό μήνυμα