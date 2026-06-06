Τσατραφύλλιας: Τι είναι πραγματικά το El Niño και γιατί δεν σημαίνει αυτόματα καύσωνες στην Ελλάδα

Το El Niño είναι σημαντικός παγκόσμιος κλιματικός παράγοντας, αλλά δεν είναι “κουμπί” που πατάει και φέρνει αυτόματα καύσωνες στην Ελλάδα.





Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται οι καύσωνες. Η Ελλάδα βρίσκεται σε περιοχή που ήδηέντονα, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια των θερμών επεισοδίων στη Μεσόγειο. Το Copernicus έχει επισημάνει ότι σε έναν θερμότερο κόσμο οι καύσωνες στην Ευρώπη γίνονται πιο συχνοί και πιο έντονοι, ενώ η Μεσόγειος αποτελεί μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές.Συνεπώς, μπορεί να έχουμε θερμό καλοκαίρι ή επεισόδια καύσωνα στην Ελλάδα, αλλά το να αποδοθούν προκαταβολικά στο El Niño είναι βιαστικό και επιστημονικά αδύναμο. Για ασφαλέστερη εκτίμηση χρειάζονται εποχικά προγνωστικά μοντέλα, ανάλυση της κυκλοφορίας πάνω από την Ευρώπη, της κατάστασης της Μεσογείου, της ξηρασίας, των εδαφικών υγρασιών και των πιθανών εμμονικών αντικυκλωνικών διατάξεων.Με απλά λόγια: