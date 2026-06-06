Στον ανακριτή ο 41χρονος δολοφόνος της Βασιλικής στην Καλαμάτα, τα στοιχεία που δείχνουν την εμμονή του με την 39χρονη

Σε βάρος του 41χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές









για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθ’ ομολογίαν δράστης αναμένεται να

στους ισχυρισμούς του περί αμυντικής στάσης και να υποστηρίξει ότι αυτός δέχθηκε πρώτος επίθεση από τη γυναίκα και έπειτα, της πήρε το μαχαίρι, και την σκότωσε.

Στον αντίποδα είναι η εικόνα που αποδίδεται από την

εξέταση, σύμφωνα με την οποία ο δράστης σκότωσε το θύμα μαχαιρώνοντάς το 45 φορές.

Όπως προκύπτει από το φιλικό περιβάλλον του θύματος, η

ζούσε έναν εφιάλτη λόγω της παθολογικής ζήλιας του δράστη. Ο 41χρονος την παρακολουθούσε -ακόμα και με συσκευή γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της- και της απαγόρευε την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ με το ψευδώνυμο «thana_tos8511».





Όπως αποκάλυψε την Τρίτη, μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος της Βασιλικής, ο 41χρονος την χτυπούσε και την

. «Την έβριζε και την απειλούσε ότι "θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά". Αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος», πρόσθεσε.