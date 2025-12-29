Η κυβέρνηση παίρνει πάσα για διάλογο με τους αγρότες μετά το ρήγμα στα μπλόκα: Πιθανότητα συναντήσεων με τον Τσιάρα
Η κυβέρνηση παίρνει πάσα για διάλογο με τους αγρότες μετά το ρήγμα στα μπλόκα: Πιθανότητα συναντήσεων με τον Τσιάρα
Η ανακοίνωση των εκπροσώπων από 18 μπλόκα προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει στο παρασκήνιο δίαυλος επικοινωνίας κυβερνητικών αξιωματούχων με εκπροσώπους των αγροτών
Το ρήγμα στις τάξεις των αγροτών που καταγράφηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο με την διακηρυγμένη πρόθεση 18 μπλόκων να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση ήταν το έναυσμα που περίμενε το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να απευθύνει ξανά προσκλητήριο συζήτησης προς τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Και βεβαίως να εκθέσει στην κοινή γνώμη τους εκπροσώπους των μπλόκων που παραμένουν στην σκληρή γραμμή. Κάτι που οδηγεί σε πολύωρες καθυστερήσεις και σε μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών εν μέσω εορταστικών μετακινήσεων όπως αποδείχθηκε και χθες, Κυριακή, με το ταξίδι Θεσσαλονίκη-Αθήνα να γίνεται σε έως και 12 ώρες
Η ανακοίνωση των εκπροσώπων από 18 μπλόκα προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει στο παρασκήνιο δίαυλος επικοινωνίας κυβερνητικών αξιωματούχων με εκπροσώπους των αγροτών. Κατά πληροφορίες βασικός ενδιάμεσος είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος είναι μεμονωμένα σε επαφή με εκπροσώπους πολλών μπλόκων. Τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όμως, η προοπτική μίας συνάντησης με παραγωγούς από διαφορετικά μπλόκα της χώρας αποτράπηκε από τους σκληρούς των αγροτικών κινητοποιήσεων που δεν ήθελαν να δοθεί εικόνα διάρρηξης του κοινού μετώπου.
«Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας», τόνισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παίρνοντας…πάσα από τη διάρρηξη της κοινής αγροτικής γραμμής. «Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατά πληροφορίες σε αυτό το μήκος κύματος θα κινηθεί ο πρωθυπουργός στην τελευταία για φέτος τηλεοπτική συνέντευξη που θα παραχωρήσει απόψε στο Action24.
Όσο πάντως ο διάλογος δεν έχει χαρακτηριστικά συνολικής εκπροσώπησης των παραγωγών, τόσο πιο δύσκολη είναι η απομάκρυνση των μπλόκων από τις εθνικές οδούς. Ακόμα κι αν σε κάποια σημεία της χώρας υπάρξουν προοδευτικά αποχωρήσεις παραγωγών από τις διαμαρτυρίες.
Σημειωτέον, οι πιο σκληροί εκπρόσωποι των αγροτών θεωρούν ότι η ανακοίνωση των 18 μπλόκων, τα οποία δεν την έχουν υπογράψει ονομαστικά, αποτελεί δούρειο ίππο της κυβέρνησης σε μία προσπάθεια να διασπάσει εκ των έσω τις τάξεις των παραγωγών, αφού δεν πέρασε η γραμμή του κοινωνικού αυτοματισμού με την ταλαιπωρία των εκδρομέων πριν και μετά τα Χριστούγεννα.
Πάντως το ρήγμα στα μπλόκα και το κάλεσμα διαλόγου από αγρότες ανά τη χώρα δίνουν παράταση στις πιο σκληρές εισηγήσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της ΝΔ. Για παράδειγμα, κυβερνητική πηγή ήταν της άποψης ότι θα έπρεπε να κόβονται πρόστιμα στα τρακτέρ που παραμένουν σε εθνικούς δρόμους. Άλλος βουλευτής της Ν.Δ. είναι της άποψης ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να πηγαίνει σε μετωπική αντιπαράθεση με συγκεκριμένους συνδικαλιστές, αποκαλύπτοντας την κομματική τους τοποθέτηση.
Η ανακοίνωση των εκπροσώπων από 18 μπλόκα προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει στο παρασκήνιο δίαυλος επικοινωνίας κυβερνητικών αξιωματούχων με εκπροσώπους των αγροτών. Κατά πληροφορίες βασικός ενδιάμεσος είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο οποίος είναι μεμονωμένα σε επαφή με εκπροσώπους πολλών μπλόκων. Τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όμως, η προοπτική μίας συνάντησης με παραγωγούς από διαφορετικά μπλόκα της χώρας αποτράπηκε από τους σκληρούς των αγροτικών κινητοποιήσεων που δεν ήθελαν να δοθεί εικόνα διάρρηξης του κοινού μετώπου.
«Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας», τόνισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παίρνοντας…πάσα από τη διάρρηξη της κοινής αγροτικής γραμμής. «Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατά πληροφορίες σε αυτό το μήκος κύματος θα κινηθεί ο πρωθυπουργός στην τελευταία για φέτος τηλεοπτική συνέντευξη που θα παραχωρήσει απόψε στο Action24.
Δυσκολίες και σκληρές απόψειςΤο σπάσιμο της κοινής γραμμής βεβαίως δεν προοιωνίζεται άμεσα εξελίξεις που θα δεσμεύουν το σύνολο των μπλόκων της χώρας. Κατά πληροφορίες δεν είναι απίθανο να γίνει τις επόμενες μέρες κάποια συνάντηση παραγωγών με τον Κώστα Τσιάρα, όμως δεν φαίνεται αυτή την ώρα η προοπτική ενός οργανωμένου διαλόγου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παίρνει σάρκα και οστά. Τουλάχιστον πριν το γύρισμα του χρόνου.
Όσο πάντως ο διάλογος δεν έχει χαρακτηριστικά συνολικής εκπροσώπησης των παραγωγών, τόσο πιο δύσκολη είναι η απομάκρυνση των μπλόκων από τις εθνικές οδούς. Ακόμα κι αν σε κάποια σημεία της χώρας υπάρξουν προοδευτικά αποχωρήσεις παραγωγών από τις διαμαρτυρίες.
Σημειωτέον, οι πιο σκληροί εκπρόσωποι των αγροτών θεωρούν ότι η ανακοίνωση των 18 μπλόκων, τα οποία δεν την έχουν υπογράψει ονομαστικά, αποτελεί δούρειο ίππο της κυβέρνησης σε μία προσπάθεια να διασπάσει εκ των έσω τις τάξεις των παραγωγών, αφού δεν πέρασε η γραμμή του κοινωνικού αυτοματισμού με την ταλαιπωρία των εκδρομέων πριν και μετά τα Χριστούγεννα.
Πάντως το ρήγμα στα μπλόκα και το κάλεσμα διαλόγου από αγρότες ανά τη χώρα δίνουν παράταση στις πιο σκληρές εισηγήσεις κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της ΝΔ. Για παράδειγμα, κυβερνητική πηγή ήταν της άποψης ότι θα έπρεπε να κόβονται πρόστιμα στα τρακτέρ που παραμένουν σε εθνικούς δρόμους. Άλλος βουλευτής της Ν.Δ. είναι της άποψης ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να πηγαίνει σε μετωπική αντιπαράθεση με συγκεκριμένους συνδικαλιστές, αποκαλύπτοντας την κομματική τους τοποθέτηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα