Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής - «Όταν ήταν έγκυος την χτύπαγε στην κοιλιά και είχε χάσει δύο παιδιά» λέει η θεία της

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του καθ' ομολογίαν δολοφόνου - Τι είπε η θεία της 39χρονης για τα δύο ανήλικα κοριτσάκια της Βασιλικής, τον 41χρονο, αλλά και τον πατέρα του που τον υπερασπίζεται





Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας από το πρωί βρισκόταν συγκεντρωμένες γυναίκες που αποδοκίμασαν τον δράστη όταν αυτός έφτασε με περιπολικό, σύμφωνα με το



τόνισε πως ο 41χρονος ζήλευε πολύ τη Βασιλική. «Ζήλεια, ζήλεια, μου το είχε πει η μαμά και η αδερφή της».





Δεν τα έβλεπες τόσα χρόνια που βάραγε το παιδί;», λέει εκνευρισμένη η θεία στο MEGA.



Δεν είχε επικοινωνία με την ανιψιά της Η ίδια ισχυρίζεται πως δεν είχε καταλάβει τίποτα, καθώς είχαν χαθεί τα τελευταία χρόνια με τη Βασιλική. «Όταν πέθαναν οι γονείς της έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική και η Ν... και μετά χαθήκαμε. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου». Επιπλέον, δεν είχαν ούτε τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς, όπως επισημαίνει, «δεν το σήκωνε».



Σύμφωνα με τη θεία, ο 41χρονος είχε αποκόψει τη Βασιλική από όλους τους συγγενείς της. «Αν ερχόταν σε εμένα για βοήθεια, θα τη βοηθούσα. Θα της έβρισκα και δουλειά που παρακάλαγε τις φίλες της. Δεν ήρθε στο σπίτι μου να με ζητήσει. Τι να της κάνω; Γι'αυτό κλαίω. Γιατί μπορούσα να τη βοηθήσω».



Κλείσιμο «Αν οι γονείς της το ήξεραν, θα του έβαζαν πετρέλαιο να τον κάψουν» Η θεία εξήγησε πως η Βασιλική δεν την είχε ενημερώσει για ό,τι περνούσε, επειδή «ντρεπόταν και ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, γιατί και εγώ μάνα είμαι, έχω παιδιά και εγγόνια, δεν έλεγε τίποτα».



Πρόσθεσε πως η ίδια και οι γονείς της δεν την είχαν δει πότε χτυπημένη, αλλά υπογράμμισε πως αν οι γονείς της το γνώριζαν «θα του έβαζαν πετρέλαιο να τον κάψουν».



Σχετικά με τη στάση του πατέρα του 41χρονου που προσπαθεί να υπερασπιστεί τον γιο του, είπε «τι να πει τώρα; Ότι ο γιος μου δεν τη σκότωσε και πέθανε μόνη της; Είναι ικανοί να το πουν και αυτό.



«Χθες που πήγα στην κηδεία έψαχνα τον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα, θα μας είχαν γράψει οι εφημερίδες, θα τους πέταγα με τις κλωτσιές έξω, θα ερχόντουσαν κιόλας στην κηδεία του παιδιού; Ο πατέρας του 41χρονου έλεγε "θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία". Τι να πληρώσεις ρε ηλ@@@@ κηδεία; Που τη σκότωσε το παιδί σου; Κοίτα να βοηθήσεις τώρα τα εγγόνια σου που θα πάνε σε ιδρύματα».



Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 41χρονος που δολοφόνησε τη Βασιλική μαχαιρώνοντάς την 45 φορές στην Καλαμάτα. Στο μεταξύ, νέες μαρτυρίες για τα όσα βίωνε η 39χρονη έρχονται στο φως της δημοσιότητας.Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας από το πρωί βρισκόταν συγκεντρωμένες γυναίκες που αποδοκίμασαν τον δράστη όταν αυτός έφτασε με περιπολικό, σύμφωνα με το tharronews.gr Η θεία της Βασιλικής δήλωσε πως «όταν ήταν έγκυος τη χτύπαγε στην κοιλία, είχε χάσει δύο παιδιά, δύο αγόρια». Σε ερώτηση για το αν η ανιψιά της υπέστη θύμα κακοποίησης τα τελευταία χρόνια, είπε: «δεν ήξερα αν την κακοποιούσε. Γιατί θα του είχα βγάλει το μάτι», ενώ, μου το είχε πει η μαμά και η αδερφή της».«Εντωμεταξύ βγαίνει ο πατέρας του και λέει τις βλακείες του. Μέχρι και το ενοίκιο τους πλήρωναν και του πήγαιναν φαγητό και εκείνος χτύπαγε το παιδί της. Το κ@@@ίκι! Βγαίνει ο πατέρας του και λέει "εγώ δεν το ήξερα". Τι δεν ήξερες ρε ηλ@@@@.», λέει εκνευρισμένη η θεία στο MEGA.Η ίδια ισχυρίζεται πως. «Όταν πέθαναν οι γονείς της έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική και η Ν... και μετά χαθήκαμε. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου». Επιπλέον,, καθώς, όπως επισημαίνει, «δεν το σήκωνε».Σύμφωνα με τη θεία, ο 41χρονος. «Αν ερχόταν σε εμένα για βοήθεια, θα τη βοηθούσα. Θα της έβρισκα και δουλειά που παρακάλαγε τις φίλες της. Δεν ήρθε στο σπίτι μου να με ζητήσει. Τι να της κάνω; Γι'αυτό κλαίω. Γιατί μπορούσα να τη βοηθήσω».Η θεία εξήγησε πως η Βασιλική δεν την είχε ενημερώσει για ό,τι περνούσε, επειδή «με το παραμικρό, γιατί και εγώ μάνα είμαι, έχω παιδιά και εγγόνια, δεν έλεγε τίποτα».Πρόσθεσε πως η ίδια και οι γονείς της δεν την είχαν δει πότε χτυπημένη, αλλά υπογράμμισε πωςΣχετικά με τη στάση του πατέρα του 41χρονου που προσπαθεί να υπερασπιστεί τον γιο του, είπε «τι να πει τώρα; Ότι ο γιος μου δεν τη σκότωσε και πέθανε μόνη της; Είναι ικανοί να το πουν και αυτό.«Χθες που πήγα στην κηδεία έψαχνα τον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα, θα μας είχαν γράψει οι εφημερίδες, θα τους πέταγα με τις κλωτσιές έξω, θα ερχόντουσαν κιόλας στην κηδεία του παιδιού; Ο πατέρας του 41χρονου έλεγε "". Τι να πληρώσεις ρε ηλ@@@@ κηδεία; Που τη σκότωσε το παιδί σου; Κοίτα να βοηθήσεις τώρα τα εγγόνια σου που θα πάνε σε ιδρύματα».

«Τσακώνονται η μαμά μου και ο μπαμπάς μου συνέχεια, η μαμά μου θέλει να πάρει διαζύγιο» Η ίδια υποστήριξε πως δεν έχει δύο τα δύο κοριτσάκια της Βασιλικής. «Το μεγάλο κοριτσάκι έλεγε στο σχολείο "δεν μπορώ να ακούω τις φωνές τους. Τσακώνονται η μαμά μου και ο μπαμπάς μου συνέχεια. Η μαμά μου θέλει να πάρει διαζύγιο". Μου το είπαν συμμαθητές, μαμάδες που πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο.



Όσον αφορά την τύχη των δύο ανήλικων παιδιών, δήλωσε πως, «Έλεγε να τα πάρει η Ν... (αδερφή της Βασιλικής). Τώρα δε ξέρω θα της τα δώσουνε; Εκείνη τα λατρεύει, τα έχει βαφτίσει και τα αγαπάει. Θα προσπαθήσει να τα πάρει».



Η ίδια επεσήμανε πως δεν έχει προσπαθήσει να δει τα δύο κοριτσάκια, καθώς «απαγορεύεται». Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο. Εγώ στεναχωριέμαι, άμα δω τα παιδιά και μου πούνε κάτι, δεν μπορώ, από προχθές όλο κλαίω».



«Είπαν στο μεγάλο παιδί ότι πέθανε η μαμά του, αλλά όχι το πώς» Σε ερώτηση αν τα δύο παιδάκια ξέρουν τι απέγινε η μαμά τους, απάντησε πως «είπαν στο μεγάλο παιδί ότι πέθανε η μαμά του, αλλά όχι πώς πέθανε».



Σχετικά με το βράδυ της δολοφονίας η ίδια πιστεύει πως τα παιδιά κατάλαβαν τι είχε συμβεί «αφού φωνάζανε. Εδώ ακούγανε οι δίπλα πολυκατοικίες. Στην κηδεία μία γειτόνισσα έλεγε"άκουγα τις φωνές, άκουγα το ξύλο". Γιατί δεν έβγαινες χριστιανή μου της λέω να πας στην αστυνομία; Γιατί δεν έπαιρνες ένα τηλέφωνο να γλιτώσει το παιδί; "Α και να μπλέξουμε;", είπε.Να μπλέξεις της λέω και τι έγινε. Ήταν μια ζωή, άφησε δύο παιδιά ορφανά».



Τέλος, επισημαίνει πως ο 41χρονος δράστης αναμένεται να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον ίδιο, μέσω του συνηγόρου του, και για τη Βασιλική. Θα πει ότι ήταν τρελός για να πάει στο τρελοκομείο. Δηλαδή, τι θα τον βγάλουν ότι ήταν ψυχοπαθής να γλιτώσει; Γι'αυτό το πράγμα θα πάει; Αν νομίζει ο δικηγόρος ότι πρέπει να το κάνει ας το κάνει».