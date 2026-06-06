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Στα δικαστήρια ο Στάθης Σχίζας με την Soula Glamorous, ασκήθηκε δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου
Στα δικαστήρια ο Στάθης Σχίζας με την Soula Glamorous, ασκήθηκε δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου
Η έρευνα των αρχών φέρεται να αποκάλυψε το πρόσωπο πίσω από τον λογαριασμό Soula Glamorous και θεωρώντας βάσιμη τη μήνυση που κατατέθηκε από τον Στάθη Σχίζα άσκησε δίωξη
Τρία χρόνια μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει ο Στάθης Σχίζας για αναρτήσεις που είχαν γίνει από τον λογαριασμό Soula Glamorous στο Instagram, οι Αρχές φαίνεται πως έφτασαν στα ίχνη του διαχειριστή και η υπόθεση πήρε το δρόμο της Δικαιοσύνης.
Ήταν το 2023 όταν ο Στάθης Σχίζας αποχώρησε από το Survivor All Star και πληροφορήθηκε για αναρτήσεις που είχε κάνει ο συγκεκριμένος λογαριασμός που αφορούσαν το πρόσωπο του και κατέθεσε μήνυση κατ΄ αγνώστων μαζί με τη δικηγόρο του.
Σύμφωνα με τον ALPHA, η έρευνα των αρχών φέρεται να αποκάλυψε το πρόσωπο πίσω από τον λογαριασμό Soula Glamorous και θεωρώντας βάσιμη τη μήνυση που κατατέθηκε από τον Στάθη Σχίζα άσκησε δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία που σχηματίστηκε μετά τη μήνυση από την εισαγγελία Αθηνών διαβιβάστηκε στην ΕΛΑΣ που έκανε έρευνα και έστειλε τον φάκελο πίσω στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε δίωξη. Η δίωξη απευθύνεται στο φυσικό πρόσωπο που διαχειριζόταν τον λογαριασμό τη χρονική περίοδο που έγιναν οι αναρτήσεις, σύμφωνα με τον ALPHA.
Η δίκη έχει οριστεί για τις αρχές του 2027. «Η εξέλιξη της ποινικής δίωξης σε βάρος του προσώπου που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο προφίλ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρώτον, διότι καταδεικνύει την ουσιαστική βασιμότητα της μήνυσής μας και, δεύτερον, διότι πρέπει να γίνει σαφές προς όλους ότι δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία και να προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη συνανθρώπων τους. Πρέπει, επίσης, να κατανοήσουν ότι η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της κατάλληλης έρευνας, έχει τη δυνατότητα να τους εντοπίσει», δήλωσε η δικηγόρος του Στάθη Σχίζα, Γιούλη Ρετζέπη.
«Όπως είχαμε δηλώσει τόσο εγώ όσο και ο εντολέας μου, κ. Σχίζας, μετά την κατάθεση της μήνυσης το 2023, θα φτάσουμε την υπόθεση μέχρι το τέλος. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την τιμή και την υπόληψη ενός ανθρώπου. Είναι απαράδεκτο να διατυπώνονται δημόσια τέτοια σχόλια, τα οποία βλέπει και υφίσταται ένα παιδί, παρακολουθώντας να θίγεται με αυτόν τον τρόπο ο πατέρας του. Σε μια εποχή όπου η βία και η έκρηξη μίσους μέσω του διαδικτύου έχουν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνες, η προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών μας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη», συμπλήρωσε η κυρία Ρετζέπη.
Ήταν το 2023 όταν ο Στάθης Σχίζας αποχώρησε από το Survivor All Star και πληροφορήθηκε για αναρτήσεις που είχε κάνει ο συγκεκριμένος λογαριασμός που αφορούσαν το πρόσωπο του και κατέθεσε μήνυση κατ΄ αγνώστων μαζί με τη δικηγόρο του.
Σύμφωνα με τον ALPHA, η έρευνα των αρχών φέρεται να αποκάλυψε το πρόσωπο πίσω από τον λογαριασμό Soula Glamorous και θεωρώντας βάσιμη τη μήνυση που κατατέθηκε από τον Στάθη Σχίζα άσκησε δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία που σχηματίστηκε μετά τη μήνυση από την εισαγγελία Αθηνών διαβιβάστηκε στην ΕΛΑΣ που έκανε έρευνα και έστειλε τον φάκελο πίσω στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε δίωξη. Η δίωξη απευθύνεται στο φυσικό πρόσωπο που διαχειριζόταν τον λογαριασμό τη χρονική περίοδο που έγιναν οι αναρτήσεις, σύμφωνα με τον ALPHA.
Η δίκη έχει οριστεί για τις αρχές του 2027. «Η εξέλιξη της ποινικής δίωξης σε βάρος του προσώπου που κρύβεται πίσω από το συγκεκριμένο προφίλ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρώτον, διότι καταδεικνύει την ουσιαστική βασιμότητα της μήνυσής μας και, δεύτερον, διότι πρέπει να γίνει σαφές προς όλους ότι δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από την ανωνυμία και να προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη συνανθρώπων τους. Πρέπει, επίσης, να κατανοήσουν ότι η Ελληνική Αστυνομία, μέσω της κατάλληλης έρευνας, έχει τη δυνατότητα να τους εντοπίσει», δήλωσε η δικηγόρος του Στάθη Σχίζα, Γιούλη Ρετζέπη.
«Όπως είχαμε δηλώσει τόσο εγώ όσο και ο εντολέας μου, κ. Σχίζας, μετά την κατάθεση της μήνυσης το 2023, θα φτάσουμε την υπόθεση μέχρι το τέλος. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την τιμή και την υπόληψη ενός ανθρώπου. Είναι απαράδεκτο να διατυπώνονται δημόσια τέτοια σχόλια, τα οποία βλέπει και υφίσταται ένα παιδί, παρακολουθώντας να θίγεται με αυτόν τον τρόπο ο πατέρας του. Σε μια εποχή όπου η βία και η έκρηξη μίσους μέσω του διαδικτύου έχουν γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνες, η προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών μας πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη», συμπλήρωσε η κυρία Ρετζέπη.
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