Επισκευάστηκε η βλάβη στην γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
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Επισκευάστηκε η βλάβη στην γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

«Όλα τα συστήματα και ο εξοπλισμός στο ZNPP λειτουργούν ομαλά», ανέφερε η διοίκηση του σταθμού

Επισκευάστηκε η βλάβη στην γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η εγκατεστημένη από τη Ρωσία διοίκηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια (ZNPP) στην Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αποκαταστήσει την ενεργειακή γραμμή Ferrosplavnaya-1 που παρέχει ηλεκτρισμό στην ενεργειακή μονάδα.

“Όλα τα συστήματα και ο εξοπλισμός στο ZNPP λειτουργούν ομαλά¨, ανέφερε η διοίκηση μέσω του καναλιού της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Μία προσωρινή τοπική εκεχειρία υπό τη διαμεσολάβηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) είχε ανακοινωθεί χθες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επισκευή της ενεργειακής γραμμής.

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