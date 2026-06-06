Το Spitogatos κλείνει 20 χρόνια και η ιστορία του μοιάζει με την ιστορία της ίδιας της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Επισκευάστηκε η βλάβη στην γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Επισκευάστηκε η βλάβη στην γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
«Όλα τα συστήματα και ο εξοπλισμός στο ZNPP λειτουργούν ομαλά», ανέφερε η διοίκηση του σταθμού
Η εγκατεστημένη από τη Ρωσία διοίκηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια (ZNPP) στην Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αποκαταστήσει την ενεργειακή γραμμή Ferrosplavnaya-1 που παρέχει ηλεκτρισμό στην ενεργειακή μονάδα.
“Όλα τα συστήματα και ο εξοπλισμός στο ZNPP λειτουργούν ομαλά¨, ανέφερε η διοίκηση μέσω του καναλιού της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Μία προσωρινή τοπική εκεχειρία υπό τη διαμεσολάβηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) είχε ανακοινωθεί χθες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επισκευή της ενεργειακής γραμμής.
“Όλα τα συστήματα και ο εξοπλισμός στο ZNPP λειτουργούν ομαλά¨, ανέφερε η διοίκηση μέσω του καναλιού της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Μία προσωρινή τοπική εκεχειρία υπό τη διαμεσολάβηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ) είχε ανακοινωθεί χθες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επισκευή της ενεργειακής γραμμής.
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