Έφοδος ΕΛΑΣ σε Πολεοδομίες της Αττικής για «εξυπηρετήσεις»: Έξι συλλήψεις, βρήκαν πάνω από €330.000, διώξεις για εγκληματική οργάνωση

Ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και δωροδοκίες στους έξι συλληφθέντες

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για : Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση.



Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν

προθεσμία για τις απολογίες τους. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές αναζητούν και άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.