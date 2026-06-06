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Έφοδος ΕΛΑΣ σε Πολεοδομίες της Αττικής για «εξυπηρετήσεις»: Έξι συλλήψεις, βρήκαν πάνω από €330.000, διώξεις για εγκληματική οργάνωση
Έφοδος ΕΛΑΣ σε Πολεοδομίες της Αττικής για «εξυπηρετήσεις»: Έξι συλλήψεις, βρήκαν πάνω από €330.000, διώξεις για εγκληματική οργάνωση
Μαρούσι, Κηφισιά, Γαλάτσι ανάμεσα τις περιοχές στις οποίες έκανε έφοδο το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ - Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος τους άσκησε βαρύτατη ποινική δίωξη
Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική για τα οποία υπήρχαν οι πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα «διευθευτήσεων» και «εξυπηρετήσεων» πραγματοποίησαν χθες Παρασκευή αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες η επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ έγινε σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών όπως η Κηφισιά, το Γαλάτσι και το Μαρούσι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον έξι συλλήψεις για το κύκλωμα που φέρεται να είχε γυναίκα επικεφαλής, εργαζόμενη σε δήμο της Αττικής.
Συνολικά στα μέλη του κυκλώματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ με τα μισά εξ αυτών να εντοπίζονται στην κατοχή της φερόμενης ως αρχηγού.
Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, όμως, ότι στο κύκλωμα περιλαμβάνονται συνολικά 32 άτομα που εμπλέκονται στις υπό διερεύνηση υποθέσεις.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές αναζητούν και άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες η επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛΑΣ έγινε σε πολεοδομικά γραφεία περιοχών όπως η Κηφισιά, το Γαλάτσι και το Μαρούσι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον έξι συλλήψεις για το κύκλωμα που φέρεται να είχε γυναίκα επικεφαλής, εργαζόμενη σε δήμο της Αττικής.
Συνολικά στα μέλη του κυκλώματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 330.000 ευρώ με τα μισά εξ αυτών να εντοπίζονται στην κατοχή της φερόμενης ως αρχηγού.
Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, όμως, ότι στο κύκλωμα περιλαμβάνονται συνολικά 32 άτομα που εμπλέκονται στις υπό διερεύνηση υποθέσεις.
Ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και δωροδοκίες στους έξι συλληφθέντεςΟι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για : Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατά επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής άπαξ και κατ΄ εξακολούθηση.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για τις απολογίες τους. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχές αναζητούν και άλλους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.
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