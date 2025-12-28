Πώς προέκυψε το πρώτο ρήγμα στα μπλόκα: Η σύσκεψη της Επανομής που ζητά διάλογο με την κυβέρνηση και οι αγρότες της Νίκαιας που αντιδρούν

Οι καλικάντζαροι και οι παρατηρητές

Στον δρόμο της κλιμάκωσης

Η σύσκεψη στην Επανομή

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση στην Επανομή, οι αγρότες τόνιζαν ότι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», επισημαίνοντας πως πρέπει να τεθούν άμεσα επί τάπητος, όπως ακριβώς έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση. Παράλληλα, υπογράμμιζαν την ανάγκη ενός γόνιμου διαλόγου, απορρίπτοντας «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την κυβερνητική πλευρά.

Στην ίδια ανακοίνωση γινόταν λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώθηκε η θέση ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. «Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς» ανέφεραν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους αγρότες για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τη γραμμή υπέρ του διαλόγου επιβεβαιώνει και η λίστα των μπλόκων που, σύμφωνα με τον Δημήτρη Τσίλια, αγρότη από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής, δηλώνουν έτοιμα να συμμετάσχουν σε συνάντηση με την κυβέρνηση. Πρόκειται για τα μπλόκα Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας - Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.

Κλείσιμο