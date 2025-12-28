Πώς προέκυψε το πρώτο ρήγμα στα μπλόκα: Η σύσκεψη της Επανομής που ζητά διάλογο με την κυβέρνηση και οι αγρότες της Νίκαιας που αντιδρούν
Πώς προέκυψε το πρώτο ρήγμα στα μπλόκα: Η σύσκεψη της Επανομής που ζητά διάλογο με την κυβέρνηση και οι αγρότες της Νίκαιας που αντιδρούν
Έσπασε το μέτωπο που αρνείτο τον διάλογο μετά από 30 ημέρες κινητοποιήσεων - Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων επιμένει στην κλιμάκωση μετά την Πρωτοχρονιά - Αγρότες από τη Νίκαια μιλούν για «καλικάντζαρους» ανεβάζοντας την ένταση
Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 30 ημέρες κινητοποιήσεων των αγροτών για να δούμε το πρώτο ρήγμα στο μέχρι πρότινος αρραγές μέτωπο των μπλόκων.
Το πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η ρωγμή έχει να κάνει με το πόσα μπλόκα είναι αυτά τα οποία τελικά θα διαφοροποιηθούν και πόσο ισχυρά είναι, καθώς στην πρώτη ανακοίνωση τους δεν υπάρχουν κάτω από το κείμενο προθέσεων για διάλογο οι υπογραφές των εκπροσώπων των μπλόκων. Το ερώτημα είναι γιατί επιλέχθηκε αυτή η χρονική στιγμή για να κάνουν κάποιοι την ρήξη.
Στους κόλπους των αγροτών και ιδίως μετά την δεύτερη άρνηση στην κλήση του Μαξίμου, αρκετοί ήταν αυτοί -κυρίως αγρότες του δεξιού μπλοκ - που έλεγαν πως όσο δεν γίνεται αυτή η συνάντηση χάνεται το μομέντουμ του διαλόγου. Βέβαια άλλοι πιο σκληροί υποστήριζαν πως η κυβέρνηση με αυτή την τακτική πιέζεται και θα αντιδράσει. Όμως άλλη εικόνα είναι να υπάρχει μια τέτοια τάση κριτικής στους κόλπους της πανελλαδικής και άλλο να γίνεται χθες γνωστό ότι 18 μπλόκα διαχωρίζουν την στάση τους.
Την ίδια ώρα η πλευρά όσων διαφοροποιούνται απαντούν πως παρακολούθησαν τις συσκέψεις των αγροτών ως παρατηρητές και όχι ως μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Οι "στρατηγοί του κάμπου", ακούγοντας όλα αυτά, σχολίαζαν σκωπτικά "πώς μπορούν οι απλοί παρατηρητές να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, ποιους εκπροσωπούν;" Σε κάθε περίπτωση διαμηνύουν προς τους συναδέλφους τους πως έχουν χρόνο ακόμη να ανακαλέσουν αναφορικά με την διαφοροποίηση τους.
Όμως το βασικό ερώτημα είναι ποια στάση θα επιλέξει να κρατήσει η κυβέρνηση μετά το πέρας των εορτών και ενώ τα μπλόκα θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο εθνικό δίκτυο. Αυτό θα είναι και το κλειδί για μια πιθανή συνάντηση των δύο μερών.
Στην ίδια ανακοίνωση γινόταν λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώθηκε η θέση ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. «Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς» ανέφεραν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους αγρότες για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Τη γραμμή υπέρ του διαλόγου επιβεβαιώνει και η λίστα των μπλόκων που, σύμφωνα με τον Δημήτρη Τσίλια, αγρότη από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής, δηλώνουν έτοιμα να συμμετάσχουν σε συνάντηση με την κυβέρνηση. Πρόκειται για τα μπλόκα Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας - Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.
Το πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η ρωγμή έχει να κάνει με το πόσα μπλόκα είναι αυτά τα οποία τελικά θα διαφοροποιηθούν και πόσο ισχυρά είναι, καθώς στην πρώτη ανακοίνωση τους δεν υπάρχουν κάτω από το κείμενο προθέσεων για διάλογο οι υπογραφές των εκπροσώπων των μπλόκων. Το ερώτημα είναι γιατί επιλέχθηκε αυτή η χρονική στιγμή για να κάνουν κάποιοι την ρήξη.
Στους κόλπους των αγροτών και ιδίως μετά την δεύτερη άρνηση στην κλήση του Μαξίμου, αρκετοί ήταν αυτοί -κυρίως αγρότες του δεξιού μπλοκ - που έλεγαν πως όσο δεν γίνεται αυτή η συνάντηση χάνεται το μομέντουμ του διαλόγου. Βέβαια άλλοι πιο σκληροί υποστήριζαν πως η κυβέρνηση με αυτή την τακτική πιέζεται και θα αντιδράσει. Όμως άλλη εικόνα είναι να υπάρχει μια τέτοια τάση κριτικής στους κόλπους της πανελλαδικής και άλλο να γίνεται χθες γνωστό ότι 18 μπλόκα διαχωρίζουν την στάση τους.
Οι καλικάντζαροι και οι παρατηρητέςΑπό το στρατηγείο της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, την Νίκαια δηλαδή, αναρωτιούνται γιατί τα μπλόκα που φέρονται να διαφοροποιούνται συμμετείχαν κανονικά στην πρώτη πανελλαδική σύσκεψη πριν την έναρξη των κινητοποιήσεων τους και αποδέχθηκαν το πλαίσιο των αιτημάτων τους. Γιατί συμμετείχαν και σε άλλες συσκέψεις της επιτροπής των μπλόκων; Κάποιοι μάλιστα χαρακτηρίζουν τους εκπροσώπους των μπλόκων που διαφοροποιούνται ως "καλικάντζαρους του αγροτικού κινήματος", ως "καλοθελητες της εκάστοτε κυβέρνησης που λειτουργούν για προσωπικό τους όφελος". Αν μη τι άλλο βαριές εκφράσεις μετά από σχεδόν 30 ημέρες κοινού αγώνα .
Την ίδια ώρα η πλευρά όσων διαφοροποιούνται απαντούν πως παρακολούθησαν τις συσκέψεις των αγροτών ως παρατηρητές και όχι ως μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Οι "στρατηγοί του κάμπου", ακούγοντας όλα αυτά, σχολίαζαν σκωπτικά "πώς μπορούν οι απλοί παρατηρητές να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου, ποιους εκπροσωπούν;" Σε κάθε περίπτωση διαμηνύουν προς τους συναδέλφους τους πως έχουν χρόνο ακόμη να ανακαλέσουν αναφορικά με την διαφοροποίηση τους.
Στον δρόμο της κλιμάκωσηςΣε κάθε περίπτωση πάντως στο στρατηγείο της Νίκαιας θεωρούν πως αυτή η διασπαστική τάση δεν θα επηρεάσει τον σχεδιασμό για κλιμάκωση που ετοιμάζουν μετά την Πρωτοχρονιά. Μια κλιμάκωση που θα αποφασιστεί σε πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πιθανότατα το ερχόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Μέχρι τότε θα συνεχιστούν οι δράσεις με άνοιγμα διοδίων και συμβολικό αποκλεισμό παραδρόμων, μέχρι την ερχόμενη Τρίτη που θα εφαρμοστούν από όλα τα μπλόκα τα μέτρα για την επάνοδο των διευκολύνσεων των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς με βάση το μοντέλο που είδαμε τα Χριστούγεννα.
Όμως το βασικό ερώτημα είναι ποια στάση θα επιλέξει να κρατήσει η κυβέρνηση μετά το πέρας των εορτών και ενώ τα μπλόκα θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο εθνικό δίκτυο. Αυτό θα είναι και το κλειδί για μια πιθανή συνάντηση των δύο μερών.
Η σύσκεψη στην ΕπανομήΥπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση στην Επανομή, οι αγρότες τόνιζαν ότι τα προβλήματα που έχουν ανακύψει δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά «μια ολόκληρη ελληνική κοινωνία», επισημαίνοντας πως πρέπει να τεθούν άμεσα επί τάπητος, όπως ακριβώς έχουν παρουσιαστεί στην κυβέρνηση. Παράλληλα, υπογράμμιζαν την ανάγκη ενός γόνιμου διαλόγου, απορρίπτοντας «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την κυβερνητική πλευρά.
Στην ίδια ανακοίνωση γινόταν λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώθηκε η θέση ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις και με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας. «Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς» ανέφεραν χαρακτηριστικά, απευθύνοντας κάλεσμα και προς τους υπόλοιπους αγρότες για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Τη γραμμή υπέρ του διαλόγου επιβεβαιώνει και η λίστα των μπλόκων που, σύμφωνα με τον Δημήτρη Τσίλια, αγρότη από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής, δηλώνουν έτοιμα να συμμετάσχουν σε συνάντηση με την κυβέρνηση. Πρόκειται για τα μπλόκα Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας - Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα