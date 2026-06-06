Συμμορία διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη στη Θεσσαλονίκη, τι βρέθηκαν στα σπίτια τους

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα - Πώς δρούσαν





Πρόκειται για τέσσερα άτομα ηλικίας 29, 23, 22 και 24 ετών (3 άντρες – 1 γυναίκα αντίστοιχα), σε βάρος των οποίων, αλλά και μιας ακόμη 26χρονης, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας και για παράβαση των Νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και προσωπικών δεδομένων.







Χθες το πρωί (5/6) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, έκαναν έρευνες, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, στις οικίες των δραστών σε Τούμπα, Νεοχωρούδα και Δενδροπόταμο, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:





- Ποσότητα κοκαΐνης σε δύο νάιλον συσκευασίες,







- 2.260 ευρώ,



- 3 ζυγαριές ακριβείας,



Κλείσιμο



- 2 πτυσσόμενα γκλοπ,



- 1 μαχαίρι,



- 2 κινητά τηλέφωνα και



Κοκαΐνη και κάνναβη διακινούσαν μέλη συμμορίας που συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.Πρόκειται για τέσσερα άτομα ηλικίας 29, 23, 22 και 24 ετών (3 άντρες – 1 γυναίκα αντίστοιχα), σε βάρος των οποίων, αλλά και μιας ακόμη 26χρονης, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας και για παράβαση των Νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και προσωπικών δεδομένων.Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 26χρονη γυναίκα, τουλάχιστον από τον μήνα Νοέμβριο του 2025, προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τους 29χρονο και 22χρονο, τόσο για προσωπική της χρήση όσο και για εμπορία και περαιτέρω διακίνησή τους.Χθες το πρωί (5/6) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, έκαναν έρευνες, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής Αρχής, στις οικίες των δραστών σε Τούμπα, Νεοχωρούδα και Δενδροπόταμο, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- Ποσότητα κοκαΐνης σε δύο νάιλον συσκευασίες,- 1 κιλό και 834,85 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη διαμοιρασμένη σε νάιλον συσκευασίες- 2.260 ευρώ,- 3 ζυγαριές ακριβείας,- 1 τρίφτης κάνναβης,- 2 πτυσσόμενα γκλοπ,- 1 μαχαίρι,- 2 κινητά τηλέφωνα και

- 2 κάμερες ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένες σε εξωτερικό χώρο οικίας.



Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 29χρονου εκ των δραστών, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.