Οι γονείς της Γαρυφαλλιάς στο protothema: Ο δικηγόρος του φονιά είπε ότι κυνηγάμε τα χρήματα, η άλλη μου κόρη το άκουσε και λιποθύμησε
Ανήμερα των γενεθλίων της Γαρυφαλλιάς που δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο η απόφαση του Εφετείου - «Ο φονιάς της έχει καταφέρει 4 χρόνια τώρα να μην πάει καθόλου στον Κορυδαλλό»
Για προκλήσεις από την πλευρά της υπεράσπισης του πρωτόδικα καταδικασμένου δολοφόνου της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου κάνει λόγο η οικογένεια της νεαρής που δολοφόνησε με αγριότητα ο Δημήτρης Βέργος στη Φολέγανδρο το 2021.
Το Εφετείο της Σύρου δεν έλαβε ούτε και σήμερα απόφαση για την υπόθεση και με βάση τα όσα αποφάνθηκε η έδρα, η τελική ετυμηγορία θα ανακοινωθεί στις 10 Δεκεμβρίου. Μια ημερομηνία που κατά τραγικό τρόπο συμπίπτει με τα γενέθλια της κοπέλας που δολοφονήθηκε το 2021 στο νησί.
Κατά τη σημερινή διαδικασία η πολυμελής νομική ομάδα υπεράσπισης που επιχειρεί με την τρέχουσα διαδικασία να «σπάσει» την πρωτόδικη καταδίκη μέσω ελαφρυντικών για την ψυχική του υγεία κατέθεσε ενστάσεις αναφορικά με τον τρόπο που η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς μιλά για την υπόθεση στα μέσα ενημέρωσης αλλά και την δράση που μαζί με άλλες οικογένειες έχει αναπτύξει αναζητώντας δικαίωση και όχι δικαιοσύνη.
Οι γονείς της Γαρυφαλλιάς τόνισαν στο «Πρώτο Θέμα» πως η ομάδα δικηγόρων του κατηγορούμενου υπονόησε πως επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τον αποτρόπαιο θάνατο του παιδιού τους για να βγάλουν χρήματα ενώ η φράση του επικεφαλής της υπεράσπισης του καταδικασμένου «Αντί για μνημόσυνο στη Γαρυφαλλιά θα κάνουμε μνημόσυνο στην αλήθεια» έφερε πέρα από ένταση εντός της αίθουσας και λιποθυμικό επεισόδιο για μέλος της οικογένειας της.
Στο περιθώριο διακοπής η μητέρα και ο πατέρας της Γαρυφαλλιάς μίλησαν αποκλειστικά στο protothema.gr. «Στην απολογία του ακούσαμε την ίδια αφήγηση να περιγράφει ξανά τι έκανε. Μιλούσε για τα πουλιά, τα drones, θυμόταν τα πάντα εκτός από το τι έγινε τα τρία αυτά λεπτά. Δεν γίνεται να θυμάσαι τα πάντα εκτός από αυτή τη στιγμή», λέει αρχικά η μητέρα της και προσθέτει: «Τόλμησε για πρώτη φορά να πει στο δικαστήριο τη λέξη γυναικοκτονία. Ήταν σπουδαίο να ακουστεί, και δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, πρέπει να κατοχυρώσουμε τον όρο για τη μνήμη αυτών των κοριτσιών και πρέπει να δούμε το κίνητρο που κρύβεται πίσω από τη δολοφονία».
Σχετικά με το περιστατικό με τον επικεφαλής της δικηγορικής ομάδας του καταδικασμένου δολοφόνου, απάντησε η μητέρα της Γαρυφαλλιάς: «Ακούσαμε προκλητικά από τον συνήγορο υπεράσπισης ότι ήρθαμε εδώ για ένα πνευματικό μνημόσυνο για τη Γαρυφαλλιά. Είπε πως εμείς οι οικογένειες αποσκοπούμε σε χρήματα, είναι προκλητικό. Η κόρη μου η Ελένη δεν το άντεξε και λιποθύμησε ακούγοντας αυτά τα προκλητικά πράγματα στο δικαστήριο. Η κοπέλα μας ζούσε, είχε όνειρα και αυτός ήταν μεγαλωμένος στην πατριαρχία και τα στερεότυπα. Ήθελε να τη σκοτώσει. Το κάνουμε για την κοινωνική δικαίωση. Τα παιδιά μας δεν γυρίζουν πίσω, είμαστε εδώ για όλους εσάς, δεν ζητάμε εκδίκηση, αυτό ακούσαμε. Εμείς ήδη τον έχουμε δικάσει. Δεν αφαίρεσε μια ζωή;».
Από τη μεριά του, ο πατέρας της Γαρυφαλλιάς δηλώνει στο protothema.gr πως «αυτός ο άνθρωπος, αυτό το τομάρι έχει καταφέρει 4 χρόνια τώρα να μην πάει καθόλου στον Κορυδαλλό. Το παίζει τρελός και μπαινόβγαινε στο Ψυχιατρείο και τον βοηθά ο πατέρας του». Και συνεχίζει για όσα αναφέρει η πλευρά του κατηγορούμενου: «Η εμφάνισή του είναι προκλητική. Μας τον εμφανίζουν με κοστούμι και ζελέ στο μαλλί, ενώ έπρεπε να τον εμφανίσουν ξυρισμένο γουλί και με ριγέ πιτζάμες. Είναι φονιάς και μας έχει καταστρέψει».
Ο Οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό και αυστηρό τρόπο τις προσβλητικές, αβάσιμες και αδιανόητες δηλώσεις που ακούστηκαν από τον συνήγορο του καταδικασμένου για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.
Μεταξύ άλλων, ειπώθηκαν δημόσια ισχυρισμοί ότι ο οργανισμός μας «δημιουργήθηκε για να βγάζει χρήματα». Μια τέτοια δήλωση δεν αποτελεί απλώς ψευδή αναφορά· αποτελεί απόπειρα να φωτογραφηθεί ότι ο οργανισμός δραστηριοποιείται προς ίδιον όφελος, εκμεταλλευόμενος τη μνήμη των δολοφονημένων κοριτσιών.
Κάτι τέτοιο είναι βαθύτατα χυδαίο, προσβλητικό και βεβηλώνει τον πόνο και τον αγώνα των οικογενειών που έχασαν τα παιδιά τους.
Στην ίδια γραμμή απαξίωσης, ειπώθηκαν επίσης ισχυρισμοί ότι «το Γίνε Άνθρωπος είναι ρατσιστικό – εμείς δηλαδή δεν είμαστε άνθρωποι;», καθώς και ότι «το κάνετε για views και likes». Τέτοιες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς κακόγουστα και ανυπόστατα σχόλια· συνιστούν μια κατάφωρη ηθική προσβολή απέναντι στις μητέρες που ίδρυσαν τον οργανισμό μέσω του πιο σκληρού και αδιανόητου προσωπικού τους βιώματος.
Η προσπάθεια να δημιουργηθούν εντυπώσεις μέσα στη δικαστική αίθουσα, μπροστά στις οικογένειες των δολοφονημένων κοριτσιών, και ειδικά ενώπιον της οικογένειας της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, ξεπερνά κάθε όριο δεοντολογίας και σεβασμού. Η χρήση τέτοιων χαρακτηρισμών δεν πλήττει απλώς τον οργανισμό· τραυματίζει ξανά τον δημόσιο διάλογο γύρω από την έμφυλη βία.
Το «Γίνε Άνθρωπος» δημιουργήθηκε από τις ίδιες τις μητέρες δολοφονημένων γυναικών χωρίς προσωπικό όφελος, χωρίς συμφέροντα και χωρίς καμία επιδίωξη προβολής, με έναν και μόνο σκοπό:
να μην υπάρξει καμία άλλη Γαρυφαλλιά, καμία άλλη γυναίκα, κανένα άλλο θύμα έμφυλης βίας.
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να λασπολογεί, να απαξιώνει ή να επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τον αγώνα μας. Τέτοιες δηλώσεις δεν θα μένουν αναπάντητες.
Δηλώνουμε ρητά ότι επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας και ήδη βρισκόμαστε σε διαδικασία νομικών ενεργειών, έχοντας στο πλευρό μας τη νομική υποστήριξη της δικηγόρου Βούλας Δημητριάδου.
Ο αγώνας μας είναι καθαρός, δίκαιος και αδιαπραγμάτευτος.
Θα συνεχίσουμε με αξιοπρέπεια, δύναμη και αποφασιστικότητα, ώστε να μην υπάρξει καμία άλλη!
Δείτε τη συνέντευξη των γονιών της Γαρουφαλιάς που δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο
