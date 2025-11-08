Δίκη για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο - «Οι γονείς του δολοφόνου κουκουλώνουν ένα έγκλημα που έχει ήδη ομολογήσει», λέει η μητέρα της

Η άγρια δολοφονία



Ο 34χρονος πλέον άνδρας γνωρίστηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Κόρινθο με τη Γαρυφαλλιά σε κοινή τους παρέα και, όπως κατέθεσε στις ανακριτικές αρχές, βρίσκονταν μία με τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ είχαν επικοινωνία και μέσω social media. Επέλεξαν να πάνε διακοπές μαζί και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ στη Φολέγανδρο όπου έφτασαν στις 13 Ιουλίου.



Σύμφωνα με όσα είπε στις Αρχές, την Παρασκευή 16 Ιουλίου ξύπνησαν στη σκηνή τους κατά τις 12 το μεσημέρι και αποφάσισαν να πάνε για μπάνιο στην παραλία της Λυγαριάς και αμέσως μετά για φαγητό. Κατά τη διαδρομή η Γαρυφαλλιά έβλεπε τον χάρτη υποδεικνύοντας στον 30χρονο ποια διαδρομή να ακολουθήσει.



Ο δράστης όμως άρχισε να εκνευρίζεται όταν διαπίστωσε ότι η άτυχη κοπέλα τού έδινε λάθος οδηγίες. «Μου έλεγε λάθος δρόμο και αυτό με εκνεύριζε γιατί δεν το έκανε επειδή μπερδευόταν, αλλά επειδή είτε έστελνε μηνύματα, είτε είχε το μυαλό της αλλού. Αυτό ήταν ενοχλητικό γιατί δεν σεβόταν που εγώ οδηγούσα και αυτή δεν έκανε σωστά αυτό που έπρεπε, δηλαδή να βλέπει τον χάρτη και να με καθοδηγεί».



Κατά την απολογία του, ο Δημήτρης Βέργος ισχυρίστηκε ότι δεν κατάλαβε πώς το αυτοκίνητο έφυγε από την πορεία του κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού. «Πηγαίναμε από άλλο δρόμο και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Το αμάξι μου έφυγε. Ημασταν στο κέντρο του δρόμου και έπρεπε να κάνω στροφή και ενώ διαπληκτιζόμασταν το αμάξι προσέκρουσε στις πέτρες».



Ο δολοφόνος ανέφερε ότι λογομάχησαν έντονα, ενώ αρνήθηκε ότι άσκησε σωματική βία. Υποστήριξε επίσης ότι η 26χρονη άρχισε να φωνάζει "βοήθεια" και αυτός θεώρησε ότι το κάνει για να δημιουργήσει εντύπωση. «Εκείνη τη στιγμή θόλωσα. Με το που φώναξε "βοήθεια", ένιωσα ότι με θεωρεί εγκληματία και πίστευε ότι ήθελα να της κάνω κακό, ένιωσα δηλαδή ότι με υποβιβάζει, γι’ αυτό και έχασα τον έλεγχο. Κλείδωσε το μυαλό μου. Εγώ κατάλαβα ότι φωνάζει για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι εγώ φταίω σε κάτι για να με εκθέσει για άλλη μία φορά. Είχαμε τσακωμό μπροστά από το αμάξι».



Στη συνέχεια ο δράστης ανέφερε ότι την έσπρωξε, «δεν θυμάμαι πόσες φορές την έσπρωξα. Νομίζω ότι την έσπρωξα προς τον γκρεμό». Στη συμπληρωματική του κατάθεση είχε πει ότι «θυμάμαι να είμαστε μπροστά από το αμάξι και να τη σπρώχνω μία φορά προς την πλευρά του γκρεμού.



Η Γαρυφαλλιά πλησίασε προς τον γκρεμό και τότε την έσπρωξα άλλη μία φορά ηθελημένα για να πέσει στα βράχια εκεί που σκάει το κύμα. Θέλω να σας πω ότι όταν βγήκα από το αυτοκίνητο είχα θολώσει τόσο πολύ από τις κραυγές που ηθελημένα την έσπρωξα στον γκρεμό. Την έσπρωξα και έπεσε και αυτό που θυμάμαι είναι ότι ήταν στο νερό.



Δεν την είδα να χτυπάει στα βράχια. Δεν είδα πώς κατέληξε στο νερό. Εγώ κατέβηκα κάτω και ήταν μέσα στη θάλασσα. Δεν θυμάμαι αν είχε αίματα. Ισως είχε στο πρόσωπο αίμα». Στη συνέχεια της απολογίας του ο Βέργος ισχυρίστηκε ότι την έβγαλε έξω και προσπάθησε να της κάνει τεχνητές αναπνοές, αλλά στην ερώτηση των ανακριτικών αρχών αν γνωρίζει την τεχνική απάντησε «όχι». Και συνέχισε: «Θυμάμαι ότι είχε βγάλει κάτι υγρά από το στόμα σαν νερό.



Τότε κατάλαβα ότι η Γαρυφαλλιά είχε πεθάνει. Τρελάθηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Μπήκα στο νερό και άρχισα να κολυμπάω προς την άλλη μεριά. Αφού κολύμπησα για πάρα πολλή ώρα, βγήκα στην ακτή και άρχισα να περπατάω προς κάτι μεγάλους λόφους που έβλεπα χωρίς να ξέρω πού πηγαίνω. Περπάτησα πάρα πολλές ώρες μέχρι που νύχτωσε.



Το βράδυ κοιμήθηκα πάνω σε ένα λόφο και όταν ξημέρωσε ξεκίνησα πάλι να περπατάω. Κάποια στιγμή είδα μια πινακίδα που έλεγε Αγιος Γεώργιος και αποφάσισα να πάω προς τα εκεί. Αφού περπάτησα λίγο βρήκα το αυτοκίνητό μου. Πλησίασα και έκατσα εκεί δίπλα χωρίς να ξέρω τον λόγο».



Σύμφωνα με όσα είπε στις Αρχές ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς, τον εντόπισαν 3 άτομα που τον ρώτησαν εάν ήταν αυτός ο Δημήτρης. «Ενστικτωδώς κατάλαβα ότι ήταν αστυνομικοί και τους απάντησα ότι είμαι ο Δημήτρης και θέλω λίγο χρόνο να σκεφτώ κάποια πράγματα, γι’ αυτό να με αφήσουν μόνο. Αφού μείναμε εκεί περίπου μισή ώρα και συζητήσαμε κάποια πράγματα αποφάσισα να τους ακολουθήσω».



Στο απολογητικό του υπόμνημα ο Βέργος αναφέρει ότι από την ηλικία των 23 ετών άρχισε να έχει παραισθήσεις και να διακατέχεται από παρανοϊκές και έμμονες ιδέες, όπως ότι υπάρχουν εγκατεστημένες κάμερες στο σπίτι μέσω των οποίων τον παρακολουθούν, αλλά και ότι δεν είναι βιολογικό παιδί των γονιών του, αλλά υιοθετημένος.



Τον παρακολούθησε ψυχίατρος στην Κόρινθο και του συνταγογράφησε φαρμακευτική αγωγή, την οποία πάντως ο ίδιος αποφάσισε να μην ακολουθήσει. Ακόμη και τον Ιούνιο του 2021 έπαθε νέα κρίση και πέρασε μία εβδομάδα κλεισμένος στο σπίτι, κάνοντας προσπάθεια μόνος του να ξεπεράσει τον πανικό του λαμβάνοντας περιστασιακά ψυχοφάρμακα.



Σύμφωνα με τα ευρήματα της εξέτασης της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Πειραιά, με επικεφαλής τον ιατροδικαστή Ηλία Μπογιόκα, το άψυχο κορμί της Γαρυφαλλιάς,

έφερε μώλωπα από γροθιά στο δεξί μάτι, είχε γδαρσίματα στη δεξιά πλευρά, αλλά και στην πλάτη, καθώς και ένα τραύμα 4-5 εκατοστών στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού της.

Επίσης, από τα χτυπήματα στα βράχια είχαν ανοίξει οι βρεγματικές ραφές του κρανίου ενώ όλα τα χτυπήματα, αλλά και το σύρσιμο στα βράχια έγιναν, ενώ η Γαρυφαλλιά βρισκόταν εν ζωή. Σύμφωνα με το συμπέρασμα του κ. Μπογιόκα, οι κακώσεις που έφερε η 26χρονη φαρμακοποιός και κυρίως αυτές στο κεφάλι ήταν ικανές να προκαλέσουν αναισθησία και έντονο άλγος προσθέτοντας ότι στη θάλασσα την είχε ρίξει ο δράστης και ο θάνατος της άτυχης κοπέλας είχε προέλθει από πνιγμό.