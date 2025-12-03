«Όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει», ισχυρίστηκε προκλητικά στην απολογία του ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου
Η αναφορά του στο βιβλίο Αλχημιστής του Paulo Coelho και τα κενά μνήμης που επικαλέστηκε ο άνθρωπος που σκότωσε στη Φολέγανδρο τη Γαρυφαλλιά Ψαρράκου
Σε δραματικούς τόνους εξελίχθηκε η απολογία του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο, στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο. Η υπερασπιστική γραμμή του καταδικασμένου για τη δολοφονία επικεντρώθηκε στα «κενά μνήμης» και την ψυχική αποδιοργάνωση που βρισκόταν λίγο πριν την γυναικοκτονία.
Ο κατηγορούμενος περιέγραψε αναλυτικά την εμφάνιση ψυχωτικών συμπτωμάτων τις ημέρες πριν τη δολοφονία, λέγοντας ότι τους παρακολουθούσε drone και ότι ένιωθε ότι «έβραζε μέσα του». Ωστόσο, η μνήμη του παρουσιάζει κενό ακριβώς στα σημεία-κλειδιά.
Όταν το αυτοκίνητο «βγήκε από την πορεία του», ο ίδιος δήλωσε: «Δεν κατάλαβα τι έγινε» και «δεν θυμάμαι» τον λόγο της στραβοτιμονιάς. Αμέσως μετά την πρόσκρουση, η μνήμη του επανέρχεται: θυμάται τη Γαρυφαλλιά να φωνάζει «βοήθεια» και την προσπάθειά του να τη βγάλει από τη θάλασσα και να της κάνει πρώτες βοήθειες. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θυμάται πώς κατέληξε στη θάλασσα η Γαρυφαλλιά.
Σε ερώτηση του εισαγγελέα τι πιστεύετε ότι τελικά έγινε, έπεσε μόνη της από τον γκρεμό η κοπέλα; ο ίδιος απάντησε αρνητικά λέγοντας: «Πιστεύω όπως λέει και ο Paulo Coelho στο βιβλίο Αλχημιστής, ότι όλο το σύμπαν συνωμότησε για να γίνει».
Ο κατηγορούμενος αμφισβήτησε την αρχική του ομολογία («θύμωσα και τη σκότωσα»), υποστηρίζοντας ότι δόθηκε υπό πίεση και σε κατάσταση που «ό,τι και να του έλεγαν, θα έλεγε ναι», χαρακτηρίζοντάς την ως «ομολογία ενός ανθρώπου σε αυτή την κατάσταση».
Ο πρόεδρος του δικαστηρίου επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος θυμάται με ακρίβεια τα γεγονότα πριν και μετά αλλά όχι τη δολοφονία. Ο κατηγορούμενος επέμεινε: «Δεν μπορώ να το επαναφέρω» εκφράζοντας τύψεις και πόνο για την απώλεια.
