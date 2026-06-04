Μελισσοκόμος απομακρύνεται από τα μελίσσια αφού οριοθετήθηκε η φωτιά στο Άλσος Βεΐκου, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται

Από τον αριθμό μητρώου των κυψελών ταυτοποίησαν τον ιδιοκτήτη που μένει στην ανατολική Αττική, τον αναζήτησαν αλλά δεν απαντούσε στο τηλέφωνο του