Κακοκαιρία BYRON: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες για τις επόμενες 48 ώρες, οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πλημμύρες, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους, ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά - Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας
Η κακοκαιρία BYRON, που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από σήμερα 4 Δεκεμβρίου, θα προκαλέσει σοβαρά καιρικά φαινόμενα στην ανατολική και νότια Ελλάδα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται να διαρκέσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου. Το μεσημέρι (12:00) θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Προληπτικά θα μείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Σύμη, Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα. Την Παρασκευή, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Καστελόριζο.
Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, ο οποία θα προκαλέσει ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, ενώ αναμένονται και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ένταση των φαινομένων να φτάνει τα 150-200 χιλιοστά νερού σε ορισμένες περιοχές, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περιοχή της Κατερίνης, όπου οι βροχοπτώσεις αναμένονται να είναι πιο έντονες.
Η Αττική αναμένεται να δεχθεί επίσης ισχυρές βροχές, με τα χιλιοστά βροχής να φτάνουν τα 60-70. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κινητοποίηση 8 περιοχές της χώρας, οι οποίες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Πρόκειται για τη Θεσσαλία, τη Κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, τα Ιόνια Νησιά, τη Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα.
Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας
Επιπλέον όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.
Ακόμη, επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Πέμπτη (04-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)
β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες
δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
ζ. στις Κυκλάδες
η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα
Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.
Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη
στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.
Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI) που εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο της Παρασκευής 05/12 κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).
Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)
Όπως λέει, πρόκειται για μία κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει σχεδόν το σύνολο της χώρας με μεγάλη πιθανότητα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
Προσοχή στην Κατερίνη, 60-70 χιλιοστά νερού στην Αττική
«Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δούμε πάνω από 150 με 200 χιλιοστά νερού», λέει ο μετεωρολόγος τονίζοντας ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περιοχή γύρω από την Κατερίνη, ενώ στην Αττική αναμένονται 60 με 70 χιλιοστά νερού.
«Δεν περνάμε κάτω από δέντρα, δεν περνάμε δίπλα από ρέματα, δεν παρκάρουμε κάτω από δέντρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων, προσέχουμε μη φουσκώσουν ποτάμια, περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας κατά τη διάρκεια των ισχυρών καταιγίδων», επισημαίνει ο ίδιος στο protothema.gr.
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε πως το νέο χαμηλό που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα φέρει την ονομασία BYRON και αναμένεται να διατηρηθεί για όλη τη διάρκεια της Παρασκευής.
Το νέο αυτό σύστημα προκύπτει από τις διαταραχές της ατμόσφαιρας και τις έντονες καιρικές συνθήκες που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα, ενώ εξηγεί γιατί άλλαξε η ονομασία.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 5 έως 14, στην Ήπειρο από 9 έως 15, στη Θεσσαλία από 9 έως 16, στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 9 έως 17, στο Ιόνιο από 14 έως 16, στο Βόρειο Αιγαίο από 9 έως 15, στο υπόλοιπο Αιγαίο από 13 έως 19 και στην Κρήτη από 14 έως 21 βαθμούς.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις, στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοδυτικούς, με ένταση 5 έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατούν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς έως 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και κατά τόπους στα πελάγη 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)
