Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
GALA
Μαρία Πολύζου Πατέρας Βιασμός Σεξουαλική κακοποίηση

Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου

Όταν ο ίδιος ο πατέρας σου σε κακοποιεί δεν ξέρεις πού βαδίζεις πια, εξομολογήθηκε η πρωταθλήτρια στίβου

Μαρία Πολύζου για τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της στα 11 της: Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο φορές επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της η Μαρία Πολύζου, όπως αποκάλυψε η ίδια. Η πρωταθλήτρια στίβου έκανε αυτή την εξομολόγηση μιλώντας για τη σεξουαλική κακοποίηση που δέχτηκε από τον πατέρα της. Ανατρέχοντας στις τραυματικές στιγμές που βίωσε ως παιδί, τόνισε ότι στο σπίτι της κυριαρχούσε ο τρόμος και ο φόβος.

«Προσπάθησα δύο φορές να βάλω τέλος στη ζωή μου. Η μία ήταν κοντά στα 12 και η άλλη στα 14. Στον τέταρτο όροφο μένεις, δεν είναι και δύσκολο», είπε η Μαρία Πολύζου στη διαδικτυακή εκπομπή «LEGIT».

Τα παιδικά της χρόνια στιγματίστηκαν από την κακοποίηση, τον τρόμο και τον φόβο. «Είναι πολύ σκληρό να βάλω έναν άνθρωπο σε ένα σπίτι στο οποίο υπήρχε πολλή κακοποίηση, πολύ ξύλο, τρόμος, φόβος. Ζούσα το σπίτι μου πολύ μαύρο σαν ατμόσφαιρα», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, δεν ήταν η μόνη μέσα στο σπίτι που δεχόταν κακοποίηση, αφού ο πατέρας της ασκούσε βία και στα αδέρφια της.  «Όλοι δέχονταν κακοποίηση, ξύλο, μπουνίδι. Έχω ακούσει τις φωνές και το έχω δει, πραγματικά δεν μπορούν να φύγουν αυτές οι εικόνες από το μυαλό μου. Απλά με τα χρόνια μπορείς να τις θυμάσαι και να μην πονάς. Μαζευόμασταν όλοι σαν τα ποντίκια και εξαφανιζόμασταν. Όποιος έπεφτε μπροστά του, μετά οι άλλοι μαζευόμασταν».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της

LEGIT #17 | Η Μαρία Πολύζου προσπάθησε δύο φορές να δώσει τέλος στη ζωή της
Περιγράφοντας τα συναισθήματά της μετά τον βιασμό, η Μαρία Πολύζου εξομολογήθηκε: «Μετά ήταν σκοτάδι. Χάνεις τον κόσμο απ’ τα μάτια σου. Όταν ο ίδιος ο πατέρας σου σε κακοποιεί δεν ξέρεις πού βαδίζεις πια. Η πρώτη φορά δεν περιγράφεται, δεν αναλύεται και δεν χρειάζεται. Σημασία έχει τι παθαίνει ένα παιδί».

Στη συνέχεια, δήλωσε βέβαιη ότι η μητέρα της γνώριζε για το συμβάν. «Δεν το είχα πει στη μητέρα μου. Πιστεύω πως το ήξερε. Δύσκολα μιλάς. Πρώτον ντρέπεσαι πολύ και δεν ξέρεις γιατί. Πιστεύεις ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας».

Η προσευχή ήταν το καταφύγιό της.  «Η δική μου διέξοδος ήταν η προσευχή, προσευχόμουν στον Θεό να με πάρει κοντά του, δεν είχε νόημα η ζωή μου. Δεν υπήρχαν χρώματα, δεν έβλεπα τα πουλιά να πετάνε. Ήταν λες κι όλα ήταν σκοτωμένα γύρω μου», μοιράστηκε.

Ειδήσεις σήμερα

Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό

Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο

Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης