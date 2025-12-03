Προ των πυλών η κακοκαιρία Byron με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 9 μποφόρ: Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο συναγερμό», πότε θα χτυπήσει την Αττική
Προ των πυλών η κακοκαιρία Byron με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 9 μποφόρ: Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο συναγερμό», πότε θα χτυπήσει την Αττική
Από την Πέμπτη μέχρι το πρωί του Σαββάτου τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Η Παρασκευή η πιο δύσκολη μέρα για την Αττική - Από τη Δυτική Ελλάδα θα ξεκινήσει η κακοκαιρία και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα από την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, μέχρι το πρωί του Σαββάτου, 6 του μηνός.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε πολλές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ το καιρικό σύστημα «Byron», όπως είναι η ονομασία της νέας κακοκαιρίας μετά την «Adel», θα προκαλέσει ιδιαίτερη κακοκαιρία την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου.
Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους επικίνδυνα και θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων μέσω των δελτίων της ΕΜΥ και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις περιοχές με κόκκινη προειδοποίηση.
Αναλυτικότερα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας. Οι βροχοπτώσεις, εκτός της μεγάλης έντασης, θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.
Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Αύριο Πέμπτη (04-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος)
β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)
γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και στις Σποράδες
δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)
ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)
στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)
ζ. στις Κυκλάδες
η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)
θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα
Β. Το καιρικό σύστημα που λαμβάνει την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια
δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο
ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη
στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.
Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα και κατά τόπους στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.
Καλλιάνος: Έως και 70 χιλιοστά νερού στην Αττική
Μιλώντας στο protothema.gr ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος εξήγησε ότι Πέμπτη και Παρασκευή είναι οι δύο πιο δύσκολες ημέρες της επικείμενης κακοκαιρίας η οποία θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο.
Όπως λέει, πρόκειται για μία κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει σχεδόν το σύνολο της χώρας με μεγάλη πιθανότητα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
«Δεν περνάμε κάτω από δέντρα, δεν περνάμε δίπλα από ρέματα, δεν παρκάρουμε κάτω από δέντρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων, προσέχουμε μη φουσκώσουν ποτάμια, περιορίζουμε τις μετακινήσεις μας κατά τη διάρκεια των ισχυρών καταιγίδων», επισημαίνει ο ίδιος στο protothema.gr.
- Θεσσαλίας
- Πελοποννήσου
- Βορείου Αιγαίου
- Νοτίου Αιγαίου, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Θήρας και ΠΕ Ρόδου
- Κρήτης
- Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΠΕ Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης
- Στερεάς Ελλάδας
- Ιονίων Νήσων
Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία
Η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Το βαρομετρικό χαμηλό, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, κινείται ανατολικά-νοτιοανατολικά. Τα φαινόμενα που ξεκίνησαν χθες από τα δυτικά, σήμερα θα ενταθούν και αναμένεται να κορυφωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.
Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νοτιάδες, που τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα υψηλός.
Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα καταιγιδώδη χαρακτήρα, ενώ στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία οι συνεχείς βροχοπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.
Στην Αττική, οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.
Το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν, αν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα Δωδεκάνησα και ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
@protothema.gr
