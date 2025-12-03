Προ των πυλών η κακοκαιρία Byron με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους έως 9 μποφόρ: Ποιες περιοχές είναι σε «κόκκινο συναγερμό», πότε θα χτυπήσει την Αττική

Από την Πέμπτη μέχρι το πρωί του Σαββάτου τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Η Παρασκευή η πιο δύσκολη μέρα για την Αττική - Από τη Δυτική Ελλάδα θα ξεκινήσει η κακοκαιρία και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα