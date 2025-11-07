Ο Ηρακλής Νύκταρης αποκαλύπτει τους άγραφους νόμους στην Κρήτη: «Στα ορεινά χωριά είμαστε όλοι μαλωμένοι με όλους»

σήμερα

Όσο για τις γυναίκες, πολλές φορές είναι εκείνες που προκαλούν«Άλλες ηρεμούν τους άντρες τους», και άλλες, λέει, «τους σπρώχνουν στο κακό».Εξηγεί πώς γίνονται οι σασμοί, ποιοι είναι οι μεσίτες που λύνουν τις διαφορές και τι ρόλο παίζει ο λόγος τιμής. Και δείχνει πώς μπορεί κάποιος να συνεννοηθεί με τους Κρητικούς.«Παλεύουν χρόνια να μας βάλουν ανεμογεννήτριες στον Ψηλορείτη. Και αντί να έρθουν να πιάσουν τα σόγια, ήρθαν με το ζόρι να τις βάλουν. Τώρα έμαθαν όμως. Δεν τις βάζουν, γιατί ξέρουν ότι θα τις τινάξουν στον αέρα».Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις, τα ορεινά χωριά είναι, λέει, τα αδικημένα. «Εκεί έχεις χίλια ζώα και έγραφαν ότι έχεις 200. Άγραφοι άνθρωποι οι περισσότεροι, δεν ήξεραν. Τα λαμόγια που έκλεβαν τα ΑΦΜ και έπαιρναν τα εκατομμύρια ήταν στις πόλεις».