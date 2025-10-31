Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Αστυνομικός στη Λάρισα ζήτησε τα στοιχεία του από άντρα κι εκείνος του απάντησε με κουτουλιά
Αστυνομικός στη Λάρισα ζήτησε τα στοιχεία του από άντρα κι εκείνος του απάντησε με κουτουλιά
Αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του στους αστυνομικούς ένας Έλληνας στη Λάρισα κατά τη διάρκεια ελέγχου ενώ αποπειράθηκε να χτυπήσει με το κεφάλι του αστυνομικό
Σκηνές από κινηματογραφική ταινία θυμίζει η σύλληψη για απείθεια ενός άνδρα στη Λάρισα, όταν αρνήθηκε τον έλεγχο σε αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και έδωσε... κεφαλιά σε αστυνομικό, σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Συγκεκριμένα, συνελήφθη, χθες Πέμπτη το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας Έλληνας άνδρας, διότι, στο πλαίσιο ελέγχου, αρνήθηκε να δηλώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του στους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια κατά την προσαγωγή του, αντιστάθηκε και αποπειράθηκε να χτυπήσει με το κεφάλι του αστυνομικό.
Συγκεκριμένα, συνελήφθη, χθες Πέμπτη το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, ένας Έλληνας άνδρας, διότι, στο πλαίσιο ελέγχου, αρνήθηκε να δηλώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του στους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια κατά την προσαγωγή του, αντιστάθηκε και αποπειράθηκε να χτυπήσει με το κεφάλι του αστυνομικό.
Ειδήσεις σήμερα:
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα