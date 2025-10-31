Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
ΕΛΛΑΔΑ
Κώστας Στεφανής Direct Γιώργος Ευγενίδης Τροχαία Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Κυκλοφοριακή αγωγή

Ο παρουσιαστής της εκπομπής Traction μιλά στο Direct: «Δεν μαθαίνουμε από τα τροχαία, η άγνοια δημιουργεί τεράστιο υπερεγώ - Να μπει η κυκλοφοριακή αγωγή από Α’ Δημοτικού»

Για την ανάγκη να εισαχθεί η κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία ήδη από την Α’ δημοτικού, υπογραμμίζοντας πως μόνο έτσι θα δημιουργηθεί μια νέα γενιά οδηγών με συνείδηση ευθύνης, μίλησε ο Κώστας Στεφανής, παρουσιαστής της εκπομπής Traction, οδηγός αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού στην εκπομπή «Direct» με τον Γιώργο Ευγενίδη

O Κώστας Στεφανής στο Direct

«Αν τον Σεπτέμβριο φέτος ξεκινούσε για πρώτη φορά το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής και δεδομένου ότι το δίπλωμα βγαίνει στα 17, τότε σε έντεκα χρόνια, το 2036, θα είχαμε την πρώτη γενιά ενσυνείδητων οδηγών», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Στεφανής. Όπως τόνισε, η εκπαίδευση των παιδιών πρέπει να αρχίζει νωρίς και να γίνεται μέσα από το παιχνίδι, ώστε να αποκτούν σωστές συνήθειες και σεβασμό στους κανόνες της οδικής συμπεριφοράς από μικρή ηλικία.

Αναφερόμενος στη νοοτροπία των Ελλήνων οδηγών, σημείωσε πως «δεν μαθαίνουμε από τα τροχαία». Η άγνοια, όπως είπε, καλλιεργεί ένα υπερεγώ που οδηγεί σε επικίνδυνες συμπεριφορές: «Πίνω ουίσκι, φτάνω σπίτι και δεν έπαθα τίποτα, άρα εγκρίνεται. Την επόμενη φορά φτάνω στο μπουκάλι και σκοτώνομαι». Τόνισε ότι η άγνοια ξεκινάει από τη διαδικασία λήψης διπλώματος, όταν οι νέοι βγαίνουν στον δρόμο χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση. Θύμισε ακόμη ότι πριν από τριάντα χρόνια οι ζώνες ασφαλείας θεωρούνταν «αξεσουάρ» και φορολογούνταν, ενώ τα κράνη θεωρούνταν «πίλοι», δηλαδή καπέλα. Ο Στεφανής περιέγραψε τον Έλληνα οδηγό ως άνθρωπο με «ερωτική σχέση με το αυτοκίνητο», που συχνά παρασύρεται από το υπερεγώ του και την ψευδαίσθηση της αθανασίας: «Είμαστε ανάγωγοι, έτοιμοι να παίξουμε μπουνιές στον δρόμο». 

Για την αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο Κώστας Στεφανής διατύπωσε την άποψη ότι «με την τιμωρία δεν εκπαιδεύεται κανείς» και έκανε λόγο για «έναν δρόμο δημιουργίας εντυπώσεων». Τάχθηκε, ωστόσο, υπέρ των ελέγχων αλκοτέστ και των καμερών, λέγοντας ότι «στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο». Επισήμανε δε ότι ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο που υπάρχει στην Ελλάδα με την προτεραιότητα στις πλατείες.

Για την αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι ο στόλος παραμένει γερασμένος και πως, παρά το πάθος των Ελλήνων για τα σύγχρονα αυτοκίνητα, τα οικονομικά δεν το επιτρέπουν. Αναφέρθηκε επίσης στη στροφή της αγοράς προς τα SUV, σημειώνοντας ότι προτιμώνται γιατί «με ένα αυτοκίνητο σήμερα κάνεις δέκα δουλειές».

